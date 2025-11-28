Megérkezett a Real Madrid válasza Szoboszlaiékhoz – aggódnak Liverpoolban

A hírek szerint a Real Madrid visszatáncolt, és már nem szeretné szerződtetni a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool francia válogatott belső védőjét, Ibrahima Konatét.

Botrányos formában a Liverpool (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A This is Anfield az átigazolásokban jártas David Ornstein értesüléseire hivatkozva arról számolt be, hogy a Real Madrid labdarúgócsapata már nem szeretné megkaparintani Konatét. A 26 éves hátvédnek az idény végén lejár a szerződése, de még nem tudni, mi lesz a sorsa.