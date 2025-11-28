Ft
11. 28.
péntek
A TikTok-versek lennének a költészet jövője?

2025. november 28. 19:23

Bebizonyosodott, a TikTok és az Instagram nemcsak tánc- és mémgyár: ma már a költészet új korszakának tere – vagy legalábbis számos jel erre utal. A „TikTok-versek” jelensége azt mutatja, hogy a modern költészet jelenleg különböző internetes platfornokon éled újjá, a fiatal költők ugyanis ma már videós költészet formájában érik el a közönségüket.

2025. november 28. 19:23
A mikrodráma és a ReelShort drámák jelensége alapjaiban alakítja át a tévézés jövője működését.
Juhász Tamás

A mobilra optimalizált költészet új jelensége egyszerre meglepő és logikus: a fiatalok ott fogyasztanak tartalmat, ahol legtöbb idejüket töltik– a telefonok képernyőjén. A TikTok-versek és Insta-versek egyszerűek, intenzívek és azonnali érzelmi reakciót váltanak ki. A videós költészet lényege, hogy a szöveg nem csupán a hagyományos értelemben olvasható, számos hanghatással, zenével és vizuális elemekkel kooperál, 

így megszületni látszik az úgynevezett videóvers. 

A short versek elsősorban azért látszanak működni, mert a fiatal generáció befogadását tekintve akár 10–15 másodpercben is képes komplex világképet építeni. 

A tiktok versek lenne a költészet jövője?
A TikTok-versek és Insta-versek egyszerűek, intenzívek és azonnali érzelmi reakciót váltanak ki.  (Forrás: Kenzo Tribouillard/AFP) 

Ez az új trend nem elszigetelt jelenség, hanem komoly kulturális változás, amit egyre több modern költészet és kortárs versek iránt érdeklődő fiatal követ. A TikTok poetry és az Insta-versek megjelenése úgy tűnik, a közönség egy bizonyos részében átrendezte az irodalmi térképet: ma már nem feltétlenül irodalmi körökben indul egy-egy karrier, hanem a közösségi média algoritmusai döntik el, mely sorok jutnak el akár ezrekhez is.

A fiatal költők számára a költészet platformokon való jelenlét egyszerű, hiszen nincs szükségük kiadóra, szerkesztőre, vagy kapcsolatokra, elég egy telefon és némi kreativitás.

A TikTok-költők gyakran személyes történeteket mondanak el, őszintén, sallangok nélkül, és ez az őszinteség vonzza be a közönséget, úgy látszik. A TikTok-vers-trend azt üzeni, hogy a költészet nem távoli és avítt műfaj, hanem eszköz arra, hogy kimondjuk, ami fáj, ami lelkesít, ami összeköt.

A TikTok-versek robbanása: tényleg visszatér a költészet?

A fiatalok és költészet kapcsolata ma már nem pusztán tankönyvekben és elemző fogalmazásokban létezik, hanem épp az interneten hódít. Sokan azért fordulnak ezekhez a formákhoz, mert nem tudják, hogyan írjanak verset, és a platformok inspirációt adnak: két sor is lehet líra, ha megvan a flow. 

A kezdők számára fontos lépés, hogy megtanulják a vers-videó készítés alapjait, hiszen a vizuális környezet is része lett a művészi üzenetnek: zene, kép, hangulat és ritmus együtt formálják a végeredményt: a költői tartalom tehát ma már dizájn és érzés egyszerre. 

A közösségi média úgy tűnik, nem rombolja a költészetet, hanem új életet ad neki. A modern költészet képes visszahozni ugyanis azt az élményt, amelyet a könyvolvasás sokak számára már nem ad: azonnali kapcsolódás, megosztás, közösségi visszhang. A kortárs versek tehát nem eltűntek, hanem átalakultak: a költészet platformokon ugyanúgy él, mint korábban a kávéházakban.

A tiktok poetry és a videós költészet jelensége bizonyítja, hogy a líra nem vesztette el helyét a világban, csak új közeget talált magának.

A TikTok és Instagram generációja felismerte: a költészet legfontosabb tulajdonsága mindig is abban állt, hogy kapcsolatot teremtett ember és ember között. Ha ehhez ma egy rövid videó kell, akkor ez a műfaj – amely épp olyan bátor és szabad, mint mindig – alkalmazkodik. A short versek, az Insta-versek és a TikTok-versek új normalitást helyeztek kilátásba, amely alapjaiban formálhatja át a költészetet, tágítva annak a határait. Érdemes figyelemmel kísérnünk a jelenség életútját, hiszen könnyen lehet, hogy aki lemarad, kimarad.

 

