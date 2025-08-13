Orbán Viktor elárulta: ezek azok a kérdések, amelyekről Trump és Putyin is beszélt vele (VIDEÓ)

Rendkívüli: megvan a Trump-Putyin találkozó pontos helyszíne!
A külügyminiszterek már egyeztettek a történelminek ígérkező tárgyalás részleteiről.
A magyar miniszterelnök a pénteki alaszkai egyeztetés kapcsán megjegyezte, nem szeretne belecsúszni abba a szerepbe, hogy találgat miről lesz szó, de annyit elárult, hogy fontos gazdasági kérdésekben is ki szokták kérni a véleményét.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a világ tűkön ülve várja a pénteki Trump-Putyin találkozót, melynek – mint nemrég kiderült – az alaszkai Anchorage ad majd otthont.
Ennek a történelmi jelentőségűnek ígérkező egyeztetésnek a kimeneteléről beszélt többek között Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Patrióta Youtube-csatorna műsorában.
A magyar miniszterelnök arról is szólt, hogy pénteken az is eldőlhet, hogy Magyarország mennyi és milyen minőségű energiát tud vásárolni az elkövetkezőkben a világpiacról. De a befektetések kérdése is előkerülhet: Amerika tud-e befektetni Oroszországban és fordítva, és ha igen, akkor mely szektorban.
Itt a háború túl a világgazdaság újraszerkesztésének nagy kérdései is az asztalon vannak”
– mutatott rá Orbán Viktor.
Megjegyezte, nem szeretne belecsúszni abba a szerepbe, hogy találgat miről lesz szó, de mint elárulta, akármikor is beszélget a két nagy vezetővel, akkor a fenti kérdések mindig előkerülnek. „Pedig Magyarország jelentősége a másik tárgyalófélhez nem fogható, de még velünk is beszélnek ezekről a kérdésekről, mert ezek fontos kérdések” – szögezte le.
Emlékezetes, hogy Donald Trump hétfőn a Fehér Házban közölte egy sajtótájékoztatón, hogy a pénteki tárgyalás előtt kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán háborúról.
Az amerikai elnök arra a kérdésre, hogy Oroszország legyőzhető-e a háborúban, azt felelte, „Ezt a kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. (...) Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó. Orbán hozzátette, Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni. Ez egy nagyon érdekes meglátás volt” – mondta Donald Trump.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala