A képernyőfüggőség rejtett ára – Vizit Kőnig dokival

Durva leleplezés: beteg gyermekek fotóival és álhírekkel manipulálják a közvéleményt Izrael ellen

Miközben a Gázai övezetben több száz tonnányi segélycsomag vár szétosztásra, a nyugati lapok arról cikkeznek, hogy Izrael miatt éheznek a gyerekek a Gázai övezetben. A Wall Street Journal szerint ez az állítás nem csak tévedés, hanem egyenesen hazugság.