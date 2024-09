Több mint ötszázan csak nekik köszönhetik az életüket – film készül a magyar katonák afganisztáni mentőakciójáról

Kivonul a Magyar Honvédség

Mi most ennek a világmegmentésnek vagyunk egy délutánra tanúi, amikor is éppen a film egyik kulcsjelenetét, a két főszereplő múltbéli első találkozását rögzítik a kamerák. A Magyar Honvédség Baghlan tartományt biztosító zázlóaljának Zsámbékon újraépített „körletében” közben valódi katonák is jönnek-mennek; a statisztéria tagjai közül néhányan tényleg megjárták Afganisztánt. Ők az emlékeik, tapasztalataik felidézésével ugyanúgy folyamatosan segítik a színészek munkáját, mint ahogyan a honvédség is készséggel teljesíti a stáb összes kérését – nemcsak az emberi erőforrások, hanem az infrastruktúrára és a szakmai támogatás tekintetében is.

Jászberényi Gábor és Trokán Nóra a Kabul művelet forgatásán.

Ezt már Pálinkás Szilveszter meséli, aki a Kabul művelet állandó katonai szakértőjeként van jelen most is a forgatási helyszínen.

„A zsámbéki kőbányában az egykori afganisztáni Baghlan tartományi ideiglenes bázis elevenedik meg,

teljesen élethűen, berendezett sátrakkal, illetve hangsúlyosan azokkal az eszközökkel, amelyeket a haderőfejlesztés keretében a közelmúltban beszereztünk, és azóta integrálódtak a honvédség rendszerébe. Így került ide többek között Leopard harckocsi, Gidrán katonai jármű, úgynevezett digitális katonák és a cseh CZ fegyvercsaládba tartozó darabok is” – magyarázza a hadnagy.

Arra is törekszenek, hogy az effajta bázisok hétköznapjairól is reális képet kapjanak majd a jövőbeli nézők. A katonák ezért különböző egyenruhákat viselnek attól függően, mely egységekbe tartoznak, illetve milyen rendfokozatúak. És akad a bejárattól balra egy hosszú ebédlőasztal – rajta arab feliratos csoki – sőt, csocsóasztal is; néhányan, mintha csak két bevetés közben lennének, játszanak rajta, mások a zsebkendőnyi árnyékos részeken üldögélve-cigizve próbálják átvészelni a nyár végi negyven fokot.

Nők, férfiak, hősök

A túlzás nélkül sivatagi hőség a színészek számára talán még nagyobb kihívás, pláne amikor a nehéz harci felszerelést is magukra kell ölteniük. Hogy az ilyesmi ne érje őket meglepetésként, a főbb szereplők mindegyike a karakteréhez szükséges mélységű profi katonai kiképzésen esett át, próbára téve a fizikai tűrőképességüket is. Természetesen a férfi főszerepet játszó Jászberényi Gábor esetében sem történt ez másként. Ő eddigi pályafutása egyik legfontosabb állomásaként gondol erre a munkára, mert

„az embernek itthon ritkán van lehetősége ilyen nagyszabású, érzelemgazdag, a hősiességre, önfeláldozásra fókuszáló, fizikailag és lelkileg egyaránt nagy koncentrációt igénylő” produkcióban részt venni.

Hasonlóan érez a női főszereplő önkéntes orvosnőt alakító Mészáros Blanka is. A nemrég a Nyersanyag című remek moziban is látható színésznő – aki nem mellesleg egy egyéves kislány anyukája – az első fix pontként került Dyga Zsombor látókörébe; a castingon hozzá keresték a férfi főhőst.