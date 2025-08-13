Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kancellár szigor hagyomány adatok Friedrich Merz

Németország válaszút előtt: a pénz vagy a türelem elfogy, a botrány pedig garantált

2025. augusztus 13. 18:43

A német politika most egy viharos tenger. A kormánynál Friedrich Merz. A hajó pedig nagyon imbolyog. Sebestyén Géza írása.

2025. augusztus 13. 18:43
null
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza

A legfrissebb Forsa-mérések szerint Friedrich Merz német kancellár pártja, a CDU/CSU, lecsúszott a második helyre, és az AfD vitorlái duzzadnak 26 százalékos széllel. A kormány hajója tehát nem éppen arra tart, amerre induláskor szerettek volna, igencsak imbolyog a német politika jelenlegi viharos tengerén.

Ezt is ajánljuk a témában

Merz kapitány közelmúltbeli manőverei sem segítettek a stabilizálásban. Az alkotmánybíró-jelölése, amelynek célja a szociáldemokrata Frauke Brosius-Gersdorf megválasztása volt, zátonyra futott. A jobboldali sajtó abortuszpárti nézetei miatt ágyútűz alá vette a jelöltet, a parlament pedig nem szavazta őt meg.

Ha ez nem lett volna elég, Merz úgy döntött, felfüggeszti az Izraelnek szánt fegyverszállításokat. Bár ezt a lépést a német választók többsége helyesli, a konzervatív szövetségesek árulásnak bélyegeztek, emlékeztetve Németország történelmi felelősségére.

Ezt is ajánljuk a témában

Merz ráadásul szakított a fiskális szigor hagyományával Németországban, és egy jelentős, nagyjából 500 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagot indított el, ami a legnagyobb ilyen csomag a berlini fal leomlása óta. Emellett tervei között szerepel egy akár 300 milliárd dolláros támogatási keret felállítása Ukrajna számára is.

A német gazdaság korábbi években tapasztalt szenvedését nézve talán érhető volt mindez, ám a CDU régi szimpatizánsainak szemében ez olyan, mintha a kapitány a kincsesláda kulcsát a matrózok közé dobta volna.

A DeutschlandTrend adatai szerint Merz személyes népszerűsége kancellársága századik napján 32 százalékon áll. Ez megdöbbentően alacsony Olaf Scholz 56 százalékos, valamint Angela Merkel legendás 74 százalékos 100 napos mutatójához képest.

Itt látszik igazán a politikatudomány egyik régi axiómája: kormányozni sokkal nehezebb, mint ígérgetni. 

A viharban lavírozni nem ugyanaz, mint a nyugodt kikötőben útvonalakat rajzolni a térképre. Ugyanis minden valós döntésnek vannak vesztesei, akik nem szoktak csendben maradni.

A nagy kérdés tehát az, hogy mi fogy el előbb. Németország pénzügyi keretei, vagy a választók türelme. A történelem azt súgja, hogy a második sokszor gyorsabban illan, mint hinnénk.

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.

Nyitókép: Ronald Wittek/MTI/EPA

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gabor87
2025. augusztus 13. 19:48
Merzzel a legnagyobb baj az, hogy az ellenkezőjét csinálja, mint amit ígért, magyarán hazudott. A németek Gyurcsányának tűnik egyenlőre.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!