„Én ilyen hibát még nem láttam világbajnokságon” – élete rajtjától fosztották meg a magyar atlétát

Molnár Attila keddi elődöntős futamában 44.94 másodperces idővel az ötödik lett, így nem jutott be a férfi 400 méter fináléjába a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon – írja a Magyar Távirati Iroda.

A magyar sprinterrel is kiszúrtak (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

Az FTC sprintere márciusban fedett pályás Európa-bajnokságot nyert, szabadtéren azonban július közepéig nem versenyzett sérülés miatt, azóta viszont tökéletesen visszanyerte formáját. Előbb augusztusban a Gyulai Memorialon javított országos csúcsot (44.74 mp), majd a vasárnapi előfutamban remekelt és 44.55 másodperces rekorddal, futamharmadikként jutott tovább.

Karlik Pál tanítványa az előfutam után azt mondta, szerinte még van benne tartalék és megpróbál javítani, aztán majd kiderül, az mire lesz elég.

Az elődöntő három futamából az első két-két helyezett és a további két legjobb időt elérő juthatott tovább.