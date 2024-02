Újabb Csupasz pisztoly-film érkezik a mozikba, már a főszereplő is megvan

A tervek szerint 2025 júliusában mutathatják be a legújabb Csupasz pisztoly-filmet – jelentette be a franchise jogokat birtokló Paramount Pictures. A mozi főszerepét Liam Neeson alakítja majd, a film producerei között pedig Seth McFarlane (Family Guy) és Erica Huggins is szerepel, akik legutóbb a Ted sorozatváltozatán dolgoztak együtt – írja a Variety.

Az alkotás címe egyelőre nem ismert, de a rendezője már megvan, Akiva Schaffer, aki Dan Gregor és Doug Mand társaságában a forgatókönyv társszerzője is.

Mint ismert, az első Csupasz pisztoly vígjátékot 1988-ban mutatták be a mozikban.

