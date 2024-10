Donald Trump emberi hulladéknak nevezte a róla készült film alkotóit – belebukhat a bemutatásába?

Ehhez képest a filmben a fehéret nélkülözve egyre feketébben látjuk Trumpot, aki a teljesen átlagos és béna, szinte már együgyű fiúcskából lesz külső segítséggel nagymenő. Majd ezután mindenkit maga mögött hagy, aki valaha segített neki. A morális szakadék egyre csak mélyül a két órás játékidő végére, ami nyitva hagyva nem hoz katarzist, szimplán egy érzéketlen, embertelen szörnyetegnek mutatja be szereplőjét, mindezt életrajzi filmnek csúfolva.

De legalább a játékidő alatt elhangzik az a kérdés, hogy mi lesz, ha elfogy Trump vagyona, amire az a válasza, hogy akkor indul az elnökválasztáson.

Humora tehát van a produkciónak és az alkotónak. A kérdés már csak az, hogy mi igaz az egészből. Egy-két megcáfolt esemény és a történet abszolút elfogult stílusa miatt azért sejthető, hogy mennyire sarkít a sztori, ami így a választások előtti hónapban a nézők elé kerülve akár még komolyan bele is szólhat az elnökválasztás eredményeibe. Trump nem is vette jó néven, hiszen az újra induló republikánus elnökjelölt olcsó, becsületsértő és politikailag fércmunkának nevezte a filmet, amiről úgy nyilatkozott, hogy

Annyira szomorú, hogy ezek az emberi hulladékok, akik ebben a remélhetőleg sikertelen vállalkozásban részt vettek, azt mondhatnak és tehetnek, amit csak akarnak, hogy kárt okozzanak egy olyan politikai mozgalomnak, amely mindannyiunknál nagyobb."

Ezzel együtt maga a The Apprentice – A Trump-sztori technikailag rendben van. Szépen megidézi a hetvenes és nyolcvanas éveket, amihez a zene is illik. Ráadásul a sokszor a fiatal Sam Neillre kimondottan hasonlító Sebastian Stannek és Jeremy Strongnak is kimondottan jól áll a két főszerep. Így a végeredmény filmként, ha nem is kiemelkedő, de nem is egy rossz fikciós dráma, életrajzi műként azonban már sokkal kevésbé vehető komolyan, annyira propaganda-szaga van.