Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Zbigniew Ziobro Budapest Donald Tusk

Brutális támadás Donald Tuskéktól: száműzetés és halál között választhat a lengyel jobboldali vezető politikus

2025. október 28. 18:56

Tusk emberei akár huszonöt évre leültetnék a Budapesten tartózkodó volt jobboldali lengyel igazságügyi minisztert, miután az kritizálta a lengyel kormányt; valósággal vadásznak a PiS erős embereire. Ziobro a Mandinernek is megszólalt.

2025. október 28. 18:56
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Alig huszonnégy órával jelen sorok írását megelőzően teltház előtt vetítették Budapesten Marcin Tulicki Taking Over című dokumentumfilmjét, amely Donald Tusk és liberális kormányának jogállamisági ámokfutását mutatja be, fókuszban a lengyel köztévé totális beszántásával. Az esemény egyik díszvendége Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter volt, aki a vetítést követő pódiumbeszélgetésen elmondta: 

  • Lengyelország Donald Tusk miniszterelnök munkájának köszönhetően lényegében brüsszeli bábbá vált, 
  • az uniós intézmények pedig szemet hunynak a szándékosan elrettentő erővel, olykor erőszakkal történő leszámolások fölött, 

amivel a 2023-ban hatalomra jutott, Polgári Platform (PO)-vezette koalíció igyekszik megtörni a jobboldal vezető erejét, a Jog és Igazságosság (PiS) pártot. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezek után valóságos villámcsapásként érte a politikust, hogy kedd délután lengyel ügyészek kérvényezték a volt miniszter – jelenleg alsóházi képviselő – mentelmi jogának felfüggesztését. Arra hivatkoztak, hogy Zbigniew Ziobro szerintük nem megfelelően használta fel az Igazságügyi Minisztérium erőszak áldozatainak megsegítésére szolgáló alapját, amire hirtelen – a filmvetítés után, és azt követően, hogy Ziobro kritizálta a Tusk-kabinet tevékenységét – állításaik szerint bizonyítékaik is lettek arra, hogy a volt miniszter utasítására megrendelt Pegasus szoftvert politikai ellenfelei ellen használta fel – 

Ziobro azonban már egy hónappal ezelőtt az őt meghallgató parlamenti ülésen elmondta, éppenséggel a korrupció megfékezésére használták fel a programot. 

Ezt is ajánljuk a témában

Lapunk megkeresésére egy háttérbeszélgetésen a volt miniszter megerősítette: a jelenlegi letartóztatási utasításnak köze lehet ahhoz, hogy Budapesten kritizálta a Tusk-kormányzatot.

Ezt is ajánljuk a témában

A felsorakoztatott vádak alapján akár huszonöt évnyi börtönbüntetést is kiszabhatnak rá, Waldemar Żurek, a PO-vezette koalíciós kormány jelenlegi igazságügyminisztere pedig drámai X-bejegyzésben kommentálta Ziobro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet, közölve: „nincsenek szent tehenek”.

 A miniszter egyúttal követelte Ziobro letartóztatását is – ennek előfeltétele a mentelmi jog megvonása.

Az erre irányuló kérelem elbírálása kapcsán sok kétségünk nem lehet: az azt fogadó alsóház, a Szejm elnöke Tusk politikai szövetségese, a Szejmben pedig Tusk hívei vannak többségben, így ez a következő parlamenti ülésen, azaz a jövő héten várhatóan meg is történik. 

Ziobro a börtönt kockáztatja

Vagyis, ha a jobboldali volt miniszter hazatér Varsóba, egy héten belül kattanhat a csuklóján a bilincs, és börtönbe kerülhet, úgy, mint korábban párttársaira. Ziobro jelenleg még Budapesten tartózkodik, és információink szerint saját párttársai is erősen győzködnek arról, hogy inkább maradjon a magyar fővárosban, környezetében azonban úgy írták le nekünk, hogy 

Ezt is ajánljuk a témában

„nem az a fajta ember, aki feladja, inkább hazamegy és harcol az igazáért”. 

Ugyanakkor lehetőségeit erősen beárnyékolja, hogy 

súlyos rákbetegségből gyógyult fel nemrég, így Ziobro számára a börtön és az ottani körülmények jelenleg egyet jelentenének a halálos ítélettel.

