Elképesztő formában van: Kós Hubert újabb világcsúcsot úszott és tornádóként tarolta le az összes létező díjat

Hozzátette, nagyon büszke arra, amit elért. Mint kifejtette, ez egy nagyon gyors medence, és egy picit szomorú is amiatt, hogy véget ért a világkupa-sorozat.



A vk-sorozat zárónapja még több világcsúcsot hozott: női 800 méter gyorson az ausztrál Lani Pallister 7:54.00 perces idővel diadalmaskodott, ezzel 3.42 másodpercet javított az amerikai legenda, Katie Ledecky 2022-es 7:57.42-es idején. Női 200 méter háton az ausztrál Kayle McKeown hat nappal ezelőtt Westmontban úszott 1:57.87-es idejéből tovább faragva 1:57.33-mal nyert. Férfi 200 méter mellen a holland Gaspar Corbeau elsőként került be két perc alá, 1:59.52-es ideje az orosz Kiril Prigoda 2018-as teljesítményét (2:00.16) múlta felül.

Női 100 méter gyorson Kate Douglass lett az első, aki 50 másodpercen belül ért célba: az amerikai klasszis 49.93 másodperc alatt teljesítette a távot, hat napja Westmontban még „csak” 50.19-es világrekordot úszott.

Férfi 400 méter vegyesen Zombori Gábor is érdekelt volt a fináléban, ahol 4:08.24 perccel hatodikként zárt.