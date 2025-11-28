Ft
11. 28.
péntek
11. 28.
péntek
háború békejavaslat Robert C Castel Donald Trump

Robert C. Castel kimondta a kíméletlen igazságot: „A fronton már minden eldőlt, Ukrajna elveszítette a háborút" (VIDEÓ)

2025. november 28. 18:46

Vége a reménykedésnek? A biztonságpolitikai szakértő szerint hiú ábránd fordulatot várni, a kocka már el van vetve.

2025. november 28. 18:46
„A fronton már eldőlt az orosz-ukrán háború kimenetele, a felek most olyan eredményeket próbálnak elérni, amely már évtizedekre is rögzülhetnek” – értékelte a Magyar Nemzet Front című műsorában Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a Donald Trump 28 pontos békejavaslatának bemutatása óta eltelt napok eseményeit. 

Drámai változás ugyanakkor ennyi idő alatt nem történt, az orosz csapatok elsősorban a logisztikai csomópontokon erősítik meg az irányítást.

Abban a pillanatban, hogy Trumpot megválasztották, az oroszok számára világossá válhatott, egy olyan amerikai vezető költözik a Fehér Házba, aki le akarja zárni a háborút. A háború vége ugyanakkor Moszkván múlik. Az orosz ambíciók lettek beépítve Trump 28 pontjába, ezek a célok ugyanakkor nem változtak az utóbbi időben 

– figyelmeztetett a szakértő. Robert C. Castel hozzátette: „Ukrajna már elveszítette a háborút.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

csulak
2025. november 28. 19:17
nem erdekel a korrupt ukrajna
vakiki
2025. november 28. 19:14
Mert valaki mást gondolt?
nempolitizalok-0
2025. november 28. 19:13
Kallas szerint az ukránok nyerésre állnak. Bármire képes az eurolibsi csürhe,, csak tovább tömhessék az európaiak pénzét gazdáik és a maguk zsebébe.
templar62
2025. november 28. 18:58
A " ROSSZ " fokozódása : ROSSZ OROSZ POROSZ SZAROSZ ( SOROS GEORG )
