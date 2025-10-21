Ft
10. 21.
kedd
Váratlan fordulat Kenderesi Tamás ügyében – megszólalt az eltiltott úszó ügyvédje

2025. október 21. 17:44

A CAS és a Svájci Legfelsőbb Bíróság szerint a sportoló doppingügye lezárult, Hergenrőder Tamás szerint nem. Az ügyvéd szerint Kenderesi Tamás ügyében manipulált bizonyítékok alapján felsőbb szintű akaratot vittek végig.

2025. október 21. 17:44
Egy nappal azt követően, hogy a Svájci Legfelsőbb Bíróság elutasította Kenderesi Tamás fellebbezését, s ezzel jogerőre emelkedett a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) ítélete a sportoló doppingügyében, a magyar úszó ügyvédje is közzétette nyilvános álláspontját. Ebből kiderül, hogy noha Hergenrőder Tamás is előre tisztában volt azzal, hogy a svájci szövetségi bíróság nem javíthatja ki és nem is egészítheti ki a másodfokon eljáró CAS ténymegállapításait – „még akkor sem, ha azok nyilvánvalóan tévesek” –, amolyan Dávid vs. Góliát alapon mégis megpróbáltak belekapaszkodni egy utolsó szalmaszálba. Hiába. 

KENDERESI Tamás
Kenderesi Tamás mindent megtesz, de egyelőre vesztésre áll „Dávid és Góliát harcában” (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az ügyvéd szerint ebben az egyenlőtlen küzdelemben a vádlónak egyszerűbb volt végigvinnie egy felsőbb szintű akaratot manipulált bizonyíték alapján, mint elismerni a rendszer, vagy bizonyos személyek hibáit. „Értjük a Legfelsőbb Bíróság iránymutatásait is, pl. hogy talán indíthattunk volna 2 évvel ezelőtt párhuzamosan az általunk helyesnek vélt fórumon is eljárást Magyarországon, illetve, hogy már a tárgyalást megelőzően az Ulrich Haas bíró elleni kifogást is a Svájci Legfelsőbb Bíróság elé vihettük volna, ugyanakkor 

mi egy korrekt egyenlő bánásmódnak is örültünk volna az alapeljárásban. A magyar élsportolókat a jelenlegi szabályok kényszerítik Svájcba, de vajon kinek áll ez érdekében? Pontosan tudjuk."

Nincs még vége(?)

Hergenrőder értelemszerűen továbbra is kiáll védence ártatlansága mellett, állítja, az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás soha nem doppingolt, „ezt az alapeljárásban is bizonyítottuk és most más fórumon is bizonyítani fogjuk!” Szerinte ugyanis az ügynek nincs még vége: hiába adtak eddig az összes lehetséges jogi fórumon, közte három döntőbíróságon is a Magyar Antidopping Csoportnak igazat, most mégis abban reménykednek, hogy

 az Európai Unió jogrendszere által nyitva álló lehetőségek és a magyar igazságszolgáltatásba vetett hitünk a svájcinál több eredményt fog hozni, polgári és büntetőjogi vonalon egyaránt. Természetesen nem adjuk fel és az ügynek sincs még vége!”

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Összesen 12 komment

bagoly-29
2025. október 21. 19:18
Mivel a MACS a felperes, a feljelentő, érhető hogy foggal-körömmel kapaszkodik a kapcsolataiba, főleg a "független" svájci CAS bíróban, mivel ha veszitene, rámenne még a gatyája is a kártéritésre!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. október 21. 18:59
atipikusnak minősített biológiai útlevele alapján doppingeljárás alá vonták, és később eltiltották. Atipikus: nem tipikus, nem jellemző, nem szokványos, ritkán előforduló, rendellenes jelenség. Tehát NEM tudományos alapon bizonyították a doppingolás tényét... Komolyan ezek MINEK nevezik magukat?!
Válasz erre
4
0
zsuzskka-2
2025. október 21. 18:55
Valami nagyon bűzlik az egész ügy körül,remélem sikerül tisztáznia magát,én drukkolok!
Válasz erre
1
0
bagoly-29
•••
2025. október 21. 18:54 Szerkesztve
Véleményem szerint a MACS az akreditációért trófeákkal fizet a WADA-nak. Olyan magyar olimpikonokat, Vb-bajnok jelölteket tesz lehetetlenné a versenyek előtt, akikkel dicsekedhet az életben tartói előtt! Helyette mást nem jelölhet a magyar állam, mert az nem kapoa akreditációt, s ha el is vennék ezt a MACS-tól, akkor az osztrák/német/horvát/román, stb. hiénákast kellene elviselnünk. Ezért a magyar állam nem tud segiteni az áldozatokon sem. Pedig bőven vannak.
Válasz erre
0
0
