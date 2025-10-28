„Felelni fognak” – Brüsszel különös dolgot tesztel Lengyelországban a volt igazságügyi miniszter szerint

A lengyel politikai életben újabb vihar kavart hullámokat, miután Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter élesen bírálta Waldemar Żurek és Donald Tusk lépéseit. A Kanał TAK YouTube-csatornának adott interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi hatalom kétségbeesetten próbál leszámolni mindenkivel, aki nem Brüsszel érdekeit szolgálja. Szerinte a mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítvány nem jogi, hanem politikai eszköz, amelynek célja az ellenzék elhallgattatása és a bíróságok kormányzati irányítás alá vonása. A volt miniszter úgy látja, az egész ügy Donald Tusk „desperációjának” eredménye.

Újabb vihar a lengyel politikában: Ziobro szerint Tusk Brüsszel parancsát hajtja végre, miközben leszámol ellenfeleivel.

Forrás: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Ez a Tusk-féle kétségbeesés akciója. A vádak abszurdak, hiszen 14 millió zloty felhasználásával egy prokuratúra felújítása történt – a pénz nyomát mindenki láthatja. Ez a bosszú és a félelem politikája.

Lengyel igazság helyett politikai megtorlás

Ziobro szerint Tusk és Żurek „cinikus hadjáratot” folytatnak, amelynek célja, hogy bűncselekménnyel vádoljanak meg mindenkit, aki valaha is szembeszállt a jelenlegi hatalommal. Úgy fogalmazott: