Hemzsegnek a lájkok, a magyar sportoló világcsúccsal nyert újabb vb-aranyat!

A TFSE 26 éves atlétája mögött két kolumbiai riválisa végzett a második és harmadik helyen 542, illetve 525 centiméterrel.

Ekler – aki két napja negyedik lett 100 méteres síkfutásban – a 2019-es dubaji, a 2023-as párizsi és a tavalyi kobei vb után sorozatban negyedszer nyerte meg a távolugrást.

(MTI/Mandiner)