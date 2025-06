Most érkezett: Németország bődületes hibát követett el, Magyarország már győzelmet ünnepel

A Siemens Energy Magyarországra helyezi át a Paks II. atomerőműhöz kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részlegét, miután Németország nem adta meg az engedélyt a technológia exportjához – számol be a hírről a VG. A Paks II. irányítástechnikájának elkészítésére vonatkozó tendert a francia Framatome és a német Siemens konzorciuma nyerte meg, de mivel kettős felhasználású technológiáról van szó, az adott országok engedélyei is szükségesek a külföldi alkalmazáshoz, amit a párizsi vezetés meg is adott, az előző berlini kormány zöldpárti tagjai azonban nem.

Áthidaló megoldásként az a Magyarország szempontjából előnyös döntés született, hogy a Siemens a Paks II-höz kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részleget idehelyezi Budapestre

– jelentette be Szijjártó Péter, aki hangsúlyozta, ez Magyarország számára azért kedvező, mert ezáltal jelentős high-tech ipari kapacitás jön létre hazánkban, és a magyar hatóságoknak kell engedélyezniük a felhasználást. Hozzátette: a világ számos pontján működnek úgy atomerőművek, hogy a primer kör az orosz, az irányítástechnika pedig nyugat-európai, tehát egy újabb fontos lépést tettek Magyarország energiaszuverenitása felé.

A külgazdasági és külügyminiszter megköszönte a Siemens Energy magyarországi munkavállalóinak, mérnökeinek azt a kiváló teljesítményt, amellyel lehetővé tették, hogy részben Made in Hungary lehessen a paksi atomerőmű irányítástechnikája.

Az oroszországi Roszatom azt tervezi, hogy még az idén kiönti az első betont a Paks II. atomerőmű építése során Magyarországon.