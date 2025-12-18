Ezt látni, hallani kell: dalban mondják el a szurkolók Arne Slotnak, hol kell játszania Szoboszlai Dominiknak

Nem ez az első alkalom és vélhetően nem is az utolsó, hogy dalt írtak Angliában Szoboszlai Dominikról. A Premier League egyik legfelkapottabb középpályása a szurkolók kedvence: árgus szemekkel figyelik minden mozdulatát pályán, aggódnak érte, hogy mielőbb visszatérhessen kisebb sérülése után, miközben egyaránt rajonganak a megjelenéséért és a játékáért.