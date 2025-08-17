Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
08. 17.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Ukrajna Orbán Viktor Dobrev Klára

Orbán a világpolitika kóklere

2025. augusztus 17. 18:06

Az üzenet világos: Európát nem lehet megosztani, hiába kínlódik szánalmasan Orbán.

2025. augusztus 17. 18:06
null
Dobrev Klára
Dobrev Klára
Facebook

„Orbán a világpolitika kóklere

Azt mondta ma reggel Orbán, hogy »Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk: aki nincs az asztalnál, az az étlapon lesz.«

Mindezt néhány órával azelőtt írta a miniszterelnök, hogy nyilvánossá vált: az európai vezetők felsorakoztak Zelenszkij mögött, és együtt mennek holnap Washingtonba. A német, francia, brit, finn és olasz vezetők egységesen Zelenszkij mellé álltak, és közösen találkoznak majd Trumppal.

Az üzenet világos: Európát nem lehet megosztani, hiába kínlódik szánalmasan Orbán. De azt is látjuk, hogy ebből az újonnan formálódó egységből ki lehet maradni – és ez nekünk, magyaroknak nem szánalmas, hanem tragikus.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
olvaso9
2025. augusztus 17. 19:27
Nekünk, magyaroknak az a szomorú sorsunk, hogy ilyen nemzet-árulók, mint a szerző és nagyapja, mindig akadnak sorainkban és büszkék is erre...
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. augusztus 17. 19:26
A fasiszta ukrán rezsim több ízben megfenyegette Magyarországot. Miért támogatnánk a minket fenyegetőket? A béke a külhoni magyaroknak is a legfőbb jó. Aki a háború folytatását akarja, az a kárpátaljai magyarokat küldi a halálba! Magyar Péter és Dobrev magyargyűlölő, a gyilkosokat támogatja! Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat! A szankcióknak több halottja van Ny-Európában mint a Covidnak.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. augusztus 17. 19:25
Ukrajna lakosait kell megmenteni az elmebeteg, vérgőzös, idióta Zselenszkijtől és csürhéjétől! Le Zselenszkijjel és bandájával! Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek háborút akarnak? Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek élvezik, hogy nincs áram, nincs benzin, hogy nincs gáz, nincs olaj, nincs gyógyszer? Ki hiszi el, hogy a kezdeti önvédelmi lelkesedés után az Ukrajnában élő emberek meg akarnak halni, sebesülni, özvegyeket, árvákat akarnak maguk után hagyni? Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! Aki tehette elmenekült, 5 millióan. A hadseregnek nincsenek új katonái, mert nem akarnak tovább harcolni az Ukrajnában élő emberek. Erőszakkal kell sorozni. Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút!
Válasz erre
0
0
ezredes-2
2025. augusztus 17. 19:24
A csaj, már több, mint röhej. Úgy látszik, hogy a bráner váltás azt a kevés intellektusát is megtépázta. Baba, a jó Donald kérte az ORBÁN véleményét! Most is! Nem először! Nem is utoljára.... igaz, baba?!...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!