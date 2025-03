„Első fokon Magyarország szégyene” – Kenderesi Tamás exkluzív interjúban törte meg a csendet

Egy az ezerből

Kenderesi Tamás vércsoportja rendkívül különleges: 0 negatív, ezer emberből egy rendelkezik ilyennel, ezért érezte fontosnak, hogy rendszeresen segítse véradással a rászorulókat. „A nagymamám kapcsolatban volt a Magyar Vöröskereszttel, ő buzdított arra, hogy a speciális vérem miatt érdemes lenne időszakosan vért adnom. Így jött az életembe, és úgy érzem, jól is tettem, hogy ezzel életeket mentettem. Ha emiatt bukott ki ez az egész őrület, az teljesen érthetetlen” – mutatott rá a sportoló, aki több vizsgálat során is megjelölte, hogy adott vért, ennek ellenére mégis másképp került be az adat a rendszerbe: transzfúzióként, vérátömlesztésként regisztrálták. Ezek mellett több más olyan vérvétel sem szerepel az úszó biológiai útlevelében, amelyek ebből a célból készültek, mégsem látszanak a rendszerben.