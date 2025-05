Kevin de Bruyne döntése meghatározhatja Szoboszlai Dominik liverpooli jövőjét

Kevin De Bruyne rábólintott a Napoli megkeresésére, így egyre valószínűbb, hogy a belga klasszis Olaszországban folytatja pályafutását – számolt be róla a Sky Sports. Noha az MLS-ben szereplő San Diego FC is versenyben van érte, a középpályás egyelőre halogatja a tengerentúlra való költözést, mivel úgy érzi, továbbra is képes a legmagasabb szinten futballozni. Döntésében barátai, Dries Mertens és Romelu Lukaku is támogatták, akik telefonon keresztül buzdították a Serie A-s kihívás elfogadására.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Liverpool szintén érdeklődik De Bruyne iránt, ám amennyiben a játékos végül a Napolit választja, úgy Szoboszlai Dominik egy komoly posztriválissal kevesebbel számolhat a Vörösöknél.