„Felelni fognak” – Brüsszel különös dolgot tesztel Lengyelországban a volt igazságügyi miniszter szerint
2025. október 28. 21:39
A Zbigniew Ziobro elleni, mentelmi jog felfüggesztésére tett indítvány után újabb front nyílt a lengyel belpolitikában. A volt igazságügyi miniszter a Kanał TAK YouTube-csatornának adott interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi lengyel kormány Brüsszel utasításait teljesíti, és politikai bosszút folytat az ellenzék ellen.
2025. október 28. 21:39
A lengyel politikai életben újabb vihar kavart hullámokat, miután Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter élesen bírálta Waldemar Żurek és Donald Tusk lépéseit. A Kanał TAK YouTube-csatornának adott interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi hatalom kétségbeesetten próbál leszámolni mindenkivel, aki nem Brüsszel érdekeit szolgálja. Szerinte a mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítvány nem jogi, hanem politikai eszköz, amelynek célja az ellenzék elhallgattatása és a bíróságok kormányzati irányítás alá vonása. A volt miniszter úgy látja, az egész ügy Donald Tusk „desperációjának” eredménye.
Ez a Tusk-féle kétségbeesés akciója. A vádak abszurdak, hiszen 14 millió zloty felhasználásával egy prokuratúra felújítása történt – a pénz nyomát mindenki láthatja. Ez a bosszú és a félelem politikája.
Lengyel igazság helyett politikai megtorlás
Ziobro szerint Tusk és Żurek „cinikus hadjáratot” folytatnak, amelynek célja, hogy bűncselekménnyel vádoljanak meg mindenkit, aki valaha is szembeszállt a jelenlegi hatalommal. Úgy fogalmazott:
Tusk cinikus, hazug ember, aki a hatalmát arra használja, hogy a prokuratúrát és a bíróságokat politikai fegyverként vesse be. Brüsszel és Berlin támogatásával Lengyelországot a jogtalanság laboratóriumává tette.
A Donald Tusk botrányos hatalomátvételét bemutató dokumentumfilm a kommunizmust idézi. Nem véletlenül. A lengyel miniszterelnök módszerei csúfot űznek a jogállamiságból.
A volt miniszter szerint az országban „a bosszú rendszere” épül, ahol a kormány minden eszközt bevet, hogy elrettentse azokat, akik valaha a jogsértéseit feltárták.
Akik most vádolnak, azok maguk követtek el bűncselekményeket. Olyan emberek, mint Nowak, Giertych vagy Grodzki – ők azok, akiket a mi időnkben elkaptak korrupción és lopáson. Most visszavágnak, mert személyes okból akarnak bosszút.
Ziobro szerint ez a bosszúhadjárat nem pusztán belpolitikai ügy, hanem része egy tágabb európai tervnek. Úgy véli, Brüsszel és Berlin azt teszteli Lengyelországban, hogyan lehet a „jogállamiság” hívószavával politikai leszámolásokat igazolni.
Lengyelország ma a jogtalanság laboratóriuma. Amit itt kipróbálnak, az holnap más országokra is átkerülhet. Ezért is figyelik a magyarok is aggodalommal, mi történik nálunk.
A volt igazságügyi miniszter ellen vádemelést készít elő a Tusk-kormány, a hatalom ismét a törvényre hivatkozva számol le ellenfeleivel.
„A bosszú gépezete beindult”
A volt miniszter szerint a Tusk-kormány Brüsszel áldásával építi le a lengyel igazságszolgáltatást, és az ügyészséget fegyverként használja politikai célokra. Emlékeztetett arra, hogy korábban hasonló eszközökkel távolították el Mariusz Kamińskit és Maciej Wąsikot is.
Látjuk, mi történt velük, és látjuk, hogy most velem akarják folytatni. Ez a hatalom már rég átlépte a Rubicont.
Ziobro arról is beszélt, hogy nem hátrál meg, és kész tovább harcolni a Tusk-rezsim bűnei ellen.
Nem fogom magam legyőzetni. A jogtalanság el fog bukni, és azok, akik most visszaélnek a hatalmukkal, felelni fognak a tetteikért.
Végül a volt miniszter üzent is támogatóinak:
A legjobb támogatás, amit a lengyelek adhatnak, az a jó, bölcs és tisztességes kormányok támogatása – nem az olyané, mint Tuské.
A lengyelországi helyzet egyre feszültebb: miközben a szejm elé kerül a Ziobro mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló javaslat, a közvéleményben erősödik az érzés, hogy a „jogállamiság” jelszava alatt valójában politikai tisztogatás zajlik. Ziobro szavai szerint a harc még korántsem ért véget:
A Tusk-rezsim napjai meg vannak számlálva. Az igazság győzni fog, és Lengyelország újra a lengyeleké lesz.
