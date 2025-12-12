Ft
alapjogokért központ magyar péter hadházy ákos puzsér róbert fidesz

Figyelem! Újabb szög érkezett meg Magyar Péter közéleti koporsójába

2025. december 12. 05:57

Mráz kiterítette a kártyákat.

2025. december 12. 05:57
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Azt már többször megírtuk, hogy a novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan lejtőre került, ez egyértelműen fordulat a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján.

Azzal is foglalkoztunk már, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter mélyrepülése okozta sokk már a követői, támogatói körében is tetten érhető. Ott tartunk, hogy ma már a kormány legnagyobb kritikusa, a véresszájú gyűlölködő, Hadházy Ákos is aggódó posztban figyelmeztette Magyar Pétert, hogy bizony itt komoly gondok vannak, és a fennhangon beígért győzelem délibábja is szétfoszlani látszik.

Ráadásul Magyar elkötelezett híve, Puzsér Róbert gyakorlatilag kimondta, hogy a kormányváltást jobb lesz 2030-ra áttenni, mert jövőre nem nagyon lesz belőle semmi.”

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

