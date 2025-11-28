Robert C. Castel kimondta a kíméletlen igazságot: „A fronton már minden eldőlt, Ukrajna elveszítette a háborút” (VIDEÓ)

Szakértő: Látványosan könnyen engedte el az egyik legfontosabb kulcsfigurájának kezét Zelenszkij
Az ukrán kormány egyik kulcsfigurájának távozása könnyen átrendezheti a hatalmi viszonyokat a háború sújtotta országban.
Vége a reménykedésnek? A biztonságpolitikai szakértő szerint hiú ábránd fordulatot várni, a kocka már el van vetve.
„A fronton már eldőlt az orosz-ukrán háború kimenetele, a felek most olyan eredményeket próbálnak elérni, amely már évtizedekre is rögzülhetnek” – értékelte a Magyar Nemzet Front című műsorában Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a Donald Trump 28 pontos békejavaslatának bemutatása óta eltelt napok eseményeit.
Drámai változás ugyanakkor ennyi idő alatt nem történt, az orosz csapatok elsősorban a logisztikai csomópontokon erősítik meg az irányítást.
Abban a pillanatban, hogy Trumpot megválasztották, az oroszok számára világossá válhatott, egy olyan amerikai vezető költözik a Fehér Házba, aki le akarja zárni a háborút. A háború vége ugyanakkor Moszkván múlik. Az orosz ambíciók lettek beépítve Trump 28 pontjába, ezek a célok ugyanakkor nem változtak az utóbbi időben
– figyelmeztetett a szakértő. Robert C. Castel hozzátette: „Ukrajna már elveszítette a háborút.”
