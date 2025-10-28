Brutális támadás Donald Tuskéktól: száműzetés és halál között választhat a lengyel jobboldali vezető politikus

– fogalmazott egy forrásunk, aki ugyancsak politikai bosszút sejt a háttérben, amelynek lényege, hogy a jelenlegi, Brüsszellel igen jó kapcsolatot ápoló miniszterelnök lehetetlenné tegye a 2023-ban leváltott, ám azóta egyre növekvő népszerűségű PiS visszatérését a hatalomba.

Totális megszállás

Forrásunk rámutatott, milyen brutális eszközökkel él a Tusk-kormány: megszállta a médiát, üldözi az ellenzéket, befolyása alá vonta az igazságszolgáltatást, Ziobro ügye, aki egyébként a korrupcióellenes harc vezetője volt, mindemellett

egy kirakatper, amellyel elterelik a figyelmet a súlyosbodó gazdasági és társadalmi válságról.

Az pedig már közszájon forgó következtetés, hogy azzal, hogy az Európai Unió intézményrendszere és civil szervezetei sem láttak semmi kifogásolnivalót ebben a jogállamisági ámokfutásban, „Lengyelország kísérleti terepe lehet egy olyan politikai modellnek, amelyet később más konzervatív pártokra, például a Magyarországot vezető Fideszre is alkalmazni akarnak majd, ha sikerül megbuktatni”.