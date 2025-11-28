Megérkezett a Real Madrid válasza Szoboszlaiékhoz – aggódnak Liverpoolban

„Mintha egy másik bolygóról jött volna” – Szoboszlai helyzete a téma Liverpoolban
Úgy tűnik, lemondtak a védőről. A Real Madrid már nem akarja megszerezni a Liverpool játékosát.
A hírek szerint a Real Madrid visszatáncolt, és már nem szeretné szerződtetni a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool francia válogatott belső védőjét, Ibrahima Konatét.
A This is Anfield az átigazolásokban jártas David Ornstein értesüléseire hivatkozva arról számolt be, hogy a Real Madrid labdarúgócsapata már nem szeretné megkaparintani Konatét. A 26 éves hátvédnek az idény végén lejár a szerződése, de még nem tudni, mi lesz a sorsa.
A cikk szerint Konaté helyzetével kapcsolatban köztudott volt, hogy ha nem hosszabbít, akkor a Realban köt ki. Csakhogy a gyengélkedő Liverpoolban elég rossz teljesítményt nyújt, a blancók pedig egyértelműen és minden kétséget kizáróan tájékoztatták az angol klubot arról, hogy nem érdeklődnek iránta.
Ez azért is meglepő, mert korábban már arról is lehetett olvasni, hogy nemcsak érdeklődnék iránta, hanem már meg is született a megállapodás. Konatéra még a Paris Saint-Germain és a Bayern München is szemet vetett, de velük kapcsolatban nincs új fejlemény. Konaté még nem döntött arról, hogy marad vagy távozni kíván.
„Aggasztó formája bonyolíthatja a helyzetet” – jegyezte meg a This is Anfield.
A Vörösöknél aggódnak a szurkolók amiatt, hogyan folytatja a csapat, mert az elmúlt 12 tétmérkőzéséből kilencet is elveszített. Arne Slotot (még) nem menesztette a klub, de Szoboszlai Dominikon kívül lényegében senki sem nyújt jó játékot. Konaté például a PSV Eindhoven elleni Bajnokok Ligája-meccsen a harmadik kapott gól előtt hibázott hatalmasat.
