A Hunyadi producere elárulta, ki lenne a sorozat folytatásának főhőse

Arra a kérdésre, hogy a pozitív nemzetközi visszhang előremozdítja-e a magyar filmgyártást, azt mondta: a magyar filmszakma mindig is remek művészfilmeket csinált, amelyek komoly díjakat, Oscart is nyertek, de külföldön sosem érték el a tömeget, hiszen azokat nagyon szűk közönségre szabták.

A Hunyadi azonban más: a történetet úgy mesélték el, és azért lett belőle sorozat, hogy a tömegközönséget is megszólítsa – mondta a producer, aki azt is elárulta, hogy ha sokan „reklamálnak”, akkor folytatása is lehet a sorozatnak.

Hunyadinak két fia volt; az egyik fiatalon meghalt, a másik pedig… nos, nem nehéz kitalálni, hogy kiről szólna a következő évad

– fogalmazott Lantos.