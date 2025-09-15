Mindenki erre várt Japánban: a sztáratléta a vb-n megdöntötte a budapesti világcsúcsát (VIDEÓ)

„Nagyon szeretem Magyarországot” – világcsúcsa után hazánkról és a gulyáslevesről áradozott a legenda
Ismét történelmet írt.
A svéd Armand Duplantis imponáló versenyzéssel megvédte címét, ráadásul 630 centiméterrel új világcsúcsot állított fel férfi rúdugrásban a tokiói atlétikai világbajnokság harmadik versenynapjának csúcspontjaként.
Kis túlzással a hétfő este a férfi rúdugrás döntőjéről szólt. Duplantisék fináléja kezdődött a legkorábban, és a végjáték alatt már minden más esemény véget ért a Nemzeti Stadionban. A program ilyen kialakítása nem volt véletlen, hiszen
egyértelműen világcsúcsjavításra lehetett számítani a svéd szupersztártól,
azt megelőzően pedig egy magas színvonalú csatára, ami nem is maradt el.
A döntőről mindent elmond, hogy az 595 centiméteres magasságra még nyolcan tettek kísérletet a mezőnyből, és négyen át is ugrották. Az aranyért aztán a papírformának megfelelően a görög Emmanuil Karalisz csatázott Duplantisszal. A hat métert mindketten elsőre ugrották, majd 610-en a svéd sikerrel, a görög sikertelenül próbálkozott. Karalisz ekkor már lépéskényszerben volt, öt centit emeltetett, és csupán egy hajszállal verte csak le a lécet. Duplantis viszont ezen a magasságon sem hibázott, Karalisz 620 centiméteren elrontott ugrásával pedig megvédte címét.
Ezek után jöhetett a rekordkísérlet 630 centiméteren, egy centivel megemelve a budapesti Gyulai Memorialon augusztus 12-én elért világcsúcsát. A 25 éves ugró elsőre sikertelen, de nagyon biztató kísérletet tett, másodikra pedig első látásra átjutott a léc felett, azonban egy leheletnyivel lehúzta azt. Duplantis ezek után igyekezett nyugtatni magát, ami olyan jól sikerült, hogy az utolsó ugrásánál már érintés nélkül ugrott át a lécen, a stadiont pedig hangrobbanás rázta meg.
ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG (TOKIÓ)
Férfi rúdugrás
1. Armand Duplantis (Svédsország) 630 centiméter – világcsúcs
2. Emmanuil Karalisz (Görögország) 600
3. Kurtis Marschall (Ausztrália) 595
