Orbán Viktor elárulta: ezek azok a kérdések, amelyekről Trump és Putyin is beszélt vele (VIDEÓ)

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a világ tűkön ülve várja a pénteki Trump-Putyin találkozót, melynek – mint nemrég kiderült – az alaszkai Anchorage ad majd otthont.

Ennek a történelmi jelentőségűnek ígérkező egyeztetésnek a kimeneteléről beszélt többek között Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Patrióta Youtube-csatorna műsorában.

A magyar miniszterelnök arról is szólt, hogy pénteken az is eldőlhet, hogy Magyarország mennyi és milyen minőségű energiát tud vásárolni az elkövetkezőkben a világpiacról. De a befektetések kérdése is előkerülhet: Amerika tud-e befektetni Oroszországban és fordítva, és ha igen, akkor mely szektorban.

Itt a háború túl a világgazdaság újraszerkesztésének nagy kérdései is az asztalon vannak”

– mutatott rá Orbán Viktor.

Megjegyezte, nem szeretne belecsúszni abba a szerepbe, hogy találgat miről lesz szó, de mint elárulta, akármikor is beszélget a két nagy vezetővel, akkor a fenti kérdések mindig előkerülnek. „Pedig Magyarország jelentősége a másik tárgyalófélhez nem fogható, de még velünk is beszélnek ezekről a kérdésekről, mert ezek fontos kérdések” – szögezte le.