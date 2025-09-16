Ft
kedd
atlétikai világbajnokság atlétika Molnár Attila Tokió

„Én ilyen hibát még nem láttam világbajnokságon” – élete rajtjától fosztották meg a magyar atlétát

2025. szeptember 16. 18:09

Molnár Attila nem jutott be a fináléba. A magyar atléta káosz közepette lett ötödik a futamában.

2025. szeptember 16. 18:09
null

Molnár Attila keddi elődöntős futamában 44.94 másodperces idővel az ötödik lett, így nem jutott be a férfi 400 méter fináléjába a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon – írja a Magyar Távirati Iroda.

A magyar sprinterrel is kiszúrtak
A magyar sprinterrel is kiszúrtak (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

Az FTC sprintere márciusban fedett pályás Európa-bajnokságot nyert, szabadtéren azonban július közepéig nem versenyzett sérülés miatt, azóta viszont tökéletesen visszanyerte formáját. Előbb augusztusban a Gyulai Memorialon javított országos csúcsot (44.74 mp), majd a vasárnapi előfutamban remekelt és 44.55 másodperces rekorddal, futamharmadikként jutott tovább.

Karlik Pál tanítványa az előfutam után azt mondta, szerinte még van benne tartalék és megpróbál javítani, aztán majd kiderül, az mire lesz elég.

Az elődöntő három futamából az első két-két helyezett és a további két legjobb időt elérő juthatott tovább.

Molnár az első futamban kapott helyet, aminek mezőnyét alaposan „meggyötörték” az indítók, az első rajtnál ugyanis a vigyázz-nál állították fel őket, a másodiknál pedig már ellőtték a pisztolyt, amikor leállították a futamot. A harmadik rajt előtt már teljes volt a zűrzavar a pályán, a futókat várakoztatták, miközben a magasugrókat engedtek keresztbe a kanyarban. Az eredetileg kiírtnál így hét perccel később indulhattak csak a futók.

A magyar sprinter a rajt után nyugodt tempóban kezdett, igyekezett az előtte futó fedett pályás világbajnok amerikai Christopher Bailey iramát tartani, ami sikerült, ugyanakkor a célegyenesre így mindketten kis hátrányban fordultak rá a többiekkel szemben. Molnár aztán egészen remek hajrát vágott ki és végül az ötödik helyen ért célba, 44.94 másodperces idővel. Az ötödik pozíció azt jelentette, hogy semmiképpen nem juthat tovább, így számára véget ért a világbajnokság.


A magyar atléta káosz közepette lett ötödik a futamában

Őszintén szólva ilyen hibát, mint ami itt volt a futam előtt, én még nem láttam vb-n, de ez van”

– nyilatkozta az MTI-nek Molnár a tényleges rajtot megelőző percekről.

„Fejben erős voltam, így nem zavart meg, viszont fizikailag kivett belőlem, mert gyakorlatilag másfélszer rajtoltam el feleslegesen, mivel én az elsőnél is beindultam a hangra. 

A másodiknál ráadásul három nagyon keményet léptem, mintha életem rajtja lett volna, aztán az is ment a levesbe. Amikor meg harmadjára bemásztam a rajtgépbe, éreztem, hogy nagyon igénybe lett véve a combizmom. Ez az én pechem.”

Az idei fedett világbajnokságon negyedik, váltóban bronzérmes magyar sportoló arról is beszélt, hogy úgy érzi, mindent megtett, amit lehetett.

„Megtettem mindent ebben a helyzetben, ezzel elégedett vagyok, de nem lennék sportember, ha nem lenne hiányérzetem” – jegyezte meg a vb-t 17. helyen záró Molnár Attila, hozzátéve, hogy a következő szabadtéri világversenyek döntőjébe be akar jutni.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

