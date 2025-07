Lengyel politikus Tusk ámokfutásáról a Mandinernek: „Minél brutálisabbak a kormány lépései, annál gyorsabban fog összeomlani”

Donald Tusknak jó ideje nem telnek nyugodtan a napjai. Mint ismert, bő egy hete új minisztériumok létrehozását, mások megszüntetését és személyi változtatásokat jelentett be a lengyel kormányfő. Többek között távozott a kabinetből Adam Bodnar igazságügyi miniszter és főügyész, a posztra Waldemar Zurek bíró került.

Marcin Romanowski, a Magyar-Lengyel Szabadság Intézetének vezetője lapunk megkeresésére utóbbi változás kapcsán kifejtette a véleményét. Röviden úgy értékelte az új igazságügy-miniszter első hetét, hogy az

az elnyomás felgyorsulása és a globalista rezsim agóniája Lengyelországban.

Romanowski is felidézte, hogy miután a Tusk által támogatott Rafał Trzaskowski elvesztette az elnökválasztás, a lengyel kormányfő úgy döntött, hogy kormányátalakítással próbál előremenekülni. Az átalakítást múlt héten végre is hajtotta. „Valójában azonban nem történt semmilyen olyan változtatás, amely gazdasági megújulásra adna reményt. A lengyelek 75 százaléka úgy véli, hogy az átalakítás semmin sem fog változtatni. Ezt még a kormányhoz szimpatikusan viszonyuló kommentátorok is kiemelték” – ismertette.

Feltűnő személycserék

Az egykori miniszterhelyettes felhívta arra a figyelmet, hogy a változások közepette

a legfeltűnőbb a két kulcsfontosságú biztonsági minisztérium élén történt személycsere.

Marcin Kierwiński, Tusk közeli bizalmasa vette át a Belügyminisztérium és Közigazgatási Minisztérium vezetését, így a rendőrség irányítását is. Ezzel párhuzamosan Waldemar Żurek, radikális nézeteiről ismert bíró váltotta Adam Bodnart az igazságügyi miniszteri és legfőbb ügyészi poszton. Bodnart egyébként korábban azért kritizálták, mert túl lassan haladt a politikai tisztogatásokkal – idézte fel.

Bodnar utódja politikai megbízatást hajt végre

Majd azzal folytatta, hogy Żurek megbízatásának első hete pontosan a várakozásoknak megfelelően alakult: „brutálisan” felgyorsult az a jogszerűtlen folyam, amelyet Adam Bodnar indított el.

Elhangzott,

Żurek „politikai megbízatást” hajt végre Donald Tusk megbízásából, melynek célja a független igazságszolgáltatás szétverése, a szólásszabadság felszámolása, valamint minden olyan személy semlegesítése, aki a következő hónapokban veszélyeztethetné Tusk hatalmát – szögezte le Marcin Romanowski.

Az egykori lengyel politikus szerint az elmúlt napokban a kormánykoalíció általános fellépésének mértéke aggasztó méreteket öltött. „Egyfelől nyilatkozatokat hallani arról, hogy megakadályoznák Karol Nawrocki megválasztott elnök beiktatását. Másfelől konkrét lépéseknek vagyunk tanúi – frontális támadás indult az alkotmányban biztosított Nemzeti Médiaszolgáltatási Tanács ellen, amely az utolsó intézmények egyike, amely még védi a médiapluralizmust” – sorolta a nem túl biztató eseményeket és felvetéseket.

Ezzel egy időben Waldemar Żurek miniszterségének első hete nemcsak a tisztogatások folytatását, hanem azok felerősödését is hozta az igazságszolgáltatásban. Lépéseket tett a Zamość és Sosnowiec térségében működő bírósági elnökök és elnökhelyettesek jogszerűtlen leváltása érdekében, bejelentette a 2017 után kinevezett bírák elleni eljárások tervét, megkérdőjelezte a Legfelsőbb Bíróság első elnökének legitimitását, valamint jogellenesen eltávolította tisztségéből Michał Lasota bírót, a fegyelmi eljárásokért felelős helyettes tisztviselőt. Mindezekhez további, politikai indíttatású ügyészségi lépések társulnak az ellenzéki politikusok ellen – sorolta az intézetvezető.