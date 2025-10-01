Ft
paraatlétika Ekler Luca távolugrás világcsúcs

Hemzsegnek a lájkok, a magyar sportoló világcsúccsal nyert újabb vb-aranyat!

2025. október 01. 18:44

Megdőlt a távolugrás világcsúcsa az Újdelhiben zajló paraatlétikai vb-n. Ekler Luca a saját rekordját megdöntve nyerte meg sorozatban negyedszer is ezt a számot.

2025. október 01. 18:44
null

Ekler Luca 591 centiméteres világcsúccsal aranyérmet szerzett szerdán a T38-as kategória távolugró számában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon.

A viadal honlapja szerint a szám kétszeres paralimpiai bajnoka (2021, 2024) már a második kísérletével megjavította az eddig is általa tartott rekordot, amely 2022. június 10. óta 582 centiméter volt. A párizsi csúcsnál négy centivel ugrott nagyobbat, majd 

az ötödik sorozatban még ezt is megfejelte öt centivel, így végül 591-gyel diadalmaskodott.

Az M4 Sport Facebook-oldalán Ekler világcsúcsa 

  • már több mint 5000 lájkot kapott a magyar sportszeretőktől, 
  • és már 150-nél is többen gratuláltak neki hozzászólás formájában.

 

A TFSE 26 éves atlétája mögött két kolumbiai riválisa végzett a második és harmadik helyen 542, illetve 525 centiméterrel.

Ekler – aki két napja negyedik lett 100 méteres síkfutásban – a 2019-es dubaji, a 2023-as párizsi és a tavalyi kobei vb után sorozatban negyedszer nyerte meg a távolugrást.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

 

Kanmacska
2025. október 01. 19:47
Gratulálunk Lucának!
Intel
2025. október 01. 19:20
DOPPING!!!
motoman528
2025. október 01. 18:57
Ez igen! Szép volt Luca!
Héja
2025. október 01. 18:56
Gratula!
