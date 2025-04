Csak ezért megérte – a Hunyadi zárórészéhez foghatót még nem nagyon láttunk!

Nem is akármilyet! A részt nagyjából kitevő nándorfehérvári csata olyan kivitelezésben tárul elénk, ami még nemzetközi szinten sem túl általános. És itt nem csak a külcsínről, azaz a magas szintű technikai munkáról és a nyomában járó vizuális orgiáról van szó – ez egy ilyen vállalkozás esetében ma már mondhatni minimum elvárás –, hanem a belbecsről is. Jelesül, hogy a néző, ha csupán pillanatokra is, de úgy érezze, valóban az adott korban és az adott szituációban van, vagyis azzal a történettel, amit a készítők el akartak mondani, a végére tényleg azonosulni tudjon.

A Hunyadi-zárónak ezt bravúrként sikerül elérnie, és pont amiatt,

mert a profi technika, díszlet és „csatazaj” nem homályosította el az emberi oldalt sem.

Sok szemszögből benne lehetünk az események sűrűjében, és legalább egyvalakihez – valamelyik oldalon – biztosan kapcsolódni tudunk, miközben az origó mégis végig Hunyadi János marad. A hősteremtés tehát a végére járatódik a csúcsra, az utolsó mondatokkal ügyesen megágyazva a Hunyadi Mátyásra koncentráló folytatás lehetőségének is. És ha már hősteremtés, azt ugyancsak több irányból megkapjuk. Például Kapisztrán János – akit Thomas Trabacchi játszik kiemelkedően –, és emberei oszmán ágyúsok elleni rohamakor vagy a Dugovics Titusz-mítosz meglepően megcsavart felidézésekor.