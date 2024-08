A pályán és a szolgálat során is helytállnak a Sportszázad tagjai

Más országokban is komoly hagyományai vannak a sportszázadnak

Tamási Zsombor számára a Sportszázad első jelentkezési kampánya is „szemet szúrt” már, mivel elég sok kajakozó és kenus is tagja a századnak. Így nem volt kérdés, hogy mikor a Sportszázad második pályázati felhívása megjelent, kapott a lehetőségen és jelentkezett. „Édesapám és az anyai nagypapám katonák voltak, így a családból is hoztam egyfajta vonzódást e pálya iránt” – jegyezte meg.

Tamási úgy véli, hogy

a fiatal korosztály tagjai akár az iskola mellett is elvégezhetik az alapkiképzést.

Egy egyetemen tanuló diáknak pedig az anyagi juttatások és a különféle ösztöndíjak is vonzók lehetnek. Sőt, a területvédelmi tartalékos kiképzésen való részvétel még plusz pontokat is jelenthet a felsőoktatási felvételin – fűzte hozzá a szakaszvezető.

A kajakozó végül érdekességként megjegyezte, hogy más országokban is komoly hagyományokkal bírnak a sportszázadok. Szlovákiában vagy Németországban is találkozni hasonló szervezeti egységekkel a katonai erőkön belül. Szlovákiában a kajakosok például választhatnak a honvédelemi vagy a rendőrségi klub között, ahol a sport mellett lehetőségük nyílik egy másik hivatás elsajátítására is.