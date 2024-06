Nem supermanek, de minden helyzetre képesek reagálni – bemutatkoznak a magyar űrhajósok

Nyitó- és belső képek: Vadnai Szabolcs

„Kis lépés egy embernek de hatalmas ugrás az emberiségnek” – hangzott el a szállóigévé vált mondás 1969-ben, mikor az első asztronauta a Holdra lépett. Mi, magyarok – bár jócskán hozzájárultunk az űrkutatás fejlődéséhez – 1980-ig várnunk kellett arra, hogy azt mondhassuk, van űrhajósunk. Negyvennégy évvel Farkas Bertalan utazása után most Kapu Tibor és Cserényi Gyula előtt nyílik meg az a lehetőség, hogy az űrállomás fedélzetén teljesíthessenek szolgálatot. Az idevezető útról, a HUNOR-programról és az előttük álló feladatokról kérdeztük őket. Interjúnk.

***

Hogy indult a HUNOR Magyar Űrhajós Program? Milyen volt a fogadtatása?

Kapu Tibor: A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2021 októberében indította el ezt a programot. 2022. január végéig várták a jelentkezéseket. Fontos tudni, hogy a program több részből áll: az izgalmasabb része, amelyre többen kíváncsiak, az az űrhajósok kiválasztása és kiképzése, de van egy tudományos oldala is, amely során azokat a kísérleteket választják ki, amelyeket a kutatóűrhajós felvisz majd a világűrbe.

A programot nagy érdeklődés övezte, mintegy 500 jelentkezés futott be, de ebből csak 247 volt érvényes. Ezt követte az első online kognitív teszt. Ezután már személyesen teszteltek minket Hamburgban, a Német Légügyi Hatóságnál (DLA), ebbe a körbe már csak 44-en jutottunk be. A DLA koordinálja az Európai Űrügynökség (ESA) űrhajós-kiválasztását is, tehát már az elején megfeleltettek minket azoknak az egészségügyi és kognitív elvárásoknak, amelyeknek egy ESA-űrhajósai is eleget kell, hogy tegyenek.