Magyar világcsúcs és éremeső az USA-ban

„Hogy tehették ezt veled?!” – soha nem látott videó került elő a meghurcolt Kenderesi Tamásról
„Ezért élünk, erre születtünk!”
A kétfős magyar válogatott új világcsúccsal és hat világbajnoki éremmel zárta az új mexikói Ratonban rendezett tizennegyedik Elöltöltő Fegyveres Hosszútávlövész Világbajnokságot.
A két fős magyar válogatott új világcsúccsal és hat világbajnoki éremmel zárta az új mexikói Ratonban rendezett tizennegyedik Elöltöltő Fegyveres Hosszútávlövész Világbajnokságot, ahol a versenyzők tizenkilencedik századi elöltöltő fegyverekkel mérkőztek meg háromszáztól ezer yardig terjedő távokon – írta meg a meflsz.
Az idei világbajnokság az Amerikai Egyesült Államokban zajlott október tíz és húsz között az új mexikói Ratonban az NRA Whittington lövészközpontban. A pálya kétezer méteres tengerszint feletti magassága miatt a Magyarországon beállított ballisztikát a helyszín sajátosságaihoz kellett igazítani, mivel ekkora távolságokon a lövészeknek a lőtudás mellett pontosan fel kell mérniük a lövedékre ható környezeti tényezőket.
A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége és a Magyar Sportlövők Szövetsége közös válogatottja Venczel Szilárdból és Németh Balázsból állt, szereplésük kiemelkedő volt.
Németh Balázs ötszáz yardon világcsúccsal lett világbajnok, megnyerte a hatszáz és az ezer yardos számot, aranyérmet szerzett a középtávú és a hosszútávú összetettben, aranyérmes lett a teljes összetettben, háromszáz yardon pedig bronzérmet nyert az eredeti kategóriában. Magyarország az éremtábla élén zárta a viadalt.
Németh Balázs egy eredeti, a tizenkilencedik század közepén gyártott katonai elöltöltő mesterlövészpuskával lőtte végig a versenyt, amely a mai másolatokhoz mérhető pontosságot nyújtott. Töltete kilencvenegy grain 1 Fg Swiss lőpor és egy három milliméter vastag karton fojtás volt, a lövedék nedvesen papírtapaszolt, eredetileg nulla egész négyszáznegyvenegy hüvelykes átmérőjű volt, tapaszolás után nagyobb átmérőre nőtt.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ezért élünk, erre születtünk!”
A cső minden lövés előtt a lőpor és a fojtás betöltése után két szorosan illeszkedő nedves tapasszal és két szorosan illeszkedő száraz tapasszal lett kihúzva, a lövedékek egy az húsz arányú ón ólom ötvözetből készültek. Venczel Szilárd egy Pedersoli negyvenötös űrméretű Gibbs puskával teljesítette a programot. Töltete kilencvennégy grain egy és fél Fg Swiss lőpor és vastag, préselt karton fojtás volt, a VZ Bullets által gyártott, ötszáznegyvenöt grain tömegű, egy az húsz arányú ötvözetből készült lövedéket nulla egész négyszáznegyvenegy hüvelykre kaliberezték és nulla egész négyszázötven hüvelykre papírtapaszolták.
A lövések között a cső tisztítása a lőpor és a fojtás betöltése után két nedves tappal történt Ballistol és desztillált víz egy az kilenc arányú keverékével, a végén enyhén 5W30 motorolajjal átitatott tappal.
2026-ban egy 300-600 yardos Grand Prix-vel, majd 2027-ben Magyarországon szervezendő világbajnoksággal folytatjuk
– nyilatkozták a lapnak a sportolók.
Nyitókép forrása: meflsz.hu
***
Ezt is ajánljuk a témában
A lengyel miniszterelnök nem túl „jogállami módon” fejezte ki, hogy szívesen látná börtönben a politikai ellenlábasát.