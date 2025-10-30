„Hogy tehették ezt veled?!” – soha nem látott videó került elő a meghurcolt Kenderesi Tamásról

„Méltatlan üzengetésekből, szidalmakból és vádaskodásokból nem kérünk” – így ért véget Kenderesi Tamás ügye
Ez áll a CAS-döntés terjedelmes indoklásában.
Rio olimpiai bronzérmese az úszásért él, az úszásra született – ettől fosztja meg egy teljesen abszurd eljárásrend. Kenderesi Tamás mellett most a Magyar Úszó Szövetség is kiállt.
A Magyar Úszó Szövetség álláspontja is világosnak tűnik Kenderesi Tamás képtelen doppingügyében. Mint arról mi is beszámoltunk, az olimpiai bronzérmes sportoló esetében annak ellenére emelkedett nemrég jogerőre a négyéves nemzetközi eltiltása, hogy szervezetében sosem találtak tiltott szert, így a védence ártatlanságát folyamatosan hangoztató ügyvédje azóta is változatlanul keresi a további jogorvoslati fórumokat.
Csütörtökön a MÚSZ egy olyan, nyilvánosan eddig be nem mutatott videót tett közzé közösségi oldalán, amelyen a roppant motivált Kenderesi látható még a riói játékokon, amint azt üvölti bele a kamerába, hogy
Ezért élünk, erre születtünk!"
A poszt szövege legalább ennyire sokatmondó:
Nézzük ezt a most előkerült videót... És még mindig nem tudjuk megemészteni – hogy tehették ezt veled, Kenderesi Tomi?!"
