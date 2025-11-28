Robert C. Castel kimondta a kíméletlen igazságot: „A fronton már minden eldőlt, Ukrajna elveszítette a háborút” (VIDEÓ)

„A fronton már eldőlt az orosz-ukrán háború kimenetele, a felek most olyan eredményeket próbálnak elérni, amely már évtizedekre is rögzülhetnek” – értékelte a Magyar Nemzet Front című műsorában Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a Donald Trump 28 pontos békejavaslatának bemutatása óta eltelt napok eseményeit.

Drámai változás ugyanakkor ennyi idő alatt nem történt, az orosz csapatok elsősorban a logisztikai csomópontokon erősítik meg az irányítást.