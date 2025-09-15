Mindenki erre várt Japánban: a sztáratléta a vb-n megdöntötte a budapesti világcsúcsát (VIDEÓ)

Kis túlzással a hétfő este a férfi rúdugrás döntőjéről szólt. Duplantisék fináléja kezdődött a legkorábban, és a végjáték alatt már minden más esemény véget ért a Nemzeti Stadionban. A program ilyen kialakítása nem volt véletlen, hiszen

egyértelműen világcsúcsjavításra lehetett számítani a svéd szupersztártól,

azt megelőzően pedig egy magas színvonalú csatára, ami nem is maradt el.

Duplantis együtt ünnepelte a világcsúcsát a riválisaival (Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

A döntőről mindent elmond, hogy az 595 centiméteres magasságra még nyolcan tettek kísérletet a mezőnyből, és négyen át is ugrották. Az aranyért aztán a papírformának megfelelően a görög Emmanuil Karalisz csatázott Duplantisszal. A hat métert mindketten elsőre ugrották, majd 610-en a svéd sikerrel, a görög sikertelenül próbálkozott. Karalisz ekkor már lépéskényszerben volt, öt centit emeltetett, és csupán egy hajszállal verte csak le a lécet. Duplantis viszont ezen a magasságon sem hibázott, Karalisz 620 centiméteren elrontott ugrásával pedig megvédte címét.