Ponthatárok 2025: eljött a várva várt pillanat, kiderült, ki, hol folytathatja tanulmányait szeptembertől!

Július 23-án, szerda este 20 órakor véget ért a felsőoktatási felvételi legstresszesebb időszaka:

kihirdették a ponthatárokat

– írta az Eduline.

Az oktatási portálról bárki egy kattintással elérheti azt az oldalt, amelyen fellelhető Magyarország minden felsőoktatási intézménye, onnan pedig egyszerű tovább navigálni a megfelelő karra és szakra, így könnyedén kideríthető, hogy mely képzésekre mennyi ponttól vették fel a jelentkezőket.

Van, ahol 418 pont alatt be sem lehet jutni

De az Eduline szerda esti összeállításából az is kiderült, hogy a legnépszerűbb képzések közül idén gazdálkodás és menedzsment szakon húzták a legmagasabb ponthatárt. Akárcsak tavaly, most is több mint 400 pont kellett ahhoz, hogy erre a szakra valaki felvételt nyerjen.

A portál arra is felhívta cikkében a figyelmet, hogy a BME szakjainak többségén a felvételi ponthatár jóval magasabban alakult, mint egy évvel ezelőtt. A már említett gazdálkodás és menedzsmenten 418 pontnál húzták a határt,

míg az építészmérnöknek jelentkezőknek a 424 pontot kellett megugraniuk.

Míg, aki építőmérnöknek jelentkezett, annak elegendő volt 345 pontot elérnie – húzták alá.

Akinek most nem sikerült, még van esélye a pótfelvételin

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár kedden arról beszélt a Kossuth rádió műsorában, hogy a a központi eredményváró rendezvényt Veszprémben tartották, de a nagyobb egyetemi városokban is szerveztek hasonló Pont Ott Partikat.

Az államtitkár arra is kitért, hogy már harmadik éve, hogy több mint 120 ezren jelentkeznek a felsőoktatásba.

Európában egyedüliként Magyarországon tízből mintegy nyolc diák állami ösztöndíjas képzésen kezdheti meg egyetemi tanulmányait,

elsősorban a műszaki, a természettudományos, az orvosi, illetve a tanárképzésben – sorolta.

Elhangzott, hogy szerda este 8 órától a Pont Ott Partikon nagy kivetítők mutatják majd a ponthatárokat, és aki megadta a telefonszámát, az SMS-ben is kap értesítést arról, hogy sikerült-e a felvételije és hová vették fel. Akinek nem sikerült, az a pótfelvételi időszakban még jelentkezhet államilag támogatott és önköltséges helyekre – tette hozzá Varga-Bajusz Veronika.

Fotó: Facebook