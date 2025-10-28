Elképesztő: a „jogállamiság” nevében folytatódik a politikai bosszúhadjárat Varsóban

Robbant a bomba Lengyelországban: politikai támadásként értékelik a budapesti bemutatót
A Taking Over egyszerre váltott ki felháborodást és elismerést.
Újabb fejezetéhez érkezett a politikai leszámolás Varsóban. A lengyel ügyészség most a volt igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte, miközben Donald Tusk kormánya tovább folytatja a konzervatív ellenzék elleni hajszát.
Tovább fokozódik a politikai nyomásgyakorlás a lengyel ellenzékkel szemben. A lengyel ügyészség kedden hivatalosan kérte a parlamenttől Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter mentelmi jogának felfüggesztését – írta az AP News. Ziobrót azzal vádolják, hogy visszaélt hivatali hatalmával, és a minisztériuma alá tartozó Igazságügyi Alapból politikai célokra csoportosított át forrásokat.
A vádak szerint az egykori miniszter idején 150 millió zlotyt, vagyis mintegy 42 millió dollárt használtak fel más célokra, többek között az izraeli Pegasus kémszoftver megvásárlására. A jelenlegi kormány állítása szerint ezzel a programmal politikai ellenfelek után kémkedtek. Az ügyészség szóvivője, Anna Adamiak azt közölte, hogy Ziobro „bűnszervezetet” irányított, és akár 25 év szabadságvesztésre is ítélhetik.
Ziobro korábban elismerte, hogy kezdeményezte a Pegasus beszerzését, de hangsúlyozta: a szoftvert kizárólag törvényes célra, a lengyel vagyonokat elsikkasztó személyek felderítésére használták.
Donald Tusk kormánya hatalomra kerülése óta azzal kampányol, hogy elszámoltatja a korábbi, konzervatív kabinet tagjait. Waldemar Żurek jelenlegi igazságügyi miniszter a közösségi médiában azzal indokolta a Ziobro elleni eljárást, hogy „nincsenek szent tehenek”, vagyis senki sem állhat a vizsgálatok felett. Ziobro politikai üldözésnek tartja az ellene zajló eljárásokat. Korábban azt mondta:
Lengyelországban az erőszak joga uralkodik, amelyet Donald Tusk honosított meg.
A volt miniszter jelenleg Budapesten tartózkodik, ahol arra figyelmeztetett, milyen következményekkel jár, ha Brüsszel befolyása alá kerül egy nemzeti kormány.
A mostani fejlemények szorosan illeszkednek abba a mintába, amelyet már korábban is több ellenzéki vezető tapasztalt. Az év elején a parlamenti bizottság tanúként idézte be Ziobrót, majd miután a politikus megjelent, azonnal kezdeményezték harminc napos letartóztatását. Akkor a bizottság baloldali alelnöke cinikusan úgy fogalmazott:
Ha Ziobrónak nehezére esik megjelenni, egyszerűbb lesz, ha vizsgálati fogságból hozzák be a meghallgatásra.
Zbigniew Ziobrót péntekhajnal óta keresték a rendőrök. Az ellenzéki képviselő letartóztatását a szejmnek, majd a bíróságnak is jóvá kell hagynia.
A Mandiner korábbi tudósítása szerint a konzervatív Konföderáció pártszövetség képviselője, Przemysław Wipler akkor úgy fogalmazott:
Ők nem akarták kihallgatni Ziobrót, értékesebb számukra a letartóztatása, minden módszerrel politikai harcot akarnak folytatni.
A mostani eljárás újabb bizonyítéka annak, hogy a Tusk-kormány nem a lengyel jogállam helyreállítását, hanem politikai ellenfeleinek megtörését tűzte ki célul. A lengyel kormány látszólag az „elszámoltatás” jelszavával lép fel, valójában azonban a politikai riválisok eltávolítása zajlik. A Ziobro elleni vádemelési kérelem azt mutatja, hogy a jog eszköz lett a hatalom szolgálatában.
