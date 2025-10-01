Hemzsegnek a lájkok, a magyar sportoló világcsúccsal nyert újabb vb-aranyat!

Mindenki erre várt Japánban: a sztáratléta a vb-n megdöntötte a budapesti világcsúcsát (VIDEÓ)
Megdőlt a távolugrás világcsúcsa az Újdelhiben zajló paraatlétikai vb-n. Ekler Luca a saját rekordját megdöntve nyerte meg sorozatban negyedszer is ezt a számot.
Ekler Luca 591 centiméteres világcsúccsal aranyérmet szerzett szerdán a T38-as kategória távolugró számában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon.
A viadal honlapja szerint a szám kétszeres paralimpiai bajnoka (2021, 2024) már a második kísérletével megjavította az eddig is általa tartott rekordot, amely 2022. június 10. óta 582 centiméter volt. A párizsi csúcsnál négy centivel ugrott nagyobbat, majd
az ötödik sorozatban még ezt is megfejelte öt centivel, így végül 591-gyel diadalmaskodott.
Az M4 Sport Facebook-oldalán Ekler világcsúcsa
A TFSE 26 éves atlétája mögött két kolumbiai riválisa végzett a második és harmadik helyen 542, illetve 525 centiméterrel.
Ekler – aki két napja negyedik lett 100 méteres síkfutásban – a 2019-es dubaji, a 2023-as párizsi és a tavalyi kobei vb után sorozatban negyedszer nyerte meg a távolugrást.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI / Illyés Tibor