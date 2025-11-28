A TikTok-versek lennének a költészet jövője?

A fiatal költők számára a költészet platformokon való jelenlét egyszerű, hiszen nincs szükségük kiadóra, szerkesztőre, vagy kapcsolatokra, elég egy telefon és némi kreativitás.

A TikTok-költők gyakran személyes történeteket mondanak el, őszintén, sallangok nélkül, és ez az őszinteség vonzza be a közönséget, úgy látszik. A TikTok-vers-trend azt üzeni, hogy a költészet nem távoli és avítt műfaj, hanem eszköz arra, hogy kimondjuk, ami fáj, ami lelkesít, ami összeköt.

A TikTok-versek robbanása: tényleg visszatér a költészet?

A fiatalok és költészet kapcsolata ma már nem pusztán tankönyvekben és elemző fogalmazásokban létezik, hanem épp az interneten hódít. Sokan azért fordulnak ezekhez a formákhoz, mert nem tudják, hogyan írjanak verset, és a platformok inspirációt adnak: két sor is lehet líra, ha megvan a flow.

A kezdők számára fontos lépés, hogy megtanulják a vers-videó készítés alapjait, hiszen a vizuális környezet is része lett a művészi üzenetnek: zene, kép, hangulat és ritmus együtt formálják a végeredményt: a költői tartalom tehát ma már dizájn és érzés egyszerre.