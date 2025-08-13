Ritka égi gyönyörűség szemtanúja lehet Európa, 27 éve nem történt ilyen

Újra

teljes napfogyatkozás lesz Európában,

amely Izlandról és Észak-Spanyolországból is teljes egészében látható lesz – írja a Forbes. Emlékeztetnek: a naptevékenység az idei évben évtizedek óta nem látott szintre emelkedik. Az eseménnyel kapcsolatban arról írnak, hogy az úgynevezett noctourism – éjszakai élményturizmus – már az idei év egyik legnagyobb utazási trendje lett:

az utazók mintegy kétharmada keres olyan programokat, mint a csillagles, az „égfürdőzés”

vagy épp az egyszeri, megismételhetetlen kozmikus jelenségek, például a sarki fény vagy napfogyatkozás megfigyelése.

Hangsúlyozzák:

Európa 2026. augusztus 12-én, 27 év után először élheti át a teljes napfogyatkozás látványát.

Ez lesz az új évezred első olyan fogyatkozása, amely népes európai régiókból is teljes egészében megfigyelhető, írják.

Hozzáteszik: a jelenség ritkaságát jelzi, hogy a legutóbbi, Mexikót, az Egyesült Államokat és Kanadát érintő napfogyatkozás idején a szálláskeresések megtizenötszöröződtek, a repülőjegyfoglalások pedig 304 százalékkal ugrottak meg.

A teljes napfogyatkozás során a Hold teljesen eltakarja a Napot, így az ég nappal is elsötétedik, láthatóvá válnak a környező csillagok és bolygók,

valamint a Nap ragyogó koronája. A teljes árnyékzónában a nézők átélhetik a különleges „gyémántgyűrű” hatást is, amikor a Nap utolsó fénysugara vakítóan felvillan, mielőtt a Hold mögé rejtőzne – foglalják össze a jelenség lényegét.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay