Atlétikai világbajnokság: Halász Bence dobogós a férfi kalapácsvetés döntőjében!

Atlétikai vb: Tokióban írhat sporttörténelmet Magyarország
Ilyen még nem volt, de most lehet!
Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence és az óriási világbajnoki csúccsal címet védő Ethan Katzberg közé kellemetlen meglepetésre egy fiatal német is befurakodott Tokióban.
Érem-, mi több, idei formája alapján sokan aranyérem-esélyesként tartották számon a kalapácsvető Halász Bencét az idei tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon.
A Dobó SE olimpiai ezüstérmes atlétéja vasárnap gond nélkül kvalifikálta magát a kedd délutáni döntőbe, ahol legnagyobb riválisának a szám olimpiai és világbajnoki címvédője, a még mindig csak 21 éves Ethan Katzberg ígérkezett.
Ez végül így is lett: noha Halász idén már kétszer is legyőzte a kanadai hegyi embert, Katzberg nyilvánvalóan Tokióra időzítette a csúcsformáját, és bődületes, 84,70-es világbajnoki csúccsal újabb aranyérmet szerzett.
Újra világcsúcsot javított rúdugrásban a svéd Armand Duplantis, a kalapácsvető Halász Bence pedig döbbenetes egyéni rekorddal győzte le az olimpiai címvédőt. Gyulai Miklóssal, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökével értékeltünk.
Ráadásul kellemetlen meglepetésre az inkább a jövő reménységének tartott német Merlin Hummel is megmutatta, valójában inkább már a jelen embere, hiszen rögtön elsőre 82,77 méterre hajította el a kalapácsot, amivel egyrészt másfél méterrel javította meg saját legjobbját, másrészt 23 évesen, csupán második világbajnokságán egyből szenzációszámba menő ezüstérmet szerzett.
Noha Halász Bence harmadik kísérletére nyolc centiméterre megközelítette a németet, a gyulai memorialon elért 83,18-as egyéni csúcsától így is elmaradt, 82,69-es legjobb dobása végül a harmadik helyre, vagyis világbajnoki bronzéremre volt elegendő – 2019 és 2023 után harmadszorra.
A 12 fős döntő másik két magyarja közül Szabados Ármin élete első világbajnoki fináléjában 77,15-tel a nyolcadik, míg Rába Dániel 75,22-vel a 11. helyen zárt. A férfi 400 méteres síkfutás elődöntős futamában Molnár Attila 44,94 másodperces idővel ötödik lett, így nem jutott be a fináléba.
(Nyitókép: Kirill Kudryavtsev/AFP)