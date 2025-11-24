Ft
háború kancellár G7 Ukrajna béketerv G8 vagyon Trump

Merz trójai falova elkészült, de a német „béketerv” csak tovább eszkalálná a konfliktust

2025. november 24. 06:31

Míg Donald Trump az Ukrajna újjáépítésére szánt összegeket bővítené, Friedrich Merz inkább további fegyvervásárlásokra költené a 100 millió dollárnyi befagyasztott orosz vagyont.

2025. november 24. 06:31
null

A DPA beszámolója szerint Merz a johannesburgi G20-csúcs után kijelentette: jelenleg nem reális Oroszország visszatérése a G8-ba, saját békejavaslatot sürget a határidő lejárta előtt, és elutasítja, hogy az Egyesült Államok és az EU dönthessen a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról.

A német kancellár a G20-találkozót követő sajtótájékoztatón világossá tette: nincs meg a politikai alap Oroszország visszavételére a G8 országcsoportba, hiába szerepel ez az ukrajnai háború rendezését célzó amerikai béketervben. Merz szerint ugyanis a G7 tagjai között nem mutatkozik egység a kérdésben.

Jelen pillanatban nem látom, hogy Amerikán kívül készség lenne a G7 hat tagja között Oroszországot ismét felvenni ebbe a körbe

– mondta.

A kancellár arra is emlékeztetett, hogy a G8-formátum újjáélesztéséhez egyhangú döntés szükséges. Hasonlóan nyilatkozott Emmanuel Macron francia elnök is, aki szerint továbbra sem adottak a feltételek Moszkva visszafogadásához.

Merz „béketerve”

Merz eközben saját kezdeményezését is bejelentette, amely szerinte legalább egy lépéssel közelebb vihetne a tűzszünethez a csütörtöki amerikai határidő lejárta előtt. A részleteket ugyan nem ismertette, de elmondta, hogy a javaslatot Genfben tárgyalják tovább. „Ha a 28 pont mindegyike túl sok lenne öt napra, akkor legalább megpróbálnám megtalálni azt a pontot, amelyben megegyezés születhet Oroszország, Ukrajna, valamint az amerikaiak és az európaiak között” – tette hozzá.

Ugyanakkor kétségeinek is hangot adott a szoros menetrend miatt, és ismét erős biztonsági garanciákat követelt Ukrajna számára. A legerősebb kritikát azonban az amerikai béketerv pénzügyi része váltotta ki. Merz elfogadhatatlannak tartja, hogy Washington rendelkezzen az EU területén befagyasztott orosz jegybanki vagyonnal, és azt sem támogatja, hogy az EU ehhez további 100 milliárd dollárral járuljon hozzá.

A kancellár arra is rámutatott, hogy

az EU jelenleg a zárolt orosz vagyonból finanszírozna Ukrajnának nyújtott kölcsönt, amely újabb fegyverbeszerzéseket tenne lehetővé.

Ezzel szemben az amerikai béketerv 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz pénz amerikai vezetésű újjáépítési projektekbe irányításával számol, a haszon felét pedig az Egyesült Államok kapná meg. Európa szintén 100 milliárd dollárral növelné az újjáépítési alapot, a fennmaradó befagyasztott orosz vagyon pedig egy külön amerikai–orosz befektetési alapba kerülne, közös projektek finanszírozására.

Nyitókép: EMMANUEL CROSET / AFP

***

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
EgyMásik
2025. november 24. 10:10
Merz úgy akarja a békét, hogy közben a háború is folytatódjék. A német újságírás legújabb találmánya a "Friedensangst", vagyis a békétől való félelem, amit a befektetők éreznek a trumpi béketerv hallatán. Emiatt egyetlen nap alatt 4 százalékot esett a rheinmetall részvényeinek az értéke, persze hogy a kancellár igyekszik megnyugtatni a gyenge idegzetű befektetőket, hogy lesz még háború, ne pánikoljanak.
Válasz erre
2
0
faramuci
2025. november 24. 08:26
1945-óta kezük,lábuk bilincsben.......nem kardot csörget németország ,hanem a láncait igazgatja. Majd Ramsteinben megmondják a kancellárnak mit tehet és mit nem.😶
Válasz erre
2
0
kir2vik
2025. november 24. 08:15
"nincs meg a politikai alap Oroszország visszavételére a G8 országcsoportba, hiába szerepel ez az ukrajnai háború rendezését célzó amerikai béketervben. Merz szerint ugyanis a G7 tagjai között nem mutatkozik egység a kérdésben." Nocsak, feléledt a demokrácia? Ugyanez a helyzet Ukrajnával is. Nincs egység az eu tagállamok között a kérdésről.
Válasz erre
0
0
kbs-real
2025. november 24. 07:36
Nem érti. Azt gondolja, szükség van az egyetértésére. Holott Trump adott esetben azt mondja: ha nincs G8, akkor nem nincs G7 se. ("Játszhattok G6-ot nélkülem, lássuk, mire mentek.")
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!