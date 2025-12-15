Ft
liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Aggódnak a rajongók: Szoboszlait látványosan kihagyták a liverpooli ünneplésből

2025. december 15. 16:15

Szinte tökéletes hetet zártak a Vörösök.

2025. december 15. 16:15
Hosszú idő után ismét tökéletes hetet zárt a Liverpool labdarúgócsapata: rögtön pontosítsunk, szinte tökéleteset. Szoboszlai Dominik büntetőjével előbb a Bajnokok Ligájában tudtak győzni a Vörösök az előző kiírás egyik döntőse, az Inter otthonában (0–1), majd a Brighton elleni bajnokin az Anfielden is összejött a kapott gól nélküli három pont (2–0). Nagy szó, mert szeptember óta ritka pillanat, amikor nem a sűrűsödő viharfelhőkről kell beszámolni a csapattal kapcsolatban, így szeretnék kiélvezni az ünnepi pillanatokat. Közben nagyon úgy néz ki, hogy Mohamed Szalah és Arne Slot között is „kisimulnak a ráncok”, az egyiptomi támadó csereként bő órát kapott hétvégén. Amiért azonban mégsem volt makulátlan az elmúlt néhány nap, az Szoboszlai sérülése. A Brighton elleni meccs hajrájában le is kellett cserélni a magyar válogatott csapatkapitányát.

A PL-címvédő egyelőre nem adott további tájékoztatást a magyar középpályás sérülésével kapcsolatban, és a játékos maga sem posztolt a közösségi médiában. Így aztán rögtön be is indultak a találgatások arról, milyen hosszú kihagyás várhat a fáradhatatlan székesfehérvári futballistára.

Mint arról beszámoltunk, Angliából származó információk szerint az első vizsgálatok alapján nem súlyos a sérülés, de a szurkolók ettől még aggódnak érte, úgy érzik, nagy érvágás lenne a kiesése.

Vélhetően a hét második felében kiderül, hogy a középpálya motorja pályára léphet-e a Tottenham elleni bajnokin.

Az mindenesetre sokatmondó, hogy a klub socialcsapata kigyűjtötte a Liverpool-játékosok reakcióit a hétvégi bajnoki győzelem után, Szoboszlaié azonban nincs köztük. A csapatkapitány, Virgil van Dijk a 250., Curtis Jones pedig a 200. mérkőzése után kiáltotta világba a boldogságát, ám a rendkívül népszerű magyar középpályás cikkünk megjelenéséig még nem reagált a sikerre. Így is ott van azonban egy magyar válogatott játékos, Kerkez Milos úgy fogalmazott:

Nagyszerű győzelem hazai pályán! Így tovább, Vörösök!”

– írta a 22 éves szélső.

Fotó: Paul Ellis/AFP

maugli777
2025. december 15. 16:30
Itt is csak a hergelés megy. Szánalmas, szomorú...
