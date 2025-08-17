Ft
Ft
08. 17.
vasárnap
Előfizetés
Ukrajna Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor Európai Unió

Orbán Viktor három éve megjósolta

2025. augusztus 17. 15:29

Sok ordas ostobasággal találkozik az ember manapság a politikai nyilvánosságban.

2025. augusztus 17. 15:29
Szánthó Miklós
Szánthó Miklós
Facebook

„Már megint a békére való törekvés a rossz? – a Trump-Putyin-találkozó és a magyar jobboldal békepárti álláspontjának margójára

Sok ordas ostobasággal találkozik az ember manapság a politikai nyilvánosságban. Ám az, ami az alaszkai békecsúcs kapcsán elhangzott a liberális baloldal részéről itthon és a woke birodalom szívében is, az minden negatív rekordot megdöntött. Szögezzük le: a reálpolitika a nemzetközi térben is a valós, adott helyzet felméréséről és az ahhoz való józan viszonyulásról és adekvát cselekvésről szól, NEM pedig vágyaink, érzelmeink, fantáziánk kivetítéséről.

Először is, a Trump-Putyin találkozó nem valami egyedi szörnyűség – ahogy a ballibantak beállították -, hiszen a II. világháború óta több mint 40 amerikai-orosz csúcs volt. MINDEN amerikai elnök találkozott – gyakran többször is – szinte minden orosz vezetővel (csak Andropov és Csernyenko maradtak ki a sorból). 

Másodszor, ez nem egy rossz dolog, hanem jó. Ha a két legerősebb atomhatalom beszélőviszonyban van egymással, az mindenkinek növeli a biztonságát. Nem értem, hogy ezt miért kell a libernyákoknak külön elmagyarázni?! 

Harmadszor. Az igaz, hogy Washington és Moszkva kapcsolatában súlyos bizalomdeficit alakult ki az elmúlt években. Viszont fontos azt látni, hogy Trump és Putyin is azon dolgoznak, hogy ezt felszámolják. Nyilván lesz még dolguk bőven. Ám amikor az orosz elnök Anchorage-ban beült a Beastbe (Trump elnöki limuzinjába), pedig ott parkolt a saját autója is – amit biztonsági okokból mindenhová Putyin után (pontosabban elé) elszállítának -, az a két vezető közötti személyes bizalom maximális jele volt. Ezt erősíti az a tény is, hogy Putyin a következő csúcsra Moszkvába invitálta kollégáját, illetve az is szimbolikus jelentőséggel bírt, hogy az amerikai légierő legmodernebb vadászgépei díszkíséretet adtak a távozó orosz vezető repülőjének. 

Negyedszer. Igaz, hogy a Fehér Ház és a Kreml kevés részletet árult el a tárgyalásokról. De aki meghallgatta Trump Fox-interjúját, és olvasta a Truth Socialon publikált bejegyzéseit, az tudhatja, hogy az elnök nagyon is optimista – bár nem akar semmit elkiabálni -, és a következő napokban komoly eredményeket vár. Végül, de hangsúlyozottan nem utolsósorban: Orbán Viktor három éve megjósolta, hogy a háború lezárásához Trump és Putyin megegyezése kell. Emiatt kapott hideget-meleget: emlékezzünk, az uniós elnökség során megvalósított békemisszió kapcsán a legfőbb megjegyzése az volt az uniós elitnek, hogy ehhez nem volt felhatalmazása a magyar miniszterelnöknek, és egyébként meg diktátorokkal találkozott (nem csak Putyin, Trump is az!), blablabla.

Most, Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozója után soha nem jártunk ennyire közel a békéhez. Persze Trump arra is utalt, hogy a labda most Zelenszkij és az európaiak térfelén pattog. Afelől persze nekem is vannak kétségeim, hogy ők fel tudnak-e nőni a feladathoz, nem csak az amerikai elnöknek – de a valóság még a hülyékre is kényszerítő erővel bír hatni.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

dryanflowd-
2025. augusztus 17. 17:02
...a valóság még a hülyékre (Trumpra) is kényszerítő erővel bír hatni. – "Putin wants to keep killing people" Persze aki 'faszfej', annak a világ "ma biztonságosabb hely".
recipracio-2
2025. augusztus 17. 16:52
Trump szóban dühöng vasárnap reggel. 16:03 (9:03): Hihetetlen, milyen brutálisan rombolják le az álhírek az IGAZSÁGOT, amikor rólam van szó. SEMMILYEN szót vagy tettet nem fog arra késztetni őket, hogy őszintén írjanak vagy beszéljenek rólam. Nagyszerű találkozóm volt Alaszkában Biden ostoba háborújáról, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie. 16:11 (9:11): Ha meggyőztem volna Oroszországot, hogy egy megállapodás részeként hagyja el Moszkvát, az álhírek és PARTNEREIK, a radikális baloldali demokraták azt mondták volna, hogy szörnyű hibát követtem el, és nagyon rossz megállapodást kötöttem. Ezért ezek ÁLHÍREK! Gondolni kell a hat háborúra és minden másra is, amit ÉPPEN MEGOLDOTTAM!!! MAGA Ez a szerencsétlan nyomorult azt sem tudja, hogy hol volt, kivel tárgyalt és miről.
recipracio-2
2025. augusztus 17. 16:50
"Vasárnap először az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közölte, hogy vasárnap Brüsszelben fogadom Zelenszkijt, majd másnap Zelenszkij kérésére csatlakozik a Fehér Házban Trump elnökkel és más európai vezetőkkel való találkozóhoz". Ezután több európai vezető is hasonlóan tett, - Friedrich Merz német kancellár, - Alexander Stubb finn elnök, - Emmanuel Macron francia elnök, - Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és - Keir Starmer brit miniszterelnök is. A NATO megerősítette, hogy főtitkára, - Mark Rutte is részt vesz a találkozón. Trump majd nagyközönség előtt járatja le magát. Mivel ő lesz otthon és amúgy is egy vaddinsznó, úgy fog viselkedni ahogy akar és ahogy Putyin azt elvárja. Ilyen, amikor egy unintelligens erőszakos, nagypofájú vadbarmot választanak elnöknek az amerikaiak És orbán?A digitális hülyékkel marad?
steinamanger-2
2025. augusztus 17. 16:17 Szerkesztve
"Sok ordas ostobasággal találkozik az ember manapság a politikai nyilvánosságban." Ja és a legtöbbet pont Orbán szokta mondani. Ehhez igazából csak fel kell jönni a Mandiner oldalára. Szóba jön még Fidesz honlap, a Magyarország Kormánya, az M1 híradó meg általában az összes állampárti propagandaoldal.
