Váratlan fordulat Kenderesi Tamás ügyében – megszólalt az eltiltott úszó ügyvédje

„Méltatlan üzengetésekből, szidalmakból és vádaskodásokból nem kérünk” – így ért véget Kenderesi Tamás ügye
Ez áll a CAS-döntés terjedelmes indoklásában.
A CAS és a Svájci Legfelsőbb Bíróság szerint a sportoló doppingügye lezárult, Hergenrőder Tamás szerint nem. Az ügyvéd szerint Kenderesi Tamás ügyében manipulált bizonyítékok alapján felsőbb szintű akaratot vittek végig.
Egy nappal azt követően, hogy a Svájci Legfelsőbb Bíróság elutasította Kenderesi Tamás fellebbezését, s ezzel jogerőre emelkedett a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) ítélete a sportoló doppingügyében, a magyar úszó ügyvédje is közzétette nyilvános álláspontját. Ebből kiderül, hogy noha Hergenrőder Tamás is előre tisztában volt azzal, hogy a svájci szövetségi bíróság nem javíthatja ki és nem is egészítheti ki a másodfokon eljáró CAS ténymegállapításait – „még akkor sem, ha azok nyilvánvalóan tévesek” –, amolyan Dávid vs. Góliát alapon mégis megpróbáltak belekapaszkodni egy utolsó szalmaszálba. Hiába.
Az ügyvéd szerint ebben az egyenlőtlen küzdelemben a vádlónak egyszerűbb volt végigvinnie egy felsőbb szintű akaratot manipulált bizonyíték alapján, mint elismerni a rendszer, vagy bizonyos személyek hibáit. „Értjük a Legfelsőbb Bíróság iránymutatásait is, pl. hogy talán indíthattunk volna 2 évvel ezelőtt párhuzamosan az általunk helyesnek vélt fórumon is eljárást Magyarországon, illetve, hogy már a tárgyalást megelőzően az Ulrich Haas bíró elleni kifogást is a Svájci Legfelsőbb Bíróság elé vihettük volna, ugyanakkor
mi egy korrekt egyenlő bánásmódnak is örültünk volna az alapeljárásban. A magyar élsportolókat a jelenlegi szabályok kényszerítik Svájcba, de vajon kinek áll ez érdekében? Pontosan tudjuk."
Hergenrőder értelemszerűen továbbra is kiáll védence ártatlansága mellett, állítja, az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás soha nem doppingolt, „ezt az alapeljárásban is bizonyítottuk és most más fórumon is bizonyítani fogjuk!” Szerinte ugyanis az ügynek nincs még vége: hiába adtak eddig az összes lehetséges jogi fórumon, közte három döntőbíróságon is a Magyar Antidopping Csoportnak igazat, most mégis abban reménykednek, hogy
az Európai Unió jogrendszere által nyitva álló lehetőségek és a magyar igazságszolgáltatásba vetett hitünk a svájcinál több eredményt fog hozni, polgári és büntetőjogi vonalon egyaránt. Természetesen nem adjuk fel és az ügynek sincs még vége!”
