„Reagálunk a sok disznóságra, a sok hazugságra!” – Kenderesi Tamás exkluzív interjúban törte meg a csendet (VIDEÓ)

Kenderesi most úgy döntött, itt az ideje megtörnie a csendet, és exkluzív interjút adott a Hír TV-nek. A teljes beszélgetés hétfőn 22 óra 30 perctől a Lelátó című műsorban tekinthető meg.

Eljött az idő, hogy megtörjem a csendet!”

– mondta a Hír TV videójában.

A beszélgetésről a közösségi oldalán is beszámolt a meghurcolt sportoló.



„Az ügyvédem és én is benne leszek. Most már úgy érzem, kellő erőt gyűjtöttem ahhoz, hogy én is megszólaljak és hogy szerepeljek az ügyem kapcsán – mondta Kenderesi. – Azért nagyon fontos, hogy ezt a riportot mindenki lássa, mert ebben tényleg benne van minden. Nem rövid, két óra tíz perces. Ebben benne van, hogyan indult az ügyem és milyen nehézségeken mentem keresztül. Kronológiai sorrendben haladunk előre egészen a mai napig.”

És ezzel együtt reagálunk a sok disznóságra, a sok hazugságra, amik elhangzottak, és ezeket bizonyítékkal is alátámasztjuk.”

„Amik elhangzanak a beszélgetés során, nagy port tudnak kavarni, és ha az ügyem nem hoz változást, akkor itt nagy gáz lesz” – jelentette ki az úszó, majd hozzátette, hogy ebben az esetben maguk a sportolók járnak majd rosszul. – Úgyhogy, kérlek nézzétek meg és amennyire tudtok, reagáljatok rá!”