Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
armand duplantis atlétikai vb atlétikai világbajnokság atlétika rúdugrás világcsúcs

Mindenki erre várt Japánban: a sztáratléta a vb-n megdöntötte a budapesti világcsúcsát (VIDEÓ)

2025. szeptember 15. 17:59

A svéd Armand Duplantis imponáló versenyzéssel megvédte címét, ráadásul 630 centiméterrel új világcsúcsot állított fel férfi rúdugrásban a tokiói atlétikai világbajnokság harmadik versenynapjának csúcspontjaként.

2025. szeptember 15. 17:59
null

Kis túlzással a hétfő este a férfi rúdugrás döntőjéről szólt. Duplantisék fináléja kezdődött a legkorábban, és a végjáték alatt már minden más esemény véget ért a Nemzeti Stadionban. A program ilyen kialakítása nem volt véletlen, hiszen 

egyértelműen világcsúcsjavításra lehetett számítani a svéd szupersztártól,

azt megelőzően pedig egy magas színvonalú csatára, ami nem is maradt el.

Duplantis, rúdugrás, világbajnokság, világcsúcs
Duplantis együtt ünnepelte a világcsúcsát a riválisaival (Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

A döntőről mindent elmond, hogy az 595 centiméteres magasságra még nyolcan tettek kísérletet a mezőnyből, és négyen át is ugrották. Az aranyért aztán a papírformának megfelelően a görög Emmanuil Karalisz csatázott Duplantisszal. A hat métert mindketten elsőre ugrották, majd 610-en a svéd sikerrel, a görög sikertelenül próbálkozott. Karalisz ekkor már lépéskényszerben volt, öt centit emeltetett, és csupán egy hajszállal verte csak le a lécet. Duplantis viszont ezen a magasságon sem hibázott, Karalisz 620 centiméteren elrontott ugrásával pedig megvédte címét.

Ezek után jöhetett a rekordkísérlet 630 centiméteren, egy centivel megemelve a budapesti Gyulai Memorialon augusztus 12-én elért világcsúcsát. A 25 éves ugró elsőre sikertelen, de nagyon biztató kísérletet tett, másodikra pedig első látásra átjutott a léc felett, azonban egy leheletnyivel lehúzta azt. Duplantis ezek után igyekezett nyugtatni magát, ami olyan jól sikerült, hogy az utolsó ugrásánál már érintés nélkül ugrott át a lécen, a stadiont pedig hangrobbanás rázta meg.

 

ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG (TOKIÓ)
Férfi rúdugrás
1. Armand Duplantis (Svédsország) 630 centiméter – világcsúcs
2. Emmanuil Karalisz (Görögország) 600
3. Kurtis Marschall (Ausztrália) 595

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!