„Hogy tehették ezt veled?!” – soha nem látott videó került elő a meghurcolt Kenderesi Tamásról

A Magyar Úszó Szövetség álláspontja is világosnak tűnik Kenderesi Tamás képtelen doppingügyében. Mint arról mi is beszámoltunk, az olimpiai bronzérmes sportoló esetében annak ellenére emelkedett nemrég jogerőre a négyéves nemzetközi eltiltása, hogy szervezetében sosem találtak tiltott szert, így a védence ártatlanságát folyamatosan hangoztató ügyvédje azóta is változatlanul keresi a további jogorvoslati fórumokat.

Kenderesi Tamás még mindig nem tett le arról, hogy győzhet, s bizonyíthatja ártatlanságát (Fotó: MTI/Kovács Tamás)