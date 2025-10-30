Magyar világcsúcs és éremeső az USA-ban

A két fős magyar válogatott új világcsúccsal és hat világbajnoki éremmel zárta az új mexikói Ratonban rendezett tizennegyedik Elöltöltő Fegyveres Hosszútávlövész Világbajnokságot, ahol a versenyzők tizenkilencedik századi elöltöltő fegyverekkel mérkőztek meg háromszáztól ezer yardig terjedő távokon – írta meg a meflsz.

Az idei világbajnokság az Amerikai Egyesült Államokban zajlott október tíz és húsz között az új mexikói Ratonban az NRA Whittington lövészközpontban. A pálya kétezer méteres tengerszint feletti magassága miatt a Magyarországon beállított ballisztikát a helyszín sajátosságaihoz kellett igazítani, mivel ekkora távolságokon a lövészeknek a lőtudás mellett pontosan fel kell mérniük a lövedékre ható környezeti tényezőket.

A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége és a Magyar Sportlövők Szövetsége közös válogatottja Venczel Szilárdból és Németh Balázsból állt, szereplésük kiemelkedő volt.

Németh Balázs ötszáz yardon világcsúccsal lett világbajnok, megnyerte a hatszáz és az ezer yardos számot, aranyérmet szerzett a középtávú és a hosszútávú összetettben, aranyérmes lett a teljes összetettben, háromszáz yardon pedig bronzérmet nyert az eredeti kategóriában. Magyarország az éremtábla élén zárta a viadalt.

Németh Balázs egy eredeti, a tizenkilencedik század közepén gyártott katonai elöltöltő mesterlövészpuskával lőtte végig a versenyt, amely a mai másolatokhoz mérhető pontosságot nyújtott. Töltete kilencvenegy grain 1 Fg Swiss lőpor és egy három milliméter vastag karton fojtás volt, a lövedék nedvesen papírtapaszolt, eredetileg nulla egész négyszáznegyvenegy hüvelykes átmérőjű volt, tapaszolás után nagyobb átmérőre nőtt.