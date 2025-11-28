Egész Európát belesodorhatja a háborúba Németország: a kancellár nyíltan bejelentette, erőt akar demonstrálni

A politikus reményét fejezte ki, hogy az Európai Unióban közös megoldás születik, és hangsúlyozta, hogy

maximálisan fokozni kell az Oroszországra gyakorolt nyomást a háború befejezéséért.

„Ehhez pedig véleményem szerint az orosz eszközök felhasználása valóban indokolt és helyes lépés. De ismétlem: közös megoldást keresünk a belga állammal és az Euroclearral, hogy ez valóban széles körű konszenzussal elfogadható legyen az EU-ban” – mutatott rá.

Merz azt is megjegyezte, hogy „a befagyasztott orosz állami eszközök felhasználásáról szóló döntés kizárólag az EU és tagállamai hatáskörébe tartozik”.

Golob a maga részéről azt mondta, hogy Szlovénia érti Belgium álláspontját és az ezzel kapcsolatos elvárásait bizonyos garanciákra vonatkozóan, amikor ezeknek az eszközöknek a felhasználásáról van szó.