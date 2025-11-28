Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Európa Háború Ukrajnában Ukrajna Németország béke orosz-ukrán háború Friedrich Merz Európai Unió

Egész Európát belesodorhatja a háborúba Németország: a kancellár nyíltan bejelentette, erőt akar demonstrálni

2025. november 28. 18:10

Merz szerint maximálisan fokozni kell az Oroszországra gyakorolt nyomást a háború befejezéséért.

2025. november 28. 18:10
null

Egyre sürgetőbb a befagyasztott orosz eszközök felhasználása Ukrajna támogatására – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár pénteken Berlinben, Robert Golob szlovén miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy erről hamarosan megállapodás születik az Európai Unión belül.

A kancellár hangsúlyozta, hogy az utóbbi napokban új dinamika figyelhető meg a háború befejezésének keresésében.

Kiemelte, hogy Ukrajna partnerei előrelépést szeretnének elérni az orosz eszközök befagyasztása ügyében, mert azzal erőt demonstrálnának, és eszközként használhatnák arra, hogy valóban rákényszerítsék Moszkvát a tárgyalásokra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

„Miután a belga miniszterelnök ismét részletesen kifejtette álláspontját, az EU-tagállamok a jogi szövegek konkrét megvitatására térnek át, próbálva mindenki számára közös és elfogadható megoldást találni. Végső soron mindenkinek fel kell ismernie: ebben az ügyben Európa biztonságáról, mindannyiunk biztonságáról van szó” – hangsúlyozta az Ukrinform ukrán állami hírügynökség tudósítása szerint Merz, hozzátéve, hogy az utolsó csúcstalálkozó előtt ő javasolta: Ukrajnát a következő három évben az orosz eszközökből finanszírozzák.

A politikus reményét fejezte ki, hogy az Európai Unióban közös megoldás születik, és hangsúlyozta, hogy

maximálisan fokozni kell az Oroszországra gyakorolt nyomást a háború befejezéséért.

„Ehhez pedig véleményem szerint az orosz eszközök felhasználása valóban indokolt és helyes lépés. De ismétlem: közös megoldást keresünk a belga állammal és az Euroclearral, hogy ez valóban széles körű konszenzussal elfogadható legyen az EU-ban” – mutatott rá.

Merz azt is megjegyezte, hogy „a befagyasztott orosz állami eszközök felhasználásáról szóló döntés kizárólag az EU és tagállamai hatáskörébe tartozik”.

Golob a maga részéről azt mondta, hogy Szlovénia érti Belgium álláspontját és az ezzel kapcsolatos elvárásait bizonyos garanciákra vonatkozóan, amikor ezeknek az eszközöknek a felhasználásáról van szó.

Egyetértett azzal, hogy ez a legerősebb eszköz, amely Európa kezében van, és amelyet Európa Ukrajna békéjének helyreállítására használhat.

A miniszterelnök pontosította, hogy nem két különböző álláspont létezik, hanem különböző módok az ügy megoldására. Golob szerint a kancellár által előterjesztett javaslat kompromisszumos megoldás.

A tervek szerint az Európai Tanács december 11-12-én esedékes ülésén vitatják meg az orosz befagyasztott eszközök felhasználásának kérdését.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
etosha11
2025. november 28. 20:17
Szerintem a háborút nem az orosz polgárok betéteinek elrablásából kellene folytatni, hanem német, francia és brit pénzekből. Ja és arra kérem Putyint, ha atomra kerül a sor mifelénk ne lőjjön!!
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. november 28. 20:12
idióta balfasz ..erőt demonstrálni.. jó lesz az az erő neked később szarni is... balfasz...
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. november 28. 20:08
Ezek agyhalott kretének. El nem hiszem, hogy ez lett Németországból. Pedig de.
Válasz erre
0
0
gacsat
2025. november 28. 19:29
Nem tud, mert nincs neki. Vagy megdobálja az oroszokat genderbudikkal?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!