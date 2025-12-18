Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
liverpool Arne Slot Szoboszlai Dominik

Ezt látni, hallani kell: dalban mondják el a szurkolók Arne Slotnak, hol kell játszania Szoboszlai Dominiknak

2025. december 18. 11:40

Újabb dalt írtak a magyar középpályásról.

2025. december 18. 11:40
null

Nem ez az első alkalom és vélhetően nem is az utolsó, hogy dalt írtak Angliában Szoboszlai Dominikról. A Premier League egyik legfelkapottabb középpályása a szurkolók kedvence: árgus szemekkel figyelik minden mozdulatát pályán, aggódnak érte, hogy mielőbb visszatérhessen kisebb sérülése után, miközben egyaránt rajonganak a megjelenéséért és a játékáért.

Ezt is ajánljuk a témában

Rendre előkerül a közösségi oldalakon, hogy a magyar játékosban látják a szurkolók az új csapatkapitányt, akit sokan jelenleg a világ legjobb középpályásának tartanak. Éppen ezért nem szeretnék, ha a védelemben kapna lehetőséget. A neki írt dalban ez a téma is előkerült.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

„Oh, Arne azt mondta, a pálya közepén lesz játszatva,
nem tudjuk szavakba önteni, milyen érzés, piros-fehérben látni játszani,
a haja is remek, állandóan nagy gólokat szerez.
Szóval el kell mondanom, imádom Szoboszlai Dominikot!” – énekelik az új dalban a Vörösök szurkolói.

Szoboszlai a szezonban már 22 tétmérkőzésen játszott liverpooli mezben minden sorozatot figyelembe véve, ezeken 5 gólt szerzett és 4 gólpasszt osztott ki, de imponáló mutatói mellett példás hozzáállásával is belopta magát a szurkolók szívébe.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
machet
2025. december 18. 15:55
Hát ez nem igaz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!