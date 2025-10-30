Ft
10. 30.
csütörtök
távolság Elöltöltő Fegyveres Hosszútávlövész Világbajnokság lőtudás Magyarország világcsúcs

Magyar világcsúcs és éremeső az USA-ban

2025. október 30. 22:14

A kétfős magyar válogatott új világcsúccsal és hat világbajnoki éremmel zárta az új mexikói Ratonban rendezett tizennegyedik Elöltöltő Fegyveres Hosszútávlövész Világbajnokságot.

2025. október 30. 22:14
null

A két fős magyar válogatott új világcsúccsal és hat világbajnoki éremmel zárta az új mexikói Ratonban rendezett tizennegyedik Elöltöltő Fegyveres Hosszútávlövész Világbajnokságot, ahol a versenyzők tizenkilencedik századi elöltöltő fegyverekkel mérkőztek meg háromszáztól ezer yardig terjedő távokon – írta meg a meflsz.

Az idei világbajnokság az Amerikai Egyesült Államokban zajlott október tíz és húsz között az új mexikói Ratonban az NRA Whittington lövészközpontban. A pálya kétezer méteres tengerszint feletti magassága miatt a Magyarországon beállított ballisztikát a helyszín sajátosságaihoz kellett igazítani, mivel ekkora távolságokon a lövészeknek a lőtudás mellett pontosan fel kell mérniük a lövedékre ható környezeti tényezőket.

A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége és a Magyar Sportlövők Szövetsége közös válogatottja Venczel Szilárdból és Németh Balázsból állt, szereplésük kiemelkedő volt.

Németh Balázs ötszáz yardon világcsúccsal lett világbajnok, megnyerte a hatszáz és az ezer yardos számot, aranyérmet szerzett a középtávú és a hosszútávú összetettben, aranyérmes lett a teljes összetettben, háromszáz yardon pedig bronzérmet nyert az eredeti kategóriában. Magyarország az éremtábla élén zárta a viadalt.

Németh Balázs egy eredeti, a tizenkilencedik század közepén gyártott katonai elöltöltő mesterlövészpuskával lőtte végig a versenyt, amely a mai másolatokhoz mérhető pontosságot nyújtott. Töltete kilencvenegy grain 1 Fg Swiss lőpor és egy három milliméter vastag karton fojtás volt, a lövedék nedvesen papírtapaszolt, eredetileg nulla egész négyszáznegyvenegy hüvelykes átmérőjű volt, tapaszolás után nagyobb átmérőre nőtt.

A cső minden lövés előtt a lőpor és a fojtás betöltése után két szorosan illeszkedő nedves tapasszal és két szorosan illeszkedő száraz tapasszal lett kihúzva, a lövedékek egy az húsz arányú ón ólom ötvözetből készültek. Venczel Szilárd egy Pedersoli negyvenötös űrméretű Gibbs puskával teljesítette a programot. Töltete kilencvennégy grain egy és fél Fg Swiss lőpor és vastag, préselt karton fojtás volt, a VZ Bullets által gyártott, ötszáznegyvenöt grain tömegű, egy az húsz arányú ötvözetből készült lövedéket nulla egész négyszáznegyvenegy hüvelykre kaliberezték és nulla egész négyszázötven hüvelykre papírtapaszolták. 

A lövések között a cső tisztítása a lőpor és a fojtás betöltése után két nedves tappal történt Ballistol és desztillált víz egy az kilenc arányú keverékével, a végén enyhén 5W30 motorolajjal átitatott tappal.

2026-ban egy 300-600 yardos Grand Prix-vel, majd 2027-ben Magyarországon szervezendő világbajnoksággal folytatjuk

– nyilatkozták a lapnak a sportolók.

Nyitókép forrása: meflsz.hu 

***

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. október 30. 22:30
NeMá 2025. október 30. 22:29 Mert akkor Komárom még Ausztria volt.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 30. 22:29
A két ̶m̶u̶s̶k̶o̶t̶á̶l̶y̶o̶s̶ muskétás.
Válasz erre
0
0
NeMá
•••
2025. október 30. 22:29 Szerkesztve
Világ egyik első kapáslövésre alkalmas, keréklakatos arquebuset, első pisztoly féleséget is Komárom környékén találták, törökök elleni csatákban veszthették el, természetesen nem nálunk örzik, hanem kilopták Ausztriába.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!