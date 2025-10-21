Váratlan fordulat Kenderesi Tamás ügyében – megszólalt az eltiltott úszó ügyvédje

Egy nappal azt követően, hogy a Svájci Legfelsőbb Bíróság elutasította Kenderesi Tamás fellebbezését, s ezzel jogerőre emelkedett a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) ítélete a sportoló doppingügyében, a magyar úszó ügyvédje is közzétette nyilvános álláspontját. Ebből kiderül, hogy noha Hergenrőder Tamás is előre tisztában volt azzal, hogy a svájci szövetségi bíróság nem javíthatja ki és nem is egészítheti ki a másodfokon eljáró CAS ténymegállapításait – „még akkor sem, ha azok nyilvánvalóan tévesek” –, amolyan Dávid vs. Góliát alapon mégis megpróbáltak belekapaszkodni egy utolsó szalmaszálba. Hiába.

Kenderesi Tamás mindent megtesz, de egyelőre vesztésre áll „Dávid és Góliát harcában” (Fotó: MTI/Illyés Tibor)