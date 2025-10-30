Ft
10. 30.
csütörtök
úszás Kenderesi Tamás olimpia doppingügy

„Hogy tehették ezt veled?!” – soha nem látott videó került elő a meghurcolt Kenderesi Tamásról

2025. október 30. 19:57

Rio olimpiai bronzérmese az úszásért él, az úszásra született – ettől fosztja meg egy teljesen abszurd eljárásrend. Kenderesi Tamás mellett most a Magyar Úszó Szövetség is kiállt.

2025. október 30. 19:57
null

A Magyar Úszó Szövetség álláspontja is világosnak tűnik Kenderesi Tamás képtelen doppingügyében. Mint arról mi is beszámoltunk, az olimpiai bronzérmes sportoló esetében annak ellenére emelkedett nemrég jogerőre a négyéves nemzetközi eltiltása, hogy szervezetében sosem találtak tiltott szert, így a védence ártatlanságát folyamatosan hangoztató ügyvédje azóta is változatlanul keresi a további jogorvoslati fórumokat. 

KENDERESI Tamás
Kenderesi Tamás még mindig nem tett le arról, hogy győzhet, s bizonyíthatja ártatlanságát (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Kenderesi erre született...

Csütörtökön a MÚSZ egy olyan, nyilvánosan eddig be nem mutatott videót tett közzé közösségi oldalán, amelyen a roppant motivált Kenderesi látható még a riói játékokon, amint azt üvölti bele a kamerába, hogy 

Ezért élünk, erre születtünk!"

A poszt szövege legalább ennyire sokatmondó: 

Nézzük ezt a most előkerült videót... És még mindig nem tudjuk megemészteni – hogy tehették ezt veled, Kenderesi Tomi?!"

(Nyitókép: MTI/Kovács Tamás)

bagoly-29
2025. október 30. 20:45
Ez egésznek az oka, hogy a MACS-nak trófeák kellenek (olimpiai/Vb érmesek vagy arra esélyesek) ahhoz, hogy a WADA fenntartsa az akreditálásukat! A magyar állam nem szólhat bele, sajna. Így marad a kisebbik rossz, s nem idegenek teszik majd ugyanezt a sportolóinkkal!
vakiki
2025. október 30. 20:28
Ez nagyon szégyenletes,amit Kenderesivel műveltek! Jó lenne mielőbb "kiszabadítani őt ebből a fogságból"!
Gintonic68
2025. október 30. 20:22
Annyira abszurd az egész doppingvád.... Egyáltalán más sportolóval történt már hasonló?
pollip
2025. október 30. 20:18
Kenderesinek hiszek. Tiszekernek nem!!!!!!!!.
