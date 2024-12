Minden, amit a sokkoló Hunter Biden kegyelemről tudni kell: saját magát mentheti az elnök

Mivel Joe Biden lett az elnök, ezért Hunter gyakorlatilag megúszta a dolgot, egészen 2023-ig, mikor kinevezték a különleges ügyészt.

Bár Joe Biden igazságtalanságot emlegetett a bejelentésében, többen rámutattak, hogy valójában az volt az igazságtalan, hogy a komolyabb vádakhoz senki nem mert hozzányúlni.

Az ügy pikantériája az amerikai titkosszolgálatok szerepe a laptop-ügyben. Ahogy Lee Smith a Tabletben írt cikkében megjegyzi: „Az amerikai kémfőnökök, akik aláírták azt a hírhedten félrevezető levelet – köztük John Brennan, Leon Panetta, Michael Hayden és James Clapper – már akkor irányították Amerika külföldi hírszerző szolgálatait, amikor Biden még alelnök volt, előtte pedig a szenátus külügyi bizottságának elnöke. Ők tudták, mit csinál külföldön a fia, Hunter, mert az volt a feladatuk, hogy tudják, mit tudnak a külföldi szolgálatok vezető amerikai tisztviselőkről és családjukról, és hogy ez hogyan befolyásolhatja az amerikai nemzetbiztonságot.”

Mi lesz most?

A kegyelem bejelentése republikánus oldalon általános felháborodást okozott, és sokan Joe Biden korrupciójának a bizonyítékaként tekintenek rá.

Többen megjegyezték, hogy ez a döntés tulajdonképpen a republikánusoknak kedvez, hiszen annál nagyobb bizonyítékot Hunter Biden ellen nem is találhattak volna, mint egy 10 évre visszamenő immunitás.

David M. Friedman New York-i ügyvéd, aki korábban az Egyesült Államok izraeli nagyköveteként szolgált a Trump adminisztráció alatt, a következőt írta X-en: „Nem vagyok benne biztos, hogy Joe Biden tisztában van-e, hogy milyen előre nem látott következményei lehetnek Hunter felmentésének. A kegyelem rendkívül tág és arra az időszakra is vonatkozik, mikor Joe alelnök volt. Ez azt jelenti, hogy Hunter nem hivatkozhat az ötödik kiegészítésre, ha kikérdezik az Ukrajnával és Kínával kapcsolatos ügyeiről, beleértve apjai ügyeiről, mert a kegyelme miatt nincs büntetőjogi veszélyeztetettsége.” Vagyis, ha a Kongresszus kész erre, akkor továbbra is nyomozhat a Joe Bident is érintő ügyekbe, sőt behívhatja Hunter Bident tanúnak.