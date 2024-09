Közelebb szeretnék vinni a Honvédséget a társadalomhoz – javában zajlik a területvédelmi tartalékos kampány

Csapó László őrnagy ezt követően ismertette a Honvéd Kadét Programot. Elmondta, hogy a kadétképzés három szinten zajlik. Az első szinten, „szakkör jelleggel”, éves szinten meghatározott óraszámban vesznek részt honvédelmi képzésben a fiatalok, akik már formaruhával is rendelkezhetnek. A második szinten a kadétok emelt óraszámban tanulják a katonai ismereteket, a mindennapjaikat is formaruhát viselve töltik az oktatási intézményekben. A Honvéd Kadét Program harmadik szintjén részt vevő iskolákban pedig már az oktatóik is katonák, a diákok pedig kollégiumi elhelyezést kapnak. A Magyar Honvédség a honvéd kadét programban részt vevő kadétok részére az iskola szintjétől és a tanulmányi eredményüktől függően ösztöndíjat biztosít.