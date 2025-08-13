Németország válaszút előtt: a pénz vagy a türelem elfogy, a botrány pedig garantált

Merz ráadásul szakított a fiskális szigor hagyományával Németországban, és egy jelentős, nagyjából 500 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagot indított el, ami a legnagyobb ilyen csomag a berlini fal leomlása óta. Emellett tervei között szerepel egy akár 300 milliárd dolláros támogatási keret felállítása Ukrajna számára is.

A német gazdaság korábbi években tapasztalt szenvedését nézve talán érhető volt mindez, ám a CDU régi szimpatizánsainak szemében ez olyan, mintha a kapitány a kincsesláda kulcsát a matrózok közé dobta volna.

A DeutschlandTrend adatai szerint Merz személyes népszerűsége kancellársága századik napján 32 százalékon áll. Ez megdöbbentően alacsony Olaf Scholz 56 százalékos, valamint Angela Merkel legendás 74 százalékos 100 napos mutatójához képest.

Itt látszik igazán a politikatudomány egyik régi axiómája: kormányozni sokkal nehezebb, mint ígérgetni.

A viharban lavírozni nem ugyanaz, mint a nyugodt kikötőben útvonalakat rajzolni a térképre. Ugyanis minden valós döntésnek vannak vesztesei, akik nem szoktak csendben maradni.

A nagy kérdés tehát az, hogy mi fogy el előbb. Németország pénzügyi keretei, vagy a választók türelme. A történelem azt súgja, hogy a második sokszor gyorsabban illan, mint hinnénk.

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.

Nyitókép: Ronald Wittek/MTI/EPA