Óriási büszkeség: amíg mi aludtunk, egy magyart megkoronáztak Torontóban

Kós Hubert világcsúccsal nyert 200 méteres hátúszásban a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásának nyitó napján.

A 22 éves magyar versenyző 1:45.12 perces eredménnyel diadalmaskodott,

ezzel több mint fél másodperccel javította meg az ausztrál Mitchell Larkin tízéves, 1:45.63-as világrekordját.

Kós a legutóbbi vk-állomáson azt nyilatkozta, lehet hogy most „meg lehet kóstolni” a világrekordot, a táv első felében nem feltétlenül lehetett erre számítani, száz méter után ugyanis nagyjából három tizeddel volt messzebb Larkin 2015-ös idejétől. A második százon aztán gyakorlatilag állva hagyta a világcsúcsot jelző képzeletbeli vonalat is, és óriási idővel diadalmaskodott.