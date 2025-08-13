Németország válaszút előtt: a pénz vagy a türelem elfogy, a botrány pedig garantált

Merznek száz nap alatt kaputt lett: az AfD durván beelőzte a keresztényszocialistákat
Ennyit arról, hogyha elszigetelik a jobboldalt, megszűnnek létezni a választók szemében.
A német politika most egy viharos tenger. A kormánynál Friedrich Merz. A hajó pedig nagyon imbolyog. Sebestyén Géza írása.
A legfrissebb Forsa-mérések szerint Friedrich Merz német kancellár pártja, a CDU/CSU, lecsúszott a második helyre, és az AfD vitorlái duzzadnak 26 százalékos széllel. A kormány hajója tehát nem éppen arra tart, amerre induláskor szerettek volna, igencsak imbolyog a német politika jelenlegi viharos tengerén.
Ezt is ajánljuk a témában
Ennyit arról, hogyha elszigetelik a jobboldalt, megszűnnek létezni a választók szemében.
Merz kapitány közelmúltbeli manőverei sem segítettek a stabilizálásban. Az alkotmánybíró-jelölése, amelynek célja a szociáldemokrata Frauke Brosius-Gersdorf megválasztása volt, zátonyra futott. A jobboldali sajtó abortuszpárti nézetei miatt ágyútűz alá vette a jelöltet, a parlament pedig nem szavazta őt meg.
Ha ez nem lett volna elég, Merz úgy döntött, felfüggeszti az Izraelnek szánt fegyverszállításokat. Bár ezt a lépést a német választók többsége helyesli, a konzervatív szövetségesek árulásnak bélyegeztek, emlékeztetve Németország történelmi felelősségére.
Ezt is ajánljuk a témában
Pénteken Friedrich Merz fegyverembargót vezetett be Izraelbe irányuló egyes fegyverek exportjára. Hétfő reggelre már világossá vált, hogy Kereszténydemokrata Unió (CDU) pártjában sokan gyűlölik őt emiatt.
Merz ráadásul szakított a fiskális szigor hagyományával Németországban, és egy jelentős, nagyjából 500 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagot indított el, ami a legnagyobb ilyen csomag a berlini fal leomlása óta. Emellett tervei között szerepel egy akár 300 milliárd dolláros támogatási keret felállítása Ukrajna számára is.
A német gazdaság korábbi években tapasztalt szenvedését nézve talán érhető volt mindez, ám a CDU régi szimpatizánsainak szemében ez olyan, mintha a kapitány a kincsesláda kulcsát a matrózok közé dobta volna.
A DeutschlandTrend adatai szerint Merz személyes népszerűsége kancellársága századik napján 32 százalékon áll. Ez megdöbbentően alacsony Olaf Scholz 56 százalékos, valamint Angela Merkel legendás 74 százalékos 100 napos mutatójához képest.
Itt látszik igazán a politikatudomány egyik régi axiómája: kormányozni sokkal nehezebb, mint ígérgetni.
A viharban lavírozni nem ugyanaz, mint a nyugodt kikötőben útvonalakat rajzolni a térképre. Ugyanis minden valós döntésnek vannak vesztesei, akik nem szoktak csendben maradni.
A nagy kérdés tehát az, hogy mi fogy el előbb. Németország pénzügyi keretei, vagy a választók türelme. A történelem azt súgja, hogy a második sokszor gyorsabban illan, mint hinnénk.
A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.
Nyitókép: Ronald Wittek/MTI/EPA