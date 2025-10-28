Brutális támadás Donald Tuskéktól: száműzetés és halál között választhat a lengyel jobboldali vezető politikus

Robbant a bomba Lengyelországban: politikai támadásként értékelik a budapesti bemutatót
A Taking Over egyszerre váltott ki felháborodást és elismerést.
Tusk emberei akár huszonöt évre leültetnék a Budapesten tartózkodó volt jobboldali lengyel igazságügyi minisztert, miután az kritizálta a lengyel kormányt; valósággal vadásznak a PiS erős embereire. Ziobro a Mandinernek is megszólalt.
Alig huszonnégy órával jelen sorok írását megelőzően teltház előtt vetítették Budapesten Marcin Tulicki Taking Over című dokumentumfilmjét, amely Donald Tusk és liberális kormányának jogállamisági ámokfutását mutatja be, fókuszban a lengyel köztévé totális beszántásával. Az esemény egyik díszvendége Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter volt, aki a vetítést követő pódiumbeszélgetésen elmondta:
amivel a 2023-ban hatalomra jutott, Polgári Platform (PO)-vezette koalíció igyekszik megtörni a jobboldal vezető erejét, a Jog és Igazságosság (PiS) pártot.
Ezek után valóságos villámcsapásként érte a politikust, hogy kedd délután lengyel ügyészek kérvényezték a volt miniszter – jelenleg alsóházi képviselő – mentelmi jogának felfüggesztését. Arra hivatkoztak, hogy Zbigniew Ziobro szerintük nem megfelelően használta fel az Igazságügyi Minisztérium erőszak áldozatainak megsegítésére szolgáló alapját, amire hirtelen – a filmvetítés után, és azt követően, hogy Ziobro kritizálta a Tusk-kabinet tevékenységét – állításaik szerint bizonyítékaik is lettek arra, hogy a volt miniszter utasítására megrendelt Pegasus szoftvert politikai ellenfelei ellen használta fel –
Ziobro azonban már egy hónappal ezelőtt az őt meghallgató parlamenti ülésen elmondta, éppenséggel a korrupció megfékezésére használták fel a programot.
A volt igazságügyi miniszter ellen vádemelést készít elő a Tusk-kormány, a hatalom ismét a törvényre hivatkozva számol le ellenfeleivel.
Lapunk megkeresésére egy háttérbeszélgetésen a volt miniszter megerősítette: a jelenlegi letartóztatási utasításnak köze lehet ahhoz, hogy Budapesten kritizálta a Tusk-kormányzatot.
A Donald Tusk botrányos hatalomátvételét bemutató dokumentumfilm a kommunizmust idézi. Nem véletlenül. A lengyel miniszterelnök módszerei csúfot űznek a jogállamiságból.
A felsorakoztatott vádak alapján akár huszonöt évnyi börtönbüntetést is kiszabhatnak rá, Waldemar Żurek, a PO-vezette koalíciós kormány jelenlegi igazságügyminisztere pedig drámai X-bejegyzésben kommentálta Ziobro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet, közölve: „nincsenek szent tehenek”.
A miniszter egyúttal követelte Ziobro letartóztatását is – ennek előfeltétele a mentelmi jog megvonása.
Az erre irányuló kérelem elbírálása kapcsán sok kétségünk nem lehet: az azt fogadó alsóház, a Szejm elnöke Tusk politikai szövetségese, a Szejmben pedig Tusk hívei vannak többségben, így ez a következő parlamenti ülésen, azaz a jövő héten várhatóan meg is történik.
Vagyis, ha a jobboldali volt miniszter hazatér Varsóba, egy héten belül kattanhat a csuklóján a bilincs, és börtönbe kerülhet, úgy, mint korábban párttársaira. Ziobro jelenleg még Budapesten tartózkodik, és információink szerint saját párttársai is erősen győzködnek arról, hogy inkább maradjon a magyar fővárosban, környezetében azonban úgy írták le nekünk, hogy
Nem is akárkiket.
„nem az a fajta ember, aki feladja, inkább hazamegy és harcol az igazáért”.
