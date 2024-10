Liam Neeson visszavonulót fúj

Nyitókép: Dave J Hogan/Getty Images

A Schindler listája, Az átok, a Batman- és Star Wars-filmek sztárja már hetven felett jár, mégis évtizedek, egészen pontosan 57 éves kora óta bukkan fel a drámaibb és komolyabb szerepek mellett akciófilmekben is. Ehhez a kezdő löketet talán Luc Besson adta az Elrabolva főszerepével, ami után

a film sikereinek köszönhetően William John „Liam” Neeson, az észak-ír színész szinte már akciófilmes sztár lett, fittyet hányva az olyan klasszikusokra, mint amilyen a Schindler listája volt.

Ahogy Keanu Reeves-t a John Wickben, úgy Neesont is imádta a közönség a népszerű szerepben, ahol az elrabolt lányát mindenen és mindenkin átgázolva megmentő CIA-ügynökké vált. Azóta azonban, avagy most már 16 éve vállalt el a színész hasonló, szinte már egykaptafára írt szerepeket. De a színész, aki Antal Nimróddal is forgatott, és aki még 70 felett is maga veszi fel a saját harcjeleneteit, úgy érzi, hogy közel a nyugdíj.