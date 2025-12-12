Figyelem! Újabb szög érkezett meg Magyar Péter közéleti koporsójába

„Azt már többször megírtuk, hogy a novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan lejtőre került, ez egyértelműen fordulat a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján.

Azzal is foglalkoztunk már, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter mélyrepülése okozta sokk már a követői, támogatói körében is tetten érhető. Ott tartunk, hogy ma már a kormány legnagyobb kritikusa, a véresszájú gyűlölködő, Hadházy Ákos is aggódó posztban figyelmeztette Magyar Pétert, hogy bizony itt komoly gondok vannak, és a fennhangon beígért győzelem délibábja is szétfoszlani látszik.