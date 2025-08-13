Ft
Szalai Laura Dr Kőnig Róbert dopaminrendszer gyerek

A képernyőfüggőség rejtett ára – Vizit Kőnig dokival

2025. augusztus 13. 19:00

A digitális világban a telefon a kezünk meghosszabbításává vált – de milyen árat fizetünk ezért?

2025. augusztus 13. 19:00
null

A Mandiner egészségügyi podcastjának új epizódjában dr. Kőnig Róbert és Szalai Laura a képernyőfüggőség minden aspektusát körbejárják: a dopaminrendszer működésétől kezdve a FOMO jelenségen át a gyerekek képernyőidejének korlátozásáig.

A beszélgetésből kiderül, hogy a túlzott telefonhasználat hogyan változtatja meg kapcsolatainkat, hogyan gyengíti figyelmünket, és milyen testi panaszokhoz vezethet – a nyakfájdalmaktól a látásromlásig. 

Szóba kerülnek a digitális detox módszerei, valamint a szülők számára hasznos, életkorhoz igazított képernyőidő-ajánlások is.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

