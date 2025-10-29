Ft
10. 29.
szerda
Zbigniew Ziobro Budapest Rosonczy-Kovács Mihály PiS

Tusk üzenete a jobboldali ellenzéknek: bármit megtehetünk és meg is teszünk veled – szakértővel beszélgettünk!

2025. október 29. 17:53

Megfélemlítés, példastatuálás, és persze a jelenlegi problémákról a figyelem elterelése. Nagyjából ezek motiválhatták Donald Tusk embereit, hogy levadásszák a két éve szorongatott Zbigniew Ziobro volt minisztert.

2025. október 29. 17:53
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Emlékezetes, kedden lengyel ügyészek hirtelen kérvényezték a Budapesten tartózkodó Zbigniew Ziobro jobboldali volt lengyel igazságügyi miniszter mentelmi jogának felfüggesztését. Arra hivatkoztak, hogy a volt miniszter szerintük nem megfelelően használta fel az Igazságügyi Minisztérium erőszak áldozatainak megsegítésére szolgáló alapját, és most hirtelen erre bizonyítékot is találtak. Lapunknak ekkor Ziobro elmondta: a jelenlegi letartóztatási utasításnak köze lehet ahhoz, hogy Budapesten kritizálta a Tusk-kormányzatot.

Zbigniew Ziobro Gulyás Gergellyel és Szalai Zoltánnal hétfőn este a Taking Over című dokumentumfilm bemutatóján Forrás: MTI / Kocsis Zoltán
Zbigniew Ziobro Gulyás Gergellyel és Szalai Zoltánnal hétfőn este a Taking Over című dokumentumfilm bemutatóján
Forrás: MTI / Kocsis Zoltán

A történtek Lengyelországban nagyon erős visszhangot vertek. Értelemszerűen Tusk és a hozzá közel álló média igyekszik „történelmi jelentőségű” lépésnek beállítani, „ezzel szemben természetesen az ellenzéki politikusok és az ellenzéki média rámutat, hogy mennyire abszurdak ezek a vádak” – sorolja lapunknak Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont külügyi igazgatója, Lengyelország-szakértő.

Ugyanakkor látható volt már az első, jogszabályokat semmibe vevő leszámolássorozat után – amelynek következtében például Marcin Romanowski is inkább Magyarországon keresett politikai menedéket, – „hogy a Tusk irányába nem elkötelezett választókat elidegenítették a kormánytól a törvénytelen fellépések”.

Olyannyira, hogy egyes baloldali szereplőknél is berzenkedést váltott ki, emlékeztet a szakértő, így jelesül – ritka kivételként, de – még a lengyel Helsinki Alapítvány is figyelmeztetett a jogi aggályokra, s az, hogy az eljáró miniszter ekkor meghátrált, beismerése volt annak, hogy teljesen illegális módszerekkel vették át a lengyel közmédiát, vagy éppen nevezte ki Donald Tusk az államügyészt. „Nem véletlen, hogy idén már a PiS által támogatott Karol Nawrocki tudott győzni mintegy 400 ezer szavazatnyi fölénnyel az elnökválasztáson” – említi Rosonczy-Kovács; ez jelzés volt, hogy a Tusk-féle koalíciónak pártjainak erősen lecsökkent a támogatottsága, elsősorban, a Harmadik Út nevű szövetség két pártjának amely amiatt, hogy „szolgaian besorolt a PO alá, most 2023-as támogatottsága harmadán, 5 százalék alatt szerepel”. Ez nem tűnhet földcsuszamlásszerű győzelemnek, illetve a liberális kormánypártok katasztrófájának, de nagyon jó eredmény, ha figyelembe vesszük, mennyire Tuskéknak lejtett a pálya az elnökválasztásnál, például azzal, hogy a PiS-nek járó állami támogatásokat hónapokon keresztül blokkolta a pénzügyminiszter.

Ziobro ügye a jéghegy csúcsa

Mindeközben a gazdasági mutatók is bezuhantak, az államháztartási hiány nő, az államadósság is közel tíz százalékpontot ugrott, sorolja Rosonczy-Kovács, amit már a bőrükön éreznek a lengyelek. A hétvégi pártkongresszuson – amelynek során Tusk nyíltan elmondta, hogy Magyar Péter segítséget kért tőle – a miniszterelnök defenzívába kerültá, és egy interjú során kénytelen volt elismerni, hogy ígéretei zömét – még a hivatalba lépés utáni első száz napra ígérteket sem – nem sikerült betartania.  A kiutat abban látja, hogy minden lehetséges eszközzel támadja a PiS-t.

Vagyis Tusk körül érezhetően fogy a levegő, saját pártján belül is elkezdték megkérdőjelezni, hogy ő lenne a legalkalmasabb miniszterelnök és pártvezető – a szakértő szerint ezért nyúlt a leszámolás folytatásának kétélű kardjához, és került sorra Ziobro. 

Aki ellen nem mellesleg már két esztendeje vizsgálódnak, mégsem találtak semmit – most viszont, hogy Budapesten élesen kritizálta a Tusk-kormányzatot, hirtelen mégis előkerültek azok a bizonyítékok, amikor Ziobro egyébként is külföldön, Budapesten tartózkodott egy, a Tusk-rendszer jogtiprásait feltáró dokumentumfilm bemutatóján.

