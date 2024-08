Ifj. Schobert Norbert is a tartalékosok között: új kampányt indított a Magyar Honvédség

Nyitókép: Magyar Honvédség Facebook-oldala

Olyan fiatalokat várunk, akik tenni akarnak családjukért, lakóközösségükért, a hazájukért. Ifj. Schobert Norbert tartalékos katonaként jó példa lehet a kortársai számára – mondta Havasi Gergő, a Magyar Honvédség Sportszázad szakaszvezetője, a tartalékos kampány egyik arca szombaton Budapesten, a Bálna Honvédelmi Központban.

A Bálna központi toborzóirodájában tartott eseményen részt vett ifj. Schobert Norbert is, aki most csatlakozott hivatalosan a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékosaihoz. Havasi szakaszvezető arra is kitért, hogy a tartalékosok szolgálatot teljesíthetnek a határvédelem mellett az árvízvédelemnél is, de akár ipari vagy természeti katasztrófa elhárításában is részt vehetnek.



Kiemelte, a tartalékosoknak nem kell civil foglalkozásukat megszakítani, így munkájuk vagy tanulmányaik mellett is tudják vállalni a haza szolgálatát, sőt az egyetemi felvételi során plusz pontokat is vihetnek magukkal a fiatalok.

Boncz Ádám őrmester, toborzó altiszt emlékeztetett arra, hogy júniusban indult el a területvédelmi tartalékos katonák jelentkezésére buzdító „Szeretem, megvédem!” kampány, amelyben a honvédség minden 18 évesnél idősebb magyar állampolgárt megszólít. Elmondta, hogy tartalékosnak bárki jelentkezhet, aki tartózkodási vagy állandó bejelentett belföldi lakcímmel, valamint minimum általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Ezen felül a jelentkezőknek át kell esniük egy alkalmassági vizsgálaton, továbbá fel kell készülni pszichológiai elbeszélgetésre is. Az érdeklődők az interneten az iranyasereg.hu/tartalekos oldalon jelentkezhetnek – mondta Boncz Ádám.

Ifj. Schobert Norbert – a tartalékosok toborzására szolgáló kampány mottójához kapcsolódóan – elmondta: „ha van egy ország, amit szeretünk, akkor azt szerintem minden áron meg kell védenünk. Pont ezért csatlakozom én is a katonaság tartalékosai közé”. Szombaton délelőtt a rendezvényen ifj. Schobert Norbert mellett még további fiatalok csatlakoztak a honvédséghez tartalékosként.

(MTI)