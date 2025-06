Magyar kézlenyomatok a világűrben – eddig ismeretlen dimenziókat tár elénk a HUNIVERZUM (VIDEÓ)

A HUNIVERZUM – Magyarok a világűrben címet viselő interaktív látogatóközpont 2025. május 13-án nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt. A Millenáris G épületében a látogatók szó szerint bejárhatják Magyarország űrtörténetét, amelynek

olyan kiemelkedő szereplői vannak, mint Kármán Tódor fizikus, Charles Simonyi űrutazó, valamint Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutatóűrhajósok.

A szimulációknak és a kivetítőkön megelevenedő vizuális tartalmaknak köszönhetően az installációk belsejében bárki úgy érezheti egy időre, mintha a Föld körül keringene.

A látogatóközpontban Juhos Norbert, a HUNOR – Magyar Űrhajós Program mission managere kalauzolt minket körbe, miközben a közelgő Axiom–4 küldetés részleteibe is beavatott. Arra a kérdésünkre, hogy kiket vonz leginkább a látogatóközpont, Juhos azt felelte, hogy nehéz egyértelműen megmondani, hiszen minden korosztály figyelmét sikerült felkelteni. A délelőtti idősáv az iskolás csoportoké, de már óvodásokat is fogadtak. Délutántól pedig a hivatalos nyitvatartási időben várják a nagyközönséget; ilyenkor leginkább felnőttek és családosok érkeznek.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy Kapu Tibor közelgő űrutazása kapcsán tapasztalható-e fokozottabb érdeklődés az űrkutatás – és közvetetten az egyre inkább felfutó űrszektor – iránt, a missio manager azt válaszolta, hogy

minél korábban szórjuk el a magokat, annál hamarabb lesz belőlük cserje vagy fa.”

„A kisebbek talán még fogékonyabbak erre a témára. Hallottunk már olyan visszajelzést, hogy mióta egy kisiskolás csoport hazament innen, azóta folyamatosan űrhajókat rajzolnak, modelleznek és építenek. De a nagyobbaknál is észrevehető egy komolyabb érdeklődés ebbe az irányba” – tette hozzá.

Ezt tudjuk a küldetésről Az Axiom Mission 4 elnevezésű projekt egy privát űrrepülési programot takar, amelynek célja a Nemzetközi Űrállomás elérése. A küldetés tervezése, a személyzet kiképzése és maga a repülés az amerikai állami űrügynökség, a NASA, az Európai Űrügynökség (ESA), valamint két amerikai magánvállalat – az Axiom Space és az Elon Musk által alapított SpaceX – együttműködésében valósul meg. A hamarosan „útra kelő” négy űrhajós a SpaceX Dragon űrhajóján indul majd el a tervezetten 14 napos küldetésre. A misszióban Kapu Tibor mellett pilótaként részt vesz Shubhanshu Shukla az indiai űrügynökség, az ISRO képviseletében; parancsnokként Peggy Whitson, a NASA korábbi legendás asztronautája; valamint az ESA által delegált lengyel kutatóűrhajós, Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Az Axiom-4 küldetés legénysége. Jobbról balra Kapu Tibor, Shubhanshu Shukla, Peggy Whitson, Sławosz Uznański-Wiśniewski. Fotó: HUNOr Magyar Űrhajós Program Facebook-oldala

A HUNOR-programmal új időszámítás kezdődött

Arra a kérdésre, hogy a jövőben mennyire alakíthatja át az űrszektor akár az oktatást, akár a gazdaságot, Juhos Norbert úgy válaszolt: bízik abban, hogy mindkét területen elindulnak a változások. Az elmúlt évtizedekben az űr és az űrkutatás kevésbé volt jelen a köztudatban, így az iskolai tanulmányok során is legfeljebb a legfontosabb mérföldköveket említették meg.

Most azonban érezhető egy nagyobb ugrás – ez a terület reflektorfénybe került.

„Űripari cégek sokasága jelent meg a piacon. Ezzel párhuzamosan egyre intenzívebbé vált a kapcsolódó projektek tervezése, kialakítása és végrehajtása. Úgy gondolom, hogy most jókor van jó helyen az, aki ezzel a témával akár hivatásszerűen is foglalkozni szeretne. Ezt az innovációt pedig segíti a különböző kísérletekből származó tudás és tapasztalat megosztása is” – sorolta. Hozzátette: bár Magyarország világviszonylatban „kis ország”, a HUNOR-programmal „nálunk is elkezdődött valami”, és már most biztató és előremutató jeleket látni.

Ennek egyik kézzelfogható bizonyítéka, hogy

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen már űrmérnököket képeznek, míg más felsőoktatási intézményekben már űrdiplomaták is ülnek a padsorokban.

Miközben Farkas Bertalan 45 évvel ezelőtt viselt űrruháját szemléltük, a HUNOR-program mission menedzsere megjegyezte, hogy az első magyar kutatóűrhajós útja nemcsak technológiai szempontból különbözött a mai küldetésektől, hanem azért is, mert az űrrepülés hőskorában, a felfokozott űrverseny időszakában történt. „Ettől függetlenül Farkas Bertalan is több mint 50 kísérletet hajtott végre odafent. Azóta azonban jócskán bővültek az ismereteink: egészségügyi szempontból is más követelmények érvényesek napjainkban, már tudjuk, hogyan reagál az emberi szervezet a súlytalanságra. A rendkívül finomra hangolt és automatizált rendszerek, eszközök pedig lehetővé teszik, hogy valóban a kutatásokon legyen a hangsúly” – hangzott el.

Farkas űrruhája mellett helyet kapott Charles Simonyi szkafandere is. A magyar származású, az Egyesült Államokban élő informatikusnak többek között a Microsoft Word és Excel programokat köszönhetjük. Simonyi – aki „űrturistaként” kétszer is járt a világűrben a 2000-es években – természetesen már egészen más feltételek között repült – jegyezte meg Juhos. Ezt követően arra is felhívta a figyelmet, hogy

az elmúlt évtizedek során a magyarok több más módon is letették névjegyüket az űrkutatás területén.

A legismertebb hazai fejlesztés a Pille dózismérő, amelyet a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) Sugárvédelmi Főosztályán fejlesztettek ki a hetvenes években, eredetileg földi alkalmazásra, több szabadalmaztatott megoldással. A világűrben először Farkas Bertalan végzett rajta kísérleteket, de korszerűsített változatát ma is használják a Nemzetközi Űrállomáson.

Sokan hallhattak már a Puli Space Technologies holdi „vízszimatolójáról” is. De nemcsak nekik, hanem több kisebb magyar cégnek is lehetősége nyílt műholdak építésére, illetve műholdprojektekben való részvételre – ezek rendkívül összetett feladatok. „Mióta Magyarország 2015-ben teljes jogú tagjává vált az Európai Űrügynökségnek (ESA), ipari szempontból is egyre több lehetőségünk van bekapcsolódni nagyobb volumenű nemzetközi projektekbe. És ez a tendencia csak erősödni fog, hiszen

már most látszik, hogy az űrszektor növekvő hozama egyre több vállalkozást vonz ebbe az iparágba.

Elég csak arra gondolni, hogy például az okoseszközök kameratechnológiája is »az űrből jött«. Igaz, mi ennek egy kissé »lebutított« változatát élvezzük a mindennapokban.”

„Most is kíváncsian várjuk, mikor születnek kézzelfogható eredmények annak a 25 magyar kísérletnek az alapján, amelyeket Kapu Tibor visz magával az Axiom–4 küldetésre. Ezeket a kísérleteket az úgynevezett kísérletgazdák a HUNIVERZUM-ban kialakított irányítóközpontból is figyelemmel követhetik majd” – tette hozzá Juhos Norbert.