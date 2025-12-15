Aggódnak a rajongók: Szoboszlait látványosan kihagyták a liverpooli ünneplésből

Hosszú idő után ismét tökéletes hetet zárt a Liverpool labdarúgócsapata: rögtön pontosítsunk, szinte tökéleteset. Szoboszlai Dominik büntetőjével előbb a Bajnokok Ligájában tudtak győzni a Vörösök az előző kiírás egyik döntőse, az Inter otthonában (0–1), majd a Brighton elleni bajnokin az Anfielden is összejött a kapott gól nélküli három pont (2–0). Nagy szó, mert szeptember óta ritka pillanat, amikor nem a sűrűsödő viharfelhőkről kell beszámolni a csapattal kapcsolatban, így szeretnék kiélvezni az ünnepi pillanatokat. Közben nagyon úgy néz ki, hogy Mohamed Szalah és Arne Slot között is „kisimulnak a ráncok”, az egyiptomi támadó csereként bő órát kapott hétvégén. Amiért azonban mégsem volt makulátlan az elmúlt néhány nap, az Szoboszlai sérülése. A Brighton elleni meccs hajrájában le is kellett cserélni a magyar válogatott csapatkapitányát.