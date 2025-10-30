Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bűncselekmény jogállami Budapest vizsgálat Donald Tusk

Tusknál végleg elszakadt a cérna: közösségi oldalán fenyegette meg a volt igazságügyi minisztert

2025. október 30. 20:58

A lengyel miniszterelnök nem túl „jogállami módon” fejezte ki, hogy szívesen látná börtönben a politikai ellenlábasát.

2025. október 30. 20:58
null

Minden jel szerint Donald Tusk lengyel miniszterelnök nehezen viseli, hogy a lengyel vizsgálatok elől állítólagos bűncselekmények miatt külföldre kényszerült volt igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro jelenleg Magyarországon tartózkodik. 

Vagy a börtönben, vagy Budapesten

– írta a Donald Tusk közösségi oldalán.

Ahogy lapunk korábban megírta, kedden lengyel ügyészek kérvényezték a Budapesten tartózkodó Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztését. Arra hivatkoztak, hogy a volt miniszter szerintük nem megfelelően használta fel az Igazságügyi Minisztérium erőszak áldozatainak megsegítésére szolgáló alapját, és most hirtelen erre bizonyítékot is találtak.

 A jelenlegi letartóztatási utasításnak köze lehet ahhoz, hogy Budapesten kritizálta a Tusk-kormányzatot.

– nyilatkozta lapunkban Ziobro.

Szakértők szerint a Tusk-kabinet radikalizálódása mögött az állhat, hogy a kormány körül egyre inkább fogyhat a levegő. Sajtóhírek szerint Tuskot saját pártján belül is elkezdték megkérdőjelezni, hogy ő lenne a legalkalmasabb miniszterelnök és pártvezető. Ezért nyúlhat a „leszámolás folytatásának kétélű kardjához” Tusk, és került sorra Ziobro. A volt igazságügyi miniszter ellen már két esztendeje vizsgálódnak, mégsem találtak semmit – most viszont, hogy Budapesten élesen kritizálta a Tusk-kormányzatot, hirtelen mégis előkerültek azok a „bizonyítékok”, amikor Ziobro egyébként is külföldön, Budapesten tartózkodott egy, a Tusk-rendszer jogtiprásait feltáró dokumentumfilm bemutatóján.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemenvagyoken
2025. október 30. 22:23
Nem kell meglepődni, ez a "demokratikus", "liberális" gondolkodásmód világszerte: ha valaki az utamba áll, akkor bebörtönöztetem, tönkreteszem, megölöm. Emlékezzünk csak a böszmére: "Kiperelem a vagyonából!". Szinte látom magam előtt a böszme eltorzult arcát, amint whiskytől rekedt hangján károg, és közben fenyegetőzik az ujjával. És most doktorjogász messiás úr ugyanezt csinálja, csak felturbózva: ellehetetlenítés, bebörtönöztetés, akasztás, lövetés. Ezektől csak ennyire futja. De aki kardot ragad, az kard által vész el. Nagyon megnézném az arcukat, ha nekik mondaná valaki, hogy irány a falhoz.
Válasz erre
0
0
rikage
2025. október 30. 22:10
Donald Tusk börtönben fogja végezni vagy a temetőben. Amennyit már ártott Lengyelországnak. Jobb lenne számára a temetőben.
Válasz erre
0
0
bondavary
2025. október 30. 22:00
" A jelenlegi letartóztatási utasításnak köze lehet ahhoz, hogy Budapesten kritizálta a Tusk-kormányzatot." Tessék, itt az EU vezetők által elfogadott minta, hogyan kezeljük az ellenzéket, amikor külföldön a kormány ellen beszélnek.
Válasz erre
0
0
olajbányász
2025. október 30. 21:53
Én megalakítanám az emigráns lengyel kormányt Budapesten.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!