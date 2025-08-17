Ez egyre kínosabb: mutatjuk, kiket vinne még magával Zelenszkij Trumphoz
Szép kis háborúpárti menet lett belőle – pedig a hétfői találkozó eredetileg kétoldalú lenne. Kérdés, mit szól mindehhez Trump...
Az üzenet világos: Európát nem lehet megosztani, hiába kínlódik szánalmasan Orbán.
„Orbán a világpolitika kóklere
Azt mondta ma reggel Orbán, hogy »Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk: aki nincs az asztalnál, az az étlapon lesz.«
Mindezt néhány órával azelőtt írta a miniszterelnök, hogy nyilvánossá vált: az európai vezetők felsorakoztak Zelenszkij mögött, és együtt mennek holnap Washingtonba. A német, francia, brit, finn és olasz vezetők egységesen Zelenszkij mellé álltak, és közösen találkoznak majd Trumppal.
Az üzenet világos: Európát nem lehet megosztani, hiába kínlódik szánalmasan Orbán. De azt is látjuk, hogy ebből az újonnan formálódó egységből ki lehet maradni – és ez nekünk, magyaroknak nem szánalmas, hanem tragikus.”