Ugyanakkor lehetőségeit erősen beárnyékolja, hogy
súlyos rákbetegségből gyógyult fel nemrég, így Ziobro számára a börtön és az ottani körülmények jelenleg egyet jelentenének a halálos ítélettel.
Emlékezetes, Tuskékat egyáltalán nem zavarta egyébként ez a tény, amikor beidézték volna tanúként Ziobrót, sőt, azzal vádolták meg egyesek, hogy hazudott betegsége kapcsán, mire egy kórházból, műtét után készült fotóval adott csattanós választ – de mindez egyben mutatja azt is, milyen mélyre süllyedtek a leszámolásban a frissen hatalomra jutott erők.
Új szintet ért el a kíméletlen lengyel belpolitikai csatározás.
A revansban egyébként ritkán ismertek mértéket; a korábbi leszámolássorozatban letartóztatott Michał Olszewski katolikus atyát például levele szerint hatvan (!) órán át tartották bilincsben, s időközben ombudsmani vizsgálat is megerősítette: a börtönökben egészen durván megdolgozzák az őrizetbe vett jobboldali politikusokat – méghozzá a jobboldali elhajlással nem váldolható Marcin Wiącek emberi jogi biztos jelentése alapján.
Embertelen bánásmód és jogsértések a politikai fogvatartottak ellen, félresöpört panaszok és a politikai leszámolás terhe – súlyos jelentés készült arról, mit művelnek Varsóban.
Az elképesztő üldöztetés elől volt, aki Magyarországon kért menedékjogot, így jelenleg is hazánkban tartózkodik Marcin Romanowski, Tuskék előzőleg kiszemelt áldozata.
Marcin Romanowski szerint sötét felhők gyülekeznek Varsó felett, Donald Tusk és csapata mindent egy lapra tett fel, és nem válogatnak az eszközökben – de jön még kutyára dér!
„Száműzetés vagy halál, ez Tuskék módszere, hogy levadásszák a PiS három erős emberéből az egyiket”
– fogalmazott egy forrásunk, aki ugyancsak politikai bosszút sejt a háttérben, amelynek lényege, hogy a jelenlegi, Brüsszellel igen jó kapcsolatot ápoló miniszterelnök lehetetlenné tegye a 2023-ban leváltott, ám azóta egyre növekvő népszerűségű PiS visszatérését a hatalomba.
Forrásunk rámutatott, milyen brutális eszközökkel él a Tusk-kormány: megszállta a médiát, üldözi az ellenzéket, befolyása alá vonta az igazságszolgáltatást, Ziobro ügye, aki egyébként a korrupcióellenes harc vezetője volt, mindemellett
egy kirakatper, amellyel elterelik a figyelmet a súlyosbodó gazdasági és társadalmi válságról.
Az pedig már közszájon forgó következtetés, hogy azzal, hogy az Európai Unió intézményrendszere és civil szervezetei sem láttak semmi kifogásolnivalót ebben a jogállamisági ámokfutásban, „Lengyelország kísérleti terepe lehet egy olyan politikai modellnek, amelyet később más konzervatív pártokra, például a Magyarországot vezető Fideszre is alkalmazni akarnak majd, ha sikerül megbuktatni”.
Exkluzív! „Lengyelország már nem demokrácia, hanem tekintélyuralmi rendszer” – erről beszélt a Mandinernek Zbigniew Ziobro.
Mindemellett a lengyel átlagemberek egy része számára már sok, amit Tuskék művelnek, ezért vékony pallón egyensúlyoz a két esztendeje hatalomra jutott PO-koalíció. Azonban forrásunk szerint annál autoriterebb eszközökhöz nyúl a kormány, minél inkább azt érzi, csúszik ki a kezéből a többség.
Ennek legutóbbi jele, s egyben a kirakatügyek újraindításának kezdete az a vereség volt, amelyet a PiS által támogatott, jobboldali Karol Nawrocki aratott Rafał Trzaskowski, a „varsói Karácsony Gergely”, Tuskék támogatottja fölött. „Azóta csak egyre erősebben nyomják a prést” – mondta forrásunk.
Nyitókép: Facebook/Zbigniew Ziobro