08. 13.
szerda
Ritka égi gyönyörűség szemtanúja lehet Európa, 27 éve nem történt ilyen

2025. augusztus 13. 07:16

Jön a teljes napfogyatkozás.

2025. augusztus 13. 07:16
Újra 

teljes napfogyatkozás lesz Európában, 

amely Izlandról és Észak-Spanyolországból is teljes egészében látható lesz – írja a Forbes. Emlékeztetnek: a naptevékenység az idei évben évtizedek óta nem látott szintre emelkedik. Az eseménnyel kapcsolatban arról írnak, hogy az úgynevezett noctourism – éjszakai élményturizmus – már az idei év egyik legnagyobb utazási trendje lett: 

az utazók mintegy kétharmada keres olyan programokat, mint a csillagles, az „égfürdőzés”

 vagy épp az egyszeri, megismételhetetlen kozmikus jelenségek, például a sarki fény vagy napfogyatkozás megfigyelése.

Hangsúlyozzák: 

Európa 2026. augusztus 12-én, 27 év után először élheti át a teljes napfogyatkozás látványát. 

Ez lesz az új évezred első olyan fogyatkozása, amely népes európai régiókból is teljes egészében megfigyelhető, írják.

Hozzáteszik: a jelenség ritkaságát jelzi, hogy a legutóbbi, Mexikót, az Egyesült Államokat és Kanadát érintő napfogyatkozás idején a szálláskeresések megtizenötszöröződtek, a repülőjegyfoglalások pedig 304 százalékkal ugrottak meg.

A teljes napfogyatkozás során a Hold teljesen eltakarja a Napot, így az ég nappal is elsötétedik, láthatóvá válnak a környező csillagok és bolygók, 

valamint a Nap ragyogó koronája. A teljes árnyékzónában a nézők átélhetik a különleges „gyémántgyűrű” hatást is, amikor a Nap utolsó fénysugara vakítóan felvillan, mielőtt a Hold mögé rejtőzne – foglalják össze a jelenség lényegét.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Obsitos Technikus
2025. augusztus 13. 07:56
Mallorcán a német nyugdíjasok telibe kapják majd :-)