Emlékezetes, Tuskékat egyáltalán nem zavarta egyébként ez a tény, amikor beidézték volna tanúként Ziobrót, sőt, azzal vádolták meg egyesek, hogy hazudott betegsége kapcsán, mire egy kórházból, műtét után készült fotóval adott csattanós választ – de mindez egyben mutatja azt is, milyen mélyre süllyedtek a leszámolásban a frissen hatalomra jutott erők.

Ezt is ajánljuk a témában

A revansban egyébként ritkán ismertek mértéket; a korábbi leszámolássorozatban letartóztatott Michał Olszewski katolikus atyát például levele szerint hatvan (!) órán át tartották bilincsben, s időközben ombudsmani vizsgálat is megerősítette: a börtönökben egészen durván megdolgozzák az őrizetbe vett jobboldali politikusokat – méghozzá a jobboldali elhajlással nem váldolható Marcin Wiącek emberi jogi biztos jelentése alapján.

Ezt is ajánljuk a témában

Az elképesztő üldöztetés elől volt, aki Magyarországon kért menedékjogot, így jelenleg is hazánkban tartózkodik Marcin Romanowski, Tuskék előzőleg kiszemelt áldozata.

Ezt is ajánljuk a témában

„Száműzetés vagy halál, ez Tuskék módszere, hogy levadásszák a PiS három erős emberéből az egyiket”

– fogalmazott egy forrásunk, aki ugyancsak politikai bosszút sejt a háttérben, amelynek lényege, hogy a jelenlegi, Brüsszellel igen jó kapcsolatot ápoló miniszterelnök lehetetlenné tegye a 2023-ban leváltott, ám azóta egyre növekvő népszerűségű PiS visszatérését a hatalomba.

Totális megszállás

Forrásunk rámutatott, milyen brutális eszközökkel él a Tusk-kormány: megszállta a médiát, üldözi az ellenzéket, befolyása alá vonta az igazságszolgáltatást, Ziobro ügye, aki egyébként a korrupcióellenes harc vezetője volt, mindemellett 

egy kirakatper, amellyel elterelik a figyelmet a súlyosbodó gazdasági és társadalmi válságról.

Az pedig már közszájon forgó következtetés, hogy azzal, hogy az Európai Unió intézményrendszere és civil szervezetei sem láttak semmi kifogásolnivalót ebben a jogállamisági ámokfutásban, „Lengyelország kísérleti terepe lehet egy olyan politikai modellnek, amelyet később más konzervatív pártokra, például a Magyarországot vezető Fideszre is alkalmazni akarnak majd, ha sikerül megbuktatni”.

Ezt is ajánljuk a témában

Mindemellett a lengyel átlagemberek egy része számára már sok, amit Tuskék művelnek, ezért vékony pallón egyensúlyoz a két esztendeje hatalomra jutott PO-koalíció. Azonban forrásunk szerint annál autoriterebb eszközökhöz nyúl a kormány, minél inkább azt érzi, csúszik ki a kezéből a többség. 

Ennek legutóbbi jele, s egyben a kirakatügyek újraindításának kezdete az a vereség volt, amelyet a PiS által támogatott, jobboldali Karol Nawrocki aratott Rafał Trzaskowski, a „varsói Karácsony Gergely”, Tuskék támogatottja fölött. „Azóta csak egyre erősebben nyomják a prést” – mondta forrásunk. 

Nyitókép: Facebook/Zbigniew Ziobro

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. október 28. 19:26
A kommunista csürhe nem adhat mást, mi lényege, az erőszak. Csak azért nem akasztanak most is, mert a körülmények nem kedveznek. Ez a hazai komcsi csürhére is vonatkozik. Virtuálisan már naponta gyilkolásszák a nemzeti erőket.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. október 28. 19:26
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a béke mellett!
Válasz erre
0
0
obi-wankenobi
2025. október 28. 19:22
„Száműzetés vagy halál, ez Tuskék módszere, hogy levadásszák a PiS három erős emberéből az egyiket” Üdv a Star Wars filmben. A történetet nem véletlenül írták. Ez egy kódolt üzenet, amit fantasztikus környezetbe csomagolták. Ja, hogy te csak egy fantasztikus filmet láttál? Ideje megnézned a filmet most már felébredve. De előtte nézd meg ezeket a rövid doksi filmeket, hogy végre megértsd a filmet. Videa/ Star Wars kód első rész Videa/ Star Wars kód második rész Videa/ Star Wars kód harmadik rész
Válasz erre
0
1
nuevoreynuevaley
2025. október 28. 19:19
Orban es vezerkara is hasonloan fogja vegezni, kiveve hogy oket mindenki ki fogja adni
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!