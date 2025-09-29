Ft
nap gyed Szent Mihály Magyarország Orbán Viktor

Ideje elszámolni, ki mit végzett a nyáron a politikában

2025. szeptember 29. 08:00

Padlógázzal dübörög Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja.

2025. szeptember 29. 08:00
„Újra itt van Szent Mihály napja. A számadás és az elszámolás napja a mezőgazdaságban. Ideje elszámolni, ki mit végzett a nyáron a politikában. 
Adómentes lett a CSED és a GYED, a háromgyermekes anyák szerdától nem fizetnek jövedelemadót (felkészülnek a kétgyermekes anyák), és padlógázzal dübörög Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. 

Mi ezzel foglalkoztunk. Azért, hogy a magyar családok életét jobbá tegyük. Ellenfeleink sem lazsáltak. Adóemelési terveikkel lebuktak vagy háromszor. Pisztollyal jártak gyűlésezni, ahol kígyót-békát köpködtek ránk. A szeretet jegyében, persze. Végül összehozták az elmúlt évtizedek legsötétebb álhír-kampányát. Ők ezzel foglalkoztak. Azért, hogy megszerezzék a hatalmat. Bármi áron.

Nekik is el kell majd számolniuk. A magyar emberekkel jövő áprilisban. Nem lesz benne sok köszönet.”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

