„Újra itt van Szent Mihály napja. A számadás és az elszámolás napja a mezőgazdaságban. Ideje elszámolni, ki mit végzett a nyáron a politikában.

Adómentes lett a CSED és a GYED, a háromgyermekes anyák szerdától nem fizetnek jövedelemadót (felkészülnek a kétgyermekes anyák), és padlógázzal dübörög Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja.

Mi ezzel foglalkoztunk. Azért, hogy a magyar családok életét jobbá tegyük. Ellenfeleink sem lazsáltak. Adóemelési terveikkel lebuktak vagy háromszor. Pisztollyal jártak gyűlésezni, ahol kígyót-békát köpködtek ránk. A szeretet jegyében, persze. Végül összehozták az elmúlt évtizedek legsötétebb álhír-kampányát. Ők ezzel foglalkoztak. Azért, hogy megszerezzék a hatalmat. Bármi áron.

Nekik is el kell majd számolniuk. A magyar emberekkel jövő áprilisban. Nem lesz benne sok köszönet.”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***