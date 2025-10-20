„Méltatlan üzengetésekből, szidalmakból és vádaskodásokból nem kérünk” – így ért véget Kenderesi Tamás ügye

nem adott igazat Kenderesi Tamásnak, akinek így érvényben marad doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása, illetve anyagi tartozása van a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) felé.

Az SzPress hírszolgálatnak Tiszeker Ágnes, a HUNADO vezetője nyilatkozott arról, hogy az úszó sokféle védekezést mutatott be, így az ügye minden lehetséges jogi fórumot megjárt, de

mindegyik – szám szerint három – döntőbíróság a HUNADO-nak adott igazat, így a doppingvétség elkövetésének ténye egyértelművé, az eltiltás pedig jogerőssé vált.

Hozzátette: Magyarországon ez volt az első, így precedens értékű eset, amelyben a sportoló biológiai útlevelének hematológiai paramétereiben kimutatott eltérések szolgáltak bizonyítékként.

A 2014-ben ifjúsági olimpiai bajnok, 2016-ban Rio de Janeiróban 200 méter pillangón bronzérmes Kenderesinek február végén emelkedett jogerőre doppingvétség miatt első fokon kiszabott négyéves eltiltása, miután a nemzetközi sportdöntőbíróság elutasította az úszó fellebbezését, és helyben hagyta a Magyar Antidopping Csoport elsőfokú, elmarasztaló döntését. A sportoló ezt követően fordult a Svájci Legfelsőbb Bírósághoz. Tiszeker szerint ugyanakkor ez már nagyon kétséges lépés volt, ugyanis