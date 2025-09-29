Ft
09. 29.
hétfő
BEP Maria Sandu PN PAS parlament Európai Unió

Megvan a végeredmény: szoros küzdelem ért véget a moldovai választásokkal

2025. szeptember 29. 07:36

A moldovai választásokon a Cselekvés és Szolidaritás Pártja maradt a legerősebb, 55 mandátumot szerezve a 101 fős parlamentben.

2025. szeptember 29. 07:36
null

Megőrizte parlamenti többségét a Moldovai Köztársaságban vasárnap tarott parlamenti választásokon a Maria Sandu elnök által vezetett és az Európai Unió által is támogatott Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS).

A központi választási bizottság éjjel a honlapján közölte, hogy

a szavazatok szinte teljes összeszámlálása után a PAS 49,8 százalékot ért el. A második helyen 24,4 százalékkal a Patrióta Választási Blokk (Blocul Electoral Patriotic, BEP) végzett Igor Dodon volt elnök vezetésével.

A PAS és a BEP mellett a 2025-ben alapított "Alternativa" (Blocul electoral "Alternativa", BEA) 8,0 százalékkal és a Partei Nostru (PN) 6,2 százalékkal, valamint a Romániával való egyesülés céljából alapított PPDA (Partidul Politic Democraţia Acasă) Demokratikus Otthon Párt 5,6 százalékkal jutott be a 101 tagú parlamentbe.

A PAS 55 helyet szerzett meg a parlamentben, 8 hellyel kevesebbet, mint 2021-ben. A BEP képviselőinek száma 6-tal 26-ra csökkent. Az Alternativa 8 képviselővel jutott be a parlamentbe, a PN és a PPDA pedig 6-6 helyet szerzett meg. A választási részvétel 52 százalékos volt, magasabb a 2021-es 48 százaléknál.

(MTI)

Nyitókép forrása: Maia Sandu YouTube-oldala

***

tomekjosef
•••
2025. szeptember 29. 08:29 Szerkesztve
Ismerve az agresszív libsi moslék módszereket, kellő kétellyel kell kezelni ezeket az információkat. Nem lehet kizárni a manipulációt...
Válasz erre
1
0
uncle-zsolt
2025. szeptember 29. 08:24
szart volna anyád inkább az árokparta te véglény .. takarodj Magyarország szent földjéről ..! Ha meg már nyugaton baszod a fajtád hát maradj is ott .. szopd le az összes migráns gecit aztán meg az az összes liberálbolsevik pajtásod .. a beled folyék ki a szádon ..!!! Hess a tripperes kurva anyád szarfoltos bugyogójába, te 5 kommentes szarfaszú drogos köcsög! Csak 2 átlagos mandiner olvasó / fidesz szavazó.. Aztán ők kárognak, hogy épül a Tisza szeretetország :DDD Látom milyen béke és szeretet honol a fidesz berkein belül.. :D
Válasz erre
0
4
Himiko
2025. szeptember 29. 08:07
Mit írnak az Oroszok? ria.ru/20250929/moldaviya-2045018682.html "Büntetőeljárást indítanak moldovai ellenzéki politikusok ellen, a repülőtéren tartják fogva őket, mert Oroszországba látogattak. A legjelentősebb Gagauzia vezetőjének, Eugenia Hutsulnak az esete volt, akit hét év börtönre ítéltek. Annak érdekében, hogy megakadályozzák az ellenzéki jelöltek részvételét a választásokon, a kormányzó Akció és Szolidaritás párt a választási korrupció elleni küzdelem ürügyén próbálja kiterjeszteni a különleges szolgálatok hatáskörét. A köztársaságban számos, a vezetést kifogásoló médiaorgánumot bezártak, köztük az orosz Komszomolszkaja Pravda, az Argumenty i Fakty, a Lenta.ru, a Szputnyik Moldova ügynökség weboldala és Telegram csatornája és mások. Oroszországban és a Dnyeszteren túli területen csökkentették a szavazóhelyiségek számát, hogy a moldovaiak ne szavazhassanak az ellenzékre, Európában pedig jelentősen megnőtt (301 szavazóhelyiség) az európai diaszpóra szavazataira számítva."
Válasz erre
4
0
egyszeri
2025. szeptember 29. 08:05
Ha nagy és jóval erősebb államok választásait tudják befolyásolni nyugatról akkor moldovait gyerekjáték!
Válasz erre
7
0