Rosonczy-Kovács felidézi: a nemzetközi nyomozó hatóságok is tisztában vannak vele, hogy ezek komolytalan vádak. Erre utal, hogy az Interpol megtagadta a lengyel hatóságok azon kérését, hogy ugyanebben a témában érintett Romanowskit „vörös listára” tegye – 

azt a politikust, akinek az ügyvédjén keresztül megüzenték, hogy ő magának nem kell megjelennie az ügyészségen, majd másnap rátörték az ajtót és kamerák kereszttüzében, megalázó módon hurcolták el. 

Ahogy az is mutatja, hogy kirakatperekről van szó, hogy Tusk rendőrei anélkül törtek be a politikus lakásába, hogy Ziobrót megpróbálták volna elérni, jóllehet az ügyészségen tudták a telefonszámát.Ebben az időben rosszindulatú daganattal műtötték Belgiumban –nyílt sebbel a hátán kellett hazautaznia Lengyelországba.

Tusknak azonban még ez sem volt elég, saját igazságügyi miniszterét és főügyészét, Adam Bodnart – aki szintén nem riadt vissza a jogilag megkérdőjelezhető lépésektől – azért váltotta le, mert elégedetlen volt az eredményekkel, hiszen ő totális elszámoltatást ígért a PiS-szel szemben.

Ismerős dinamika

„Mindez ismerős lehet a magyar közönség számára; aki hallotta Donald Tusk 2023-as beszédeit a nemzet egyesítéséről, s arról, hogy ő csak a kevés „bűnöst” akarja csak megbüntetni, kis túlzással Magyar Péter beszédét is hallotta, és most azt is látja, mit jelent ez a valóságban: a gyűlölet felkorbácsolását egy leendő leszámoláshoz” – fogalmaz Rosonczy-Kovács, kiemelve, hogy egyszerű hivatalnokokat is meghurcolnak az említette ügyekkel kapcsolatban Lengyelországban Ilyen volt azoknak a hivatalnoknőknek az esete, akiket olyan megalázó és brutális módon tartottak fogva, hogy még a baloldali Szenátus által is megerősített ombudsman is elmarasztaló jelentést tett közzé az esetéről. De ide kapcsolódik a tavaly letartóztatott Michał Olszewski atya története is, akit hatvan órán át tartottak megbilincselve – ezzel is mutatva, hogy az igazi bajuk a célkeresztbe vont igazságügyi alappal az, hogy keresztény értékrendű szervezetek is kaptak belőle támogatást. Ha már politikai alapon osztott pénzekről beszélünk, azt is érdemes lenne megnézni, kik részesültek a PiS-től visszatartott, ám Tuskék győzelmével azonnal odaítélt Helyreállítási Alap euróiból: „sok olyan magát civilnek mondó szervezet, amely 2023-ban Tuskék kampányát segítették az akkori jobboldali kormány ellen, egyébként például a Korányi Dávid vezette Action for Democracy által odaítélt forrásokat felhasználva” – mutat rá a párhuzamokra.

A leszámolás terén most Ziobróval új fokozatba kapcsoltak, teszi hozzá a szakértő. Közeleg a 2027-es választási kampány, zuhan a PO-vezette koalíció népszerűsége és mindenáron igazolni akarják a PiS „bűneit”, ennek érdekében bűnszervezetként próbálják beállítani a PiS-es igazságügyi minisztériumot, amely az igazságügyi alapjából saját politikai céljait finanszírozta volna, holott például 

  • önkéntes tűzoltó-csoportok 
  • és gyerekklinikák is működtek ezekből a pénzekből. 

A cél a PiS elbizonytalanítása, a politikai tábora megfélemlítése is, 

azt üzenik a törvénytelen eljárásokkal és az embertelen bánásmóddal, hogy „bármit megtehetünk veled” – mutat rá a szakértő. 

Mindezt úgy, hogy két év alatt még semmit sem sikerült rábizonyítaniuk a PiS-re.

„Egy ilyen feszült geopolitikai helyzetben az, hogy egy nagy európai tagállamban a demokrácia ilyen szinten nyomás alatt van és sérül, legalábbis nyugtalanító” – teszi hozzá Rosonczy-Kovács, aki szerint ugyanakkor ordító kettős mérce, hogy mindeközben a brüsszeli elit és az NGO-k ezekben az esetekben jobbára csak hallgatnak. 

Hozzátehetjük:ezzel ők pedig azt üzenik Tusknak: „bármit megtehetsz velük”.

Nyitókép: ANEK SKARZYNSKI / AFP

nuevoreynuevaley
2025. október 29. 19:54
Ez igy is van, mivel lengyelorszag az euro-atlanti szuperbirodalom keleti bastyaja, tusk ur pedig a kijelolt vezetoje S ork semmit sem tehet ellene
pyrob
2025. október 29. 19:44
A baltafejű Tuskó náci gyökér a végnapjait éli. Ideje lesz felébredni a lengyeleknek, és elzavarni őt, és a söpredék náci bandáját!
domdodom-3
2025. október 29. 19:23
"bűnszervezetként próbálják beállítani a PiS-es igazságügyi minisztériumot, amely az igazságügyi alapjából saját politikai céljait finanszírozta volna, holott például önkéntes tűzoltó-csoportok és gyerekklinikák IS működtek ezekből a pénzekből." IS. Milyen elegáns beismerés.
jostothu
2025. október 29. 18:54
Ez a faszi az élő példa, hogy miért nem szabad még véletlenül sem beszavazni a hatalomba az ilyen rohadékokat! Ébresztő!
