Kós Hubert úszó-vk úszás világcsúcs

Óriási büszkeség: amíg mi aludtunk, egy magyart megkoronáztak Torontóban

2025. október 24. 10:32

Kós Hubert világrekorddal nyert 200 méteres hátúszásban a rövidpályás világkupa-sorozat torontói állomásán.

2025. október 24. 10:32
null

Kós Hubert világcsúccsal nyert 200 méteres hátúszásban a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásának nyitó napján. 

A 22 éves magyar versenyző 1:45.12 perces eredménnyel diadalmaskodott,

ezzel több mint fél másodperccel javította meg az ausztrál Mitchell Larkin tízéves, 1:45.63-as világrekordját.

Kós a legutóbbi vk-állomáson azt nyilatkozta, lehet hogy most „meg lehet kóstolni” a világrekordot, a táv első felében nem feltétlenül lehetett erre számítani, száz méter után ugyanis nagyjából három tizeddel volt messzebb Larkin 2015-ös idejétől. A második százon aztán gyakorlatilag állva hagyta a világcsúcsot jelző képzeletbeli vonalat is, és óriási idővel diadalmaskodott.

 

A szám világbajnoka, nagymedencés olimpiai bajnoka karrierje első felnőtt világcsúcsát jegyezte.

Kós – aki mindhárom vk-állomáson megnyerte ezt a számot, azaz begyűjtötte a tripla koronát – a második aktív magyar világcsúcstartó, jelenleg Milák Kristóf 200 méter pillangós ideje minden idők legjobbja még.

Kós a nap záró számában 100 méter vegyesen is érdekelt volt a döntőben, itt a legutóbbi állomáson, egy héttel ezelőtt felállított 50.99-es országos csúcsát adta át a múltnak, 50.56-tal másodikként csapott célba.

 

Férfi 100 méter pillangón is világcsúcs született, a hazai közönség előtt szereplő Josh Liendo 47.68 másodperccel győzött, megdöntve ezzel a svájci Noé Pontinak a tavaly a Duna Arénában felállított 47.71-es rekordját.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Magyar Úszó Szövetség

satrafa-2
2025. október 24. 13:32
Szeretek magyar sport csúcsteljesítményekről olvasni. Arról is szeretek olvasni, hogy rövid időn belül a második magyar is megy az űrbe. Szóval van fizikai és szellemi csúcsteljesítmény. A politikusoknak ebből annyi köszönhető, hogy lehetővé teszik ezeknek a teljesítményeknek az elérését. (Nem ők érik el...) Ezek miatt lehet azt gondolni, hogy még 100 év múlva is lesz Magyarország...
reepcze-2
2025. október 24. 12:47
100 méteren belül 0,35 mp-et hozni azt jelenti, hogy piszok jók voltak a fordulói. 25 m-es medencében az másképp nem megy.
nyafika
2025. október 24. 11:17
Vagány csávó! Köszönjük!
Héja
2025. október 24. 11:12
Óriási gratula!
