Elképesztő: a „jogállamiság” nevében folytatódik a politikai bosszúhadjárat Varsóban

Tovább fokozódik a politikai nyomásgyakorlás a lengyel ellenzékkel szemben. A lengyel ügyészség kedden hivatalosan kérte a parlamenttől Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter mentelmi jogának felfüggesztését – írta az AP News. Ziobrót azzal vádolják, hogy visszaélt hivatali hatalmával, és a minisztériuma alá tartozó Igazságügyi Alapból politikai célokra csoportosított át forrásokat.

Donald Tusk kormánya újabb lépést tett a politikai bosszú útján. A volt lengyel igazságügyi minisztert most bíróság elé akarják állítani.

A vádak szerint az egykori miniszter idején 150 millió zlotyt, vagyis mintegy 42 millió dollárt használtak fel más célokra, többek között az izraeli Pegasus kémszoftver megvásárlására. A jelenlegi kormány állítása szerint ezzel a programmal politikai ellenfelek után kémkedtek. Az ügyészség szóvivője, Anna Adamiak azt közölte, hogy Ziobro „bűnszervezetet” irányított, és akár 25 év szabadságvesztésre is ítélhetik.