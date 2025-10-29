Tusk üzenete a jobboldali ellenzéknek: bármit megtehetünk és meg is teszünk veled – szakértővel beszélgettünk!

Tusknak azonban még ez sem volt elég, saját igazságügyi miniszterét és főügyészét, Adam Bodnart – aki szintén nem riadt vissza a jogilag megkérdőjelezhető lépésektől – azért váltotta le, mert elégedetlen volt az eredményekkel, hiszen ő totális elszámoltatást ígért a PiS-szel szemben.

Ismerős dinamika

„Mindez ismerős lehet a magyar közönség számára; aki hallotta Donald Tusk 2023-as beszédeit a nemzet egyesítéséről, s arról, hogy ő csak a kevés „bűnöst” akarja csak megbüntetni, kis túlzással Magyar Péter beszédét is hallotta, és most azt is látja, mit jelent ez a valóságban: a gyűlölet felkorbácsolását egy leendő leszámoláshoz” – fogalmaz Rosonczy-Kovács, kiemelve, hogy egyszerű hivatalnokokat is meghurcolnak az említette ügyekkel kapcsolatban Lengyelországban Ilyen volt azoknak a hivatalnoknőknek az esete, akiket olyan megalázó és brutális módon tartottak fogva, hogy még a baloldali Szenátus által is megerősített ombudsman is elmarasztaló jelentést tett közzé az esetéről. De ide kapcsolódik a tavaly letartóztatott Michał Olszewski atya története is, akit hatvan órán át tartottak megbilincselve – ezzel is mutatva, hogy az igazi bajuk a célkeresztbe vont igazságügyi alappal az, hogy keresztény értékrendű szervezetek is kaptak belőle támogatást. Ha már politikai alapon osztott pénzekről beszélünk, azt is érdemes lenne megnézni, kik részesültek a PiS-től visszatartott, ám Tuskék győzelmével azonnal odaítélt Helyreállítási Alap euróiból: „sok olyan magát civilnek mondó szervezet, amely 2023-ban Tuskék kampányát segítették az akkori jobboldali kormány ellen, egyébként például a Korányi Dávid vezette Action for Democracy által odaítélt forrásokat felhasználva” – mutat rá a párhuzamokra.