Dévényi István eltemette a Fideszt: szerinte a párt „már nem félelmetes, már nem mindenható”, hanem „szimplán nevetséges”

Dévényi István szerint „a Fidesz rárontott a fiatalokra”. Az újságíró legutóbbi Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy szerint a kormánypárt a fiatalok elleni hergeléssel kampányol.

„Vágom, hogy lehet hergelni a hatvanpluszos törzsbázist, mert ilyenek ezek a fiatalok, hörgés, hőbörgés, hajuk is milyen, de ez már Kádáréknak se jött be, ráadásul az a társadalomrész, amelyik ugrik a sztorira anélkül, hogy életében hallott volna Krúbiról meg Azahriahról, amúgy is csont nélkül megvan a Fidesznek” – fogalmazott.

Majd rátért arra, hogy szerint a Fidesznek valójában „már nincs stratégiája”, mivel „egyszerűen elszállt az idő a Fidesz mellett, fölött, összeboomerkednek harcosokklubját meg digitálispolgáriköröket, lehet Orbán Viktor minden második szava, hogy digitális, és igen, van még sok-sok szavazójuk, de a NER-en kívüli társadalom röhög rajtuk, ami a Fideszre nézve a legveszélyesebb”.

Már nem félelmetesek, már nem mindenhatók, szimplán nevetségesek”

– tette hozzá.

Dévényi szerint „minden hatalom elfárad, semmi sem tart örökké”.

„Annyiszor láttuk már a történelemben, de ezt épp az elfáradó hatalmak képtelenek belátni. Mindenesetre szórakoztató a vergődés, és még az is lehet, hogy a Fidesz megnyeri a 2026-os választást, de a jövőt elvesztették” – fogalmazta meg következtetéseit az újságíró.

Nyitókép forrása: Dévényi István Facebook-oldala