Ethan Katzberg atlétikai világbajnokság atlétika vb kalapácsvetés Halász Bence

Atlétikai világbajnokság: Halász Bence dobogós a férfi kalapácsvetés döntőjében!

2025. szeptember 16. 15:22

Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence és az óriási világbajnoki csúccsal címet védő Ethan Katzberg közé kellemetlen meglepetésre egy fiatal német is befurakodott Tokióban.

2025. szeptember 16. 15:22
null

Érem-, mi több, idei formája alapján sokan aranyérem-esélyesként tartották számon a kalapácsvető Halász Bencét az idei tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon.

A Dobó SE olimpiai ezüstérmes atlétéja vasárnap gond nélkül kvalifikálta magát a kedd délutáni döntőbe, ahol legnagyobb riválisának a szám olimpiai és világbajnoki címvédője, a még mindig csak 21 éves Ethan Katzberg ígérkezett. 

Ez végül így is lett: noha Halász idén már kétszer is legyőzte a kanadai hegyi embert, Katzberg nyilvánvalóan Tokióra időzítette a csúcsformáját, és bődületes, 84,70-es világbajnoki csúccsal újabb aranyérmet szerzett. 

Ethan Katzberg az igazán fontos versenyeken jelenleg verhetetlen kalapácsvetésben: óriási világbajnoki csúccsal védte meg címét Tokióban (Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP)

Ráadásul kellemetlen meglepetésre az inkább a jövő reménységének tartott német Merlin Hummel is megmutatta, valójában inkább már a jelen embere, hiszen rögtön elsőre 82,77 méterre hajította el a kalapácsot, amivel egyrészt másfél méterrel javította meg saját legjobbját, másrészt 23 évesen, csupán második világbajnokságán egyből szenzációszámba menő ezüstérmet szerzett. 

Noha Halász Bence harmadik kísérletére nyolc centiméterre megközelítette a németet, a gyulai memorialon elért 83,18-as egyéni csúcsától így is elmaradt, 82,69-es legjobb dobása végül a harmadik helyre, vagyis világbajnoki bronzéremre volt elegendő – 2019 és 2023 után harmadszorra. 

Halász Bence pályafutása második világbajnoki bronzérmét szerezte meg Tokióban (Fotó: Antonin THUILLIER/POOL/AFP)

A 12 fős döntő másik két magyarja közül Szabados Ármin élete első világbajnoki fináléjában 77,15-tel a nyolcadik, míg Rába Dániel 75,22-vel a 11. helyen zárt. A férfi 400 méteres síkfutás elődöntős futamában Molnár Attila 44,94 másodperces idővel ötödik lett, így nem jutott be a fináléba.

(Nyitókép: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Gubbio
2025. szeptember 16. 17:25
Nagyszerű teljesítmény - gratula! Ilyen fanyűvő óriások nem születnek nálunk - nem "szégyen" egy ilyen mögött végezni. Ahogyan a szöcskelábú Duplantis is teljesen egyedi, rendkívüli sportoló...
westend
2025. szeptember 16. 15:38
Nagy gratuláció Bencének! És a fiataloknak is természetesen. Sajnos Katzberg pont most talált bele...
rugbista
2025. szeptember 16. 15:38
Három jó dobó Tokióban dobta idei legjobbját! Katzberg, Hummel és Kohan. Örüljünk a bronznak, 82,6 kellett hozzá. Gratulálunk!
Búvár Kund
2025. szeptember 16. 15:30
Ja és persze a másik két magyar srácnak is gratulálok a döntőért! Szép volt fiúk!
