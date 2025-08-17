„Már megint a békére való törekvés a rossz? – a Trump-Putyin-találkozó és a magyar jobboldal békepárti álláspontjának margójára

Sok ordas ostobasággal találkozik az ember manapság a politikai nyilvánosságban. Ám az, ami az alaszkai békecsúcs kapcsán elhangzott a liberális baloldal részéről itthon és a woke birodalom szívében is, az minden negatív rekordot megdöntött. Szögezzük le: a reálpolitika a nemzetközi térben is a valós, adott helyzet felméréséről és az ahhoz való józan viszonyulásról és adekvát cselekvésről szól, NEM pedig vágyaink, érzelmeink, fantáziánk kivetítéséről.

Először is, a Trump-Putyin találkozó nem valami egyedi szörnyűség – ahogy a ballibantak beállították -, hiszen a II. világháború óta több mint 40 amerikai-orosz csúcs volt. MINDEN amerikai elnök találkozott – gyakran többször is – szinte minden orosz vezetővel (csak Andropov és Csernyenko maradtak ki a sorból).

Másodszor, ez nem egy rossz dolog, hanem jó. Ha a két legerősebb atomhatalom beszélőviszonyban van egymással, az mindenkinek növeli a biztonságát. Nem értem, hogy ezt miért kell a libernyákoknak külön elmagyarázni?!

Harmadszor. Az igaz, hogy Washington és Moszkva kapcsolatában súlyos bizalomdeficit alakult ki az elmúlt években. Viszont fontos azt látni, hogy Trump és Putyin is azon dolgoznak, hogy ezt felszámolják. Nyilván lesz még dolguk bőven. Ám amikor az orosz elnök Anchorage-ban beült a Beastbe (Trump elnöki limuzinjába), pedig ott parkolt a saját autója is – amit biztonsági okokból mindenhová Putyin után (pontosabban elé) elszállítának -, az a két vezető közötti személyes bizalom maximális jele volt. Ezt erősíti az a tény is, hogy Putyin a következő csúcsra Moszkvába invitálta kollégáját, illetve az is szimbolikus jelentőséggel bírt, hogy az amerikai légierő legmodernebb vadászgépei díszkíséretet adtak a távozó orosz vezető repülőjének.

Negyedszer. Igaz, hogy a Fehér Ház és a Kreml kevés részletet árult el a tárgyalásokról. De aki meghallgatta Trump Fox-interjúját, és olvasta a Truth Socialon publikált bejegyzéseit, az tudhatja, hogy az elnök nagyon is optimista – bár nem akar semmit elkiabálni -, és a következő napokban komoly eredményeket vár. Végül, de hangsúlyozottan nem utolsósorban: Orbán Viktor három éve megjósolta, hogy a háború lezárásához Trump és Putyin megegyezése kell. Emiatt kapott hideget-meleget: emlékezzünk, az uniós elnökség során megvalósított békemisszió kapcsán a legfőbb megjegyzése az volt az uniós elitnek, hogy ehhez nem volt felhatalmazása a magyar miniszterelnöknek, és egyébként meg diktátorokkal találkozott (nem csak Putyin, Trump is az!), blablabla.

Most, Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozója után soha nem jártunk ennyire közel a békéhez. Persze Trump arra is utalt, hogy a labda most Zelenszkij és az európaiak térfelén pattog. Afelől persze nekem is vannak kétségeim, hogy ők fel tudnak-e nőni a feladathoz, nem csak az amerikai elnöknek – de a valóság még a hülyékre is kényszerítő erővel bír hatni.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP