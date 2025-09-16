Atlétikai világbajnokság: Halász Bence dobogós a férfi kalapácsvetés döntőjében!

Ráadásul kellemetlen meglepetésre az inkább a jövő reménységének tartott német Merlin Hummel is megmutatta, valójában inkább már a jelen embere, hiszen rögtön elsőre 82,77 méterre hajította el a kalapácsot, amivel egyrészt másfél méterrel javította meg saját legjobbját, másrészt 23 évesen, csupán második világbajnokságán egyből szenzációszámba menő ezüstérmet szerzett.

Noha Halász Bence harmadik kísérletére nyolc centiméterre megközelítette a németet, a gyulai memorialon elért 83,18-as egyéni csúcsától így is elmaradt, 82,69-es legjobb dobása végül a harmadik helyre, vagyis világbajnoki bronzéremre volt elegendő – 2019 és 2023 után harmadszorra.

Halász Bence pályafutása második világbajnoki bronzérmét szerezte meg Tokióban (Fotó: Antonin THUILLIER/POOL/AFP)

A 12 fős döntő másik két magyarja közül Szabados Ármin élete első világbajnoki fináléjában 77,15-tel a nyolcadik, míg Rába Dániel 75,22-vel a 11. helyen zárt. A férfi 400 méteres síkfutás elődöntős futamában Molnár Attila 44,94 másodperces idővel ötödik lett, így nem jutott be a fináléba.